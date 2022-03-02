Announcing the 2022 Spikes Asia Awards winners

Spikes Asia has announced the gold, silver and bronze winners in the 2022 Spikes Asia Awards, selected from 3,043 entries and 639 shortlisted pieces of work. In all 39 gold, 79 silver, 117 bronze and 11 Spikes have been announced.
Tomorrow (March 3) at 3 pm, the winners of the special awards will be revealed, and some of the gold winners listed below will see their awards elevated to Grand Prix status.
SPECIAL AWARDS
The winners of the special awards will be announced tomorrow (March 3) at 3 pm SG/HK.
GRAND PRIX AWARDS
The Grand Prix winners will be announced tomorrow (March 3) at 3 pm SG/HK.
ALL SPIKES WINNERS
The following tables show all of the 2022 gold, silver and bronze winners across the awards' 25 categories.
- Some gold and Spike winners listed below will be elevated to Grand Prix status tomorrow (March 3).
- Multiple wins for the same work at one metal level (gold, silver or bronze) indicate wins in multiple sub-categories, which we have omitted for space. Please see the Spikes Asia website for details.
- We have included only the entrant agency/company; please see the Spikes Asia website for details on additional agencies involved in each entry.
Brand Experience and Activation
|Prize
|Title
|Brand
|Product
|Entrant / Idea Creation
|Location
|Gold Spike
|SAMSUNG - ITEST
|SAMSUNG
|SAMSUNG OS
|TRIBAL AOTEAROA, Auckland
|NEW ZEALAND
|Gold Spike
|THE UNFILTERED HISTORY TOUR
|VICE WORLD NEWS
|VICE WORLD NEWS
|DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon
|INDIA
|Gold Spike
|SAMSUNG - ITEST
|SAMSUNG
|SAMSUNG OS
|TRIBAL AOTEAROA, Auckland
|NEW ZEALAND
|Gold Spike
|HI TOILET
|THE NIPPON FOUNDATION
|PUBLIC TOILET
|TBWA\HAKUHODO INC., Tokyo / KUBO TSUSHIMA ARCHITECTS, Tokyo
|JAPAN
|Gold Spike
|GOLF AD BREAK CHAMPIONSHIP
|VOLKSWAGEN
|VOLKSWAGEN GOLF
|DDB, Sydney
|AUSTRALIA
|Silver Spike
|SAMSUNG - ITEST
|SAMSUNG
|SAMSUNG OS
|TRIBAL AOTEAROA, Auckland
|NEW ZEALAND
|Silver Spike
|HOME SWEET HOME EPISODE 2
|TOURISM AUTHORITY OF THAILAND X YGGDRAZIL
|TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
|OGILVY, Bangkok / YGGDRAZIL GROUP, Bangkok
|THAILAND
|Silver Spike
|LONESOME HOTEL
|HONDAO SENIOR CITIZEN'S WELFARE FOUNDATION
|WINTER CHARITY DONATION
|INSPIRE ACTIVATION, Taipei
|TAIWAN
|Silver Spike
|PITVERTISING
|UNILEVER
|REXONA DEODERANT
|CLEMENGER BBDO, Sydney
|AUSTRALIA
|Silver Spike
|THE UNFILTERED HISTORY TOUR
|VICE WORLD NEWS
|VICE WORLD NEWS
|DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon
|INDIA
|Silver Spike
|EATQUAL
|MCDONALD'S
|MCDONALD'S
|DDB MUDRA, Mumbai
|INDIA
|Silver Spike
|THE UNFILTERED HISTORY TOUR
|VICE WORLD NEWS
|VICE WORLD NEWS
|DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon
|INDIA
|Silver Spike
|CLIMATE WARRIORS
|NRMA INSURANCE
|INSURANCE
|THINKERBELL, Melbourne
|AUSTRALIA
|Silver Spike
|EATQUAL
|MCDONALD'S
|MCDONALD'S
|DDB MUDRA, Mumbai
|INDIA
|Bronze Spike
|LAY'S CRISPY SUBTITLES
|LAY'S-PEPSICO
|LAY'S POTATO CHIPS
|HAPPINESS SAIGON / AN FCB ALLIANCE, Ho Chi Minh City
|VIETNAM
|Bronze Spike
|SLOW ROAD
|JEJU TOURISM ORGANIZATION
|SLOW ROAD
|CHEIL WORLDWIDE, Seoul / T MAP MOBILITY, Seoul
|SOUTH KOREA
|Bronze Spike
|LOTTO "ON ICE"
|LOTTO
|NZ LOTTERIES
|DDB NEW ZEALAND, Auckland
|NEW ZEALAND
|Bronze Spike
|LOVE YOUR LOCAL
|TAB
|TAB
|M&C SAATCHI, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|VACCINATION RIDES
|GOJEK
|GOJEK
|FORSMAN & BODENFORS, Singapore
|SINGAPORE
|Bronze Spike
|SLOW ROAD
|JEJU TOURISM ORGANIZATION
|SLOW ROAD
|CHEIL WORLDWIDE, Seoul / T MAP MOBILITY, Seoul
|SOUTH KOREA
|Bronze Spike
|THE COST OF BULLYING
|SAMSUNG
|SAMSUNG
|CHEIL PENGTAI, Beijing / CHEIL, Hong Kong
|CHINA / HONG KONG
|Bronze Spike
|LAY'S CRISPY SUBTITLES
|LAY'S-PEPSICO
|LAY'S POTATO CHIPS
|HAPPINESS SAIGON / AN FCB ALLIANCE, Ho Chi Minh City
|VIETNAM
|Bronze Spike
|HOME SWEET HOME EPISODE 2
|TOURISM AUTHORITY OF THAILAND X YGGDRAZIL
|TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
|OGILVY, Bangkok / YGGDRAZIL GROUP, Bangkok
|THAILAND
|Bronze Spike
|SLOW ROAD
|JEJU TOURISM ORGANIZATION
|SLOW ROAD
|CHEIL WORLDWIDE, Seoul / T MAP MOBILITY, Seoul
|SOUTH KOREA
|Bronze Spike
|LONESOME HOTEL
|HONDAO SENIOR CITIZEN'S WELFARE FOUNDATION
|WINTER CHARITY DONATION
|INSPIRE ACTIVATION, Taipei
|TAIWAN
|Bronze Spike
|THE COST OF BULLYING
|SAMSUNG
|SAMSUNG
|CHEIL PENGTAI, Beijing / CHEIL, Hong Kong
|CHINA / HONG KONG
|Bronze Spike
|A HOUSE NEVER SLEEPS
|KCC
|KCC CONSTRUCTION
|INNOCEAN WORLDWIDE, Seoul
|SOUTH KOREA
Creative Data
|Prize
|Title
|Brand
|Product
|Entrant / Idea Creation
|Location
|Creative Data Spike Award
|TUNA SCOPE 2021
|SOJITZ CORPORATION
|TUNA SCOPE
|DENTSU INC., Tokyo
|JAPAN
|Creative Data Spike Award
|SLOW ROAD
|JEJU TOURISM ORGANIZATION
|SLOW ROAD
|CHEIL WORLDWIDE, Seoul / T MAP MOBILITY, Seoul
|SOUTH KOREA
|Creative Data Spike Award
|TUNA SCOPE 2021
|SOJITZ CORPORATION
|TUNA SCOPE
|DENTSU INC., Tokyo
|JAPAN
|Creative Data Spike Award
|MYHOOMAN
|MARS
|MYHOOMAN
|COLENSO BBDO, Auckland
|NEW ZEALAND
Creative Ecommerce
|Prize
|Title
|Brand
|Product
|Entrant / Idea Creation
|Location
|Creative Ecommerce Spike Award
|IKEA-DOLLAR CATALOGUE
|IKEA
|IKEA
|OGILVY TAIWAN, Taipei City
|TAIWAN
|Creative Ecommerce Spike Award
|SHIBUYA VIRTUAL CITY
|AU BY KDDI, FUTURE DESIGN SHIBUYA
|SHIBUYA CITY, KDDI
|GEOMETRY OGILVY JAPAN, Tokyo
|JAPAN
|Creative Ecommerce Spike Award
|THE UNCLOSABLE STORE
|SAMSUNG
|SAMSUNG
|CHE PROXIMITY, Sydney
|AUSTRALIA
Creative Effectiveness
|Prize
|Title
|Brand
|Product
|Entrant / Idea Creation
|Location
|Creative Effectiveness Spike
|SANTA CRASHES CHRISTMAS
|ALDI
|SUPERMARKET
|BMF, Sydney
|AUSTRALIA
|Creative Effectiveness Spike
|NAMING THE INVISIBLE BY DIGITAL BIRTH REGISTRATION
|TELENOR PAKISTAN
|INTERNET & TELECOMMUNICATIONS
|OGILVY PAKISTAN, Islamabad / TELENOR PAKISTAN, Islamabad
|PAKISTAN
|Creative Effectiveness Spike
|MEDDLE IN THE NEW ZEALAND ELECTION
|EVERY KIWI VOTE COUNTS (IVOTE)
|NZ ELECTION
|SPECIAL, Auckland
|NEW ZEALAND
|Creative Effectiveness Spike
|GOOD MORNING WORLD
|TOURISM NEW ZEALAND
|TOURISM
|SPECIAL, Auckland / SPECIAL, Sydney
|NEW ZEALAND / AUSTRALIA
Design
|Prize
|Title
|Brand
|Product
|Entrant / Idea Creation
|Location
|Gold Spike
|THE UNFILTERED HISTORY TOUR
|VICE WORLD NEWS
|VICE WORLD NEWS
|DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon
|INDIA
|Gold Spike
|THE UNFILTERED HISTORY TOUR
|VICE WORLD NEWS
|VICE WORLD NEWS
|DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon
|INDIA
|Gold Spike
|EATQUAL
|MCDONALD'S
|MCDONALD'S
|DDB MUDRA, Mumbai
|INDIA
|Silver Spike
|BOOK OF LIMBO
|BELONG
|BELONG MOBILE AND INTERNET
|HOWATSON + COMPANY, Sydney / COLLIDER, Sydney
|AUSTRALIA
|Silver Spike
|DISEASE DILEMMAS
|GARVAN INSTITUTE OF MEDICAL RESEARCH
|GENOMICS RESEARCH
|BWM ISOBAR, Sydney
|AUSTRALIA
|Silver Spike
|THE DISSOLVING BOTTLE
|THE NATURALE MARKET
|THE DISSOLVING BOTTLE
|BBDO GUERRERO, Makati City
|THE PHILIPPINES
|Silver Spike
|SOCIAL DISTANCING PRAYER MAT
|DETTOL
|DETTOL
|BBDO PAKISTAN, Lahore / IMPACT BBDO, Dubai
|PAKISTAN / UNITED ARAB EMIRATES
|Bronze Spike
|A-LEAGUES - BRAND
|A LEAGUES
|A LEAGUES
|R/GA, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|FLAVOUR OF HOME
|SUSHI SEI
|SUSHI SEI JAPANESE RESTAURANT
|HAKUHODO INDONESIA, Jakarta
|INDONESIA
|Bronze Spike
|PACKAGE FOR JAPANESE SHRIMP CRACKERS
|KEISHINDO
|EBIZUKUSHI(ALL TYPES OF SHRIMP CRACKERS)
|KEISHINDO, Nagoya / MITAI CO., LTD, KUROBE
|JAPAN
|Bronze Spike
|AIR PADDING
|PARACOSM STUDIO
|AIR PADDING
|INNOCEAN WORLDWIDE, Seoul
|SOUTH KOREA
|Bronze Spike
|EATQUAL
|MCDONALD'S
|MCDONALD'S
|DDB MUDRA, Mumbai
|INDIA
|Bronze Spike
|THE DISSOLVING BOTTLE
|THE NATURALE MARKET
|THE DISSOLVING BOTTLE
|BBDO GUERRERO, Makati City
|THE PHILIPPINES
Digital Craft
|Prize
|Title
|Brand
|Product
|Entrant / Idea Creation
|Location
|Gold Spike
|YAKUSHIMA TREASURE ANOTHER LIVE FROM YAKUSHIMA
|YAKUSHIMA TREASURE
|ONLINE LIVE EXPERIENCE
|DENTSU CREATIVE X INC., Tokyo / DENTSU CRAFT, TOKYO
|JAPAN
|Gold Spike
|LAY'S CRISPY SUBTITLES
|LAY'S-PEPSICO
|LAY'S POTATO CHIPS
|HAPPINESS SAIGON / AN FCB ALLIANCE, Ho Chi Minh City
|VIETNAM
|Silver Spike
|PRAY TO THE GREAT BUDDHA
|SONY MUSIC ENTERTAINMENT
|AMAZARASHI
|SIX INC., Tokyo / HAKUHODO KETTLE INC., Tokyo / HAKUHODO INC., Tokyo
|JAPAN
|Silver Spike
|SHIBUYA VIRTUAL CITY
|AU BY KDDI, FUTURE DESIGN SHIBUYA
|SHIBUYA CITY, KDDI
|GEOMETRY OGILVY JAPAN, Tokyo
|JAPAN
|Bronze Spike
|LIONS GOOD NEWS 2020
|NIKKEI INC.
|NEWSPAPER
|PR CONSULTING DENTSU INC., Tokyo / DENTSU INC., Tokyo
|JAPAN
|Bronze Spike
|PALE BLUE LETTER
|SONY MUSIC LABELS / REISSUE RECORDS
|KENSHI YONEZU “PALE BLUE”
|SIX INC., Tokyo / HAKUHODO KETTLE INC., Tokyo / HAKUHODO INC., Tokyo
|JAPAN
|Bronze Spike
|LAY'S CRISPY SUBTITLES
|LAY'S-PEPSICO
|LAY'S POTATO CHIPS
|HAPPINESS SAIGON / AN FCB ALLIANCE, Ho Chi Minh City
|VIETNAM
|Bronze Spike
|PERFORMANCE ENHANCING MUSIC
|SAMSUNG
|SAMSUNG
|CHE PROXIMITY, Sydney
|AUSTRALIA
Direct
|Prize
|Title
|Brand
|Product
|Entrant / Idea Creation
|Location
|Gold Spike
|GOLF AD BREAK CHAMPIONSHIP
|VOLKSWAGEN
|VOLKSWAGEN GOLF
|DDB, Sydney
|AUSTRALIA
|Gold Spike
|MASKED MEDIA
|NUJP
|MASKED
|ACE SAATCHI & SAATCHI ADVERTISING, Manila
|THE PHILIPPINES
|Gold Spike
|THE UNFILTERED HISTORY TOUR
|VICE WORLD NEWS
|VICE WORLD NEWS
|DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon
|INDIA
|Gold Spike
|SAMSUNG - ITEST
|SAMSUNG
|SAMSUNG OS
|TRIBAL AOTEAROA, Auckland
|NEW ZEALAND
|Silver Spike
|ECOLATE
|LIFULL
|EARTH CUISINE
|LIFULL, Tokyo
|JAPAN
|Silver Spike
|LAY'S CRISPY SUBTITLES
|LAY'S-PEPSICO
|LAY'S POTATO CHIPS
|HAPPINESS SAIGON / AN FCB ALLIANCE, Ho Chi Minh City
|VIETNAM
|Silver Spike
|DAVID'S UNUSABLES
|MOTOR NEURONE DISEASE ASSOCIATION
|CHARITY
|SPECIAL, Auckland
|NEW ZEALAND
|Silver Spike
|WHEN WILL SHE BE RIGHT?
|UN WOMEN AUSTRALIA
|GENDER EQUALITY
|THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney
|AUSTRALIA
|Silver Spike
|ONE HOUSE TO SAVE MANY
|SUNCORP BRAND
|ONE HOUSE
|LEO BURNETT, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|MY HAPPY TABLE
|MCDONALD'S SINGAPORE
|MCDELIVERY
|McDONALD'S, Singapore / LEO BURNETT SINGAPORE
|SINGAPORE
|Bronze Spike
|IKEA-DOLLAR CATALOGUE
|IKEA
|IKEA
|OGILVY TAIWAN, Taipei City
|TAIWAN
|Bronze Spike
|MASKED MEDIA
|NUJP
|MASKED
|ACE SAATCHI & SAATCHI ADVERTISING, Manila
|THE PHILIPPINES
|Bronze Spike
|A LETTER TO THOSE WHO CANCELLED THEIR RESERVATIONS
|SHA LIAN DUN ADVENTURE SCHOOL
|SHA LIAN DUN ADVENTURE SCHOOL
|DENTSU ONE, Taipei City
|TAIWAN
|Bronze Spike
|RED NOTICE SHOP
|NETFLIX
|RED NOTICE
|DDB MUDRA, Mumbai
|INDIA
|Bronze Spike
|MYHOOMAN
|MARS
|MYHOOMAN
|COLENSO BBDO, Auckland
|NEW ZEALAND
|Bronze Spike
|SANGSOM SAVES SANGSOM
|THAI BEVERAGE CO., LTD.
|SANGSOM
|SOUR BANGKOK
|THAILAND
|Bronze Spike
|DREAMY
|COMMON GROUND
|DREAMY
|OGILVY AUSTRALIA, Sydney
|AUSTRALIA
Entertainment
|Prize
|Title
|Brand
|Product
|Entrant / Idea Creation
|Location
|Gold Spike
|THE ALT BLACKS
|STEINLAGER - LION
|STEINLAGER
|DDB NEW ZEALAND, Auckland
|NEW ZEALAND
|Gold Spike
|PAUSE THE BARGAIN
|AXIS BANK
|BFSI
|AUTUMNGREY, Bangalore
|INDIA
|Gold Spike
|PXMART - OFF COFFEE - BLACK HOLE
|PXMART
|RETAIL CHAIN STORE
|OGILVY TAIWAN, Taipei City
|TAIWAN
|Silver Spike
|NIAN - SHOT ON IPHONE
|APPLE
|IPHONE
|TBWA\MEDIA ARTS LAB, Shanghai
|CHINA
|Silver Spike
|THE ALT BLACKS
|STEINLAGER - LION
|STEINLAGER
|DDB NEW ZEALAND, Auckland
|NEW ZEALAND
|Silver Spike
|RETOLD WITH PRIDE
|GLOBE X [email protected]
|GLOBE X [email protected]
|PROPEL MANILA, Makati City
|THE PHILIPPINES
|Silver Spike
|CHEERBLEEDERS
|BONDS
|BONDS BLOODY COMFY UNDIES
|SPECIAL, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|MASTER JI
|BYJU'S
|BYJU'S BRAND FILM
|BYJU'S, Bengaluru
|INDIA
|Bronze Spike
|ELECTRIC AIR
|HYUNDAI
|HYUNDAI KONA ELECTRIC
|INNOCEAN WORLDWIDE AUSTRALIA, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|TIBE FOR LOVE
|UBER EATS
|UBER EATS
|SPECIAL, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|THE ALT BLACKS
|STEINLAGER - LION
|STEINLAGER
|DDB NEW ZEALAND, Auckland
|NEW ZEALAND
Film
|Prize
|Title
|Brand
|Product
|Entrant / Idea Creation
|Location
|Gold Spike
|GIVE A FLYBUYS
|FLYBUYS
|FLYBUYS
|CHE PROXIMITY, Sydney
|AUSTRALIA
|Gold Spike
|LOTTO "ON ICE"
|LOTTO
|NZ LOTTERIES
|DDB NEW ZEALAND, Auckland
|NEW ZEALAND
|Gold Spike Campaign
|A CAREER-LIMITING FILM - TIE
|GLOBAL WOMEN
|THE MOTHERHOOD PENALTY
|SAATCHI & SAATCHI, Auckland
|NEW ZEALAND
|A CAREER-LIMITING FILM - COOKIE
|GLOBAL WOMEN
|THE MOTHERHOOD PENALTY
|SAATCHI & SAATCHI, Auckland
|NEW ZEALAND
|Gold Spike
|MACHINE-GUN MOUTH
|KRAFTON
|BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA
|DDB MUDRA, Mumbai
|INDIA
|Gold Spike
|WHEN WILL SHE BE RIGHT?
|UN WOMEN AUSTRALIA
|GENDER EQUALITY
|THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney
|AUSTRALIA
|Silver Spike
|GIVE A FLYBUYS
|FLYBUYS
|FLYBUYS
|CHE PROXIMITY, Sydney
|AUSTRALIA
|Silver Spike
|WHEN WILL SHE BE RIGHT?
|UN WOMEN AUSTRALIA
|GENDER EQUALITY
|THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney
|AUSTRALIA
|Silver Spike
|SONGKRAN STRANGER - TIKTOK INTERACTIVE FILM
|TIKTOK
|TIKTOK
|WUNDERMAN THOMPSON, Bangkok
|THAILAND
|Silver Spike
|NISSIN CUP NOODLE "8 IN 1 COMMERCIAL"
|NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.
|NISSIN CUP NOODLE
|DENTSU INC., Osaka
|JAPAN
|Silver Spike
|MAKE LAMB, NOT WALLS
|MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA
|LAMB
|THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney
|AUSTRALIA
|Silver Spike
|MACHINE-GUN MOUTH
|KRAFTON
|BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA
|DDB MUDRA, Mumbai
|INDIA
|Silver Spike
|A CAREER-LIMITING FILM
|GLOBAL WOMEN
|THE MOTHERHOOD PENALTY
|SAATCHI & SAATCHI, Auckland
|NEW ZEALAND
|Silver Spike
|GIVE A FLYBUYS
|FLYBUYS
|FLYBUYS
|CHE PROXIMITY, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|SPACE MANU
|L&P
|L&P
|DDB NEW ZEALAND, Auckland
|NEW ZEALAND
|Bronze Spike
|MACHINE-GUN MOUTH
|KRAFTON
|BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA
|DDB MUDRA, Mumbai
|INDIA
|Bronze Spike
|WHEN WILL SHE BE RIGHT?
|UN WOMEN AUSTRALIA
|GENDER EQUALITY
|THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|MAKE LAMB, NOT WALLS
|MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA
|LAMB
|THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|A BIG IDEA THAT STUCK
|SAINT-GOBAIN WEBER CO., LTD.
|WEBER SUPER GLUE
|YELL ADVERTISING, Bangkok
|THAILAND
|Bronze Spike
|GIVE A FLYBUYS
|FLYBUYS
|FLYBUYS
|CHE PROXIMITY, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike Campaign
|A CAREER-LIMITING FILM - WINDOW
|GLOBAL WOMEN
|THE MOTHERHOOD PENALTY
|SAATCHI & SAATCHI, Auckland
|NEW ZEALAND
|A CAREER-LIMITING FILM - COOKIE
|GLOBAL WOMEN
|THE MOTHERHOOD PENALTY
|SAATCHI & SAATCHI, Auckland
|NEW ZEALAND
|A CAREER-LIMITING FILM - TIE
|GLOBAL WOMEN
|THE MOTHERHOOD PENALTY
|SAATCHI & SAATCHI, Auckland
|NEW ZEALAND
|Bronze Spike
|MACHINE-GUN MOUTH
|KRAFTON
|BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA
|DDB MUDRA, Mumbai
|INDIA
|Bronze Spike
|A CAREER-LIMITING FILM
|GLOBAL WOMEN
|THE MOTHERHOOD PENALTY
|SAATCHI & SAATCHI, Auckland
|NEW ZEALAND
|Bronze Spike
|BMW: BAYIER'S SPRING FESTIVAL
|BMW CHINA
|BMW
|TBWA\SHANGHAI, Shanghai / JUICE BEIJING, Beijing
|CHINA
|Bronze Spike
|LOTTO "ON ICE"
|LOTTO
|NZ LOTTERIES
|DDB NEW ZEALAND, Auckland
|NEW ZEALAND
|Bronze Spike
|GIVE A FLYBUYS
|FLYBUYS
|FLYBUYS
|CHE PROXIMITY, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|MACHINE-GUN MOUTH
|KRAFTON
|BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA
|DDB MUDRA, Mumbai
|INDIA
Film Craft
|Prize
|Title
|Brand
|Product
|Entrant / Idea Creation
|Location
|Gold Spike
|GAME RESPONSIBLY – BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA
|
BATTLE-
GROUNDS MOBILE INDIA
|
BATTLE-
GROUNDS MOBILE INDIA
|EARLY MAN PVT LTD, Mumbai / DDB MUDRA, Mumbai
|INDIA
|Gold Spike
|GAME RESPONSIBLY – BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA
|BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA
|BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA
|EARLY MAN PVT LTD, Mumbai / DDB MUDRA, Mumbai
|INDIA
|Gold Spike
|HIDDEN TRUTH
|VIDYA INDIA
|VIDYA HELPLINE FOR WOMEN
|WUNDERMAN THOMPSON, Mumbai
|INDIA
|Gold Spike
|SOMEWHERE
|ANIMALS AUSTRALIA
|ANIMALS AUSTRALIA
|VANDAL, Sydney / ANIMALS AUSTRALIA, North Melbourne
|AUSTRALIA
|Gold Spike
|TOMORROW'S CAR
|HYUNDAI
|HYUNDAI TUCSON
|FIN DESIGN & EFFECTS PTY LTD., Sydney / INNOCEAN WORLDWIDE AUSTRALIA, Sydney
|AUSTRALIA
|Silver Spike
|NIAN - SHOT ON IPHONE
|APPLE
|IPHONE
|TBWA\ MEDIA ARTS LAB, Shanghai
|CHINA
|Silver Spike
|MASTER JI
|BYJU'S
|BYJU'S BRAND FILM
|BYJU'S, Bengaluru
|INDIA
|Silver Spike
|BECAUSE WE ARE STRANGE CREATURES
|FILMS.DANCE / JACOB JONAS THE COMPANY
|CORPORATE IMAGE
|JACOB BANKS, Santa Monica / JACOB JONAS THE COMPANY, California / TAIYO KIKAKU CO., LTD., Tokyo
|USA / JAPAN
|Silver Spike
|CARE LIVES ON #TOUCHOFCARE
|VICKS INDIA
|#TOUCHOFCARE
|MEMESYS CULTURE LAB, Goa / PUBLICIS, Singapore
|INDIA / SINGAPORE
|Silver Spike
|MASTER JI
|BYJU'S
|BYJU'S BRAND FILM
|BYJU'S, Bengaluru
|INDIA
|Silver Spike
|NIAN - SHOT ON IPHONE
|APPLE
|IPHONE
|TBWA\MEDIA ARTS LAB, Shanghai
|CHINA
|Silver Spike
|FIND YOUR OWN WAY
|OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
|POCARI SWEAT
|DENTSU INC., Tokyo
|JAPAN
|Silver Spike
|NIAN - SHOT ON IPHONE
|APPLE
|IPHONE
|TBWA\MEDIA ARTS LAB, Shanghai
|CHINA
|Silver Spike
|WASTEMINSTER - A DOWNING STREET DISASTER
|GREENPEACE UK
|UK GOVERNMENT TO TAKE RESPONSIBILITY FOR THE PLASTIC POLLUTION CRISIS
|METHODN MADNESS, Singapore / PARK VILLAGE, London / STUDIO BIRTHPLACE, Klang
|SINGAPORE / UNITED KINGDOM / MALAYSIA
|Silver Spike
|YAKUSHIMA TREASURE ANOTHER LIVE FROM YAKUSHIMA
|YAKUSHIMA TREASURE
|ONLINE LIVE EXPERIENCE
|DENTSU CREATIVE X INC., Tokyo / DENTSU CRAFT, TOKYO
|JAPAN
|Bronze Spike
|
DOVE #STOPTHE
BEAUTYTEST
|DOVE
|DOVE
|CHROME PICTURES, Mumbai / OGILVY, Mumbai
|INDIA
|Bronze Spike
|LARRY
|ROLLIN
|ROLLIN
|REVOLVER, Sydney / BEAR MEETS EAGLE ON FIRE, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|THE MIRROR | UN AIDS
|UN AIDS
|UN AIDS
|GOOD MORNING, Mumbai / FCB INDIA, Delhi / FCB INDIA, Delhi
|INDIA
|Bronze Spike
|MASTER JI
|BYJU'S
|BYJU'S BRAND FILM
|BYJU'S, Bengaluru
|INDIA
|Bronze Spike
|CARE LIVES ON #TOUCHOFCARE
|VICKS INDIA
|#TOUCHOFCARE
|MEMESYS CULTURE LAB, Goa / PUBLICIS, Singapore
|INDIA / SINGAPORE
|Bronze Spike
|CARE LIVES ON #TOUCHOFCARE
|VICKS INDIA
|#TOUCHOFCARE
|MEMESYS CULTURE LAB, Goa / PUBLICIS, Singapore
|INDIA / SINGAPORE
|Bronze Spike
|NIAN - SHOT ON IPHONE
|APPLE
|IPHONE
|TBWA\MEDIA ARTS LAB, Shanghai
|CHINA
|Bronze Spike
|CARE LIVES ON #TOUCHOFCARE
|VICKS INDIA
|#TOUCHOFCARE
|MEMESYS CULTURE LAB, Goa / PUBLICIS, Singapore
|INDIA / SINGAPORE
|Bronze Spike
|BOYS DO CRY
|GOTCHA4LIFE FOUNDATION
|N/A
|THE HALLWAY, Pyrmont
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|ROLLIN'
|IAG
|IAG INSURANCE
|RUMBLE STUDIOS, Sydney / BEAR MEETS EAGLE ON FIRE, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|TOMORROW WANTS ITS CAR BACK
|HYUNDAI
|HYUNDAI TUCSON
|SQUEAK E. CLEAN STUDIOS, Sydney / INNOCEAN WORLDWIDE AUSTRALIA, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|HAIR ALBUM
|TAKARA BELMONT CORPORATION
|CORPORATE IMAGE
|HAKUHODO INC., Tokyo
|JAPAN
Glass: The Award For Change
|Prize
|Title
|Brand
|Product
|Entrant / Idea Creation
|Location
|Glass Spike
|THE NOMINATE ME SELFIE
|POLITICAL SHAKTI / THE TIMES OF INDIA
|GOVERMENT REPRESENTATION
|FCB INDIA, Delhi
|INDIA
|Glass Spike
|THE LOST DAUGHTERS
|SANLAAP
|NON-PROFIT ORGANISATION
|WUNDERMAN THOMPSON, Mumbai
|INDIA
|Glass Spike
|#PRIDEHAIR
|THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
|PANTENE
|GREY, Tokyo
|JAPAN
Grand Prix for Good
The Grand Prix for Good winner will be annonced tomorrow (March 4) at 3pm SG/HK.
Healthcare
|Prize
|Title
|Brand
|Product
|Medium
|Entrant / Idea Creation
|Location
|Gold Spike
|V-KEBAYA
|VINDA MARKETING (M) SDN BHD
|LIBRESSE
|Brand Experience & Activation
|MUMA MALAYSIA, Petaling Jaya
|MALAYSIA
|Gold Spike
|THE MO-HAIR SUIT
|POLITIX
|MENSWEAR, FASHION.
|Industry Craft: Art Direction
|BULLFROG MEDIA, South Yarra
|AUSTRALIA
|Gold Spike
|BOYS DO CRY
|GOTCHA4LIFE FOUNDATION
|N/A
|Integrated Campaign
|THE HALLWAY, Pyrmont
|AUSTRALIA
|Silver Spike
|THRIVE BY FIVE
|THE MINDEROO FOUNDATION
|THRIVE BY FIVE INITIATIVE
|Branded Content & Entertainment: Digital & Social
|M&C SAATCHI, Sydney / THE MINDEROO FOUNDATION, Perth
|AUSTRALIA
|Silver Spike
|STAYFREE DAUGHTER'S DAY
|JOHNSON & JOHNSON
|STAYFREE SANITARY PADS
|Branded Content & Entertainment: Film, TV and Online Film Content
|DDB MUDRA, Mumbai
|INDIA
|Silver Spike
|30SOAP
|DREAMS INC.
|SOAP
|Product Innovation
|TBWA\HAKUHODO INC., Tokyo
|JAPAN
|Silver Spike
|DAVID'S UNUSABLES
|MOTOR NEURONE DISEASE ASSOCIATION
|CHARITY
|Digital
|SPECIAL, Auckland
|NEW ZEALAND
|Silver Spike
|DISEASE DILEMMAS
|GARVAN INSTITUTE OF MEDICAL RESEARCH
|GENOMICS RESEARCH
|Integrated Campaign
|BWM ISOBAR, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|THE DISSOLVING BOTTLE
|THE NATURALE MARKET
|THE DISSOLVING BOTTLE
|Product Innovation
|BBDO GUERRERO, Makati City
|THE PHILIPPINES
|Bronze Spike
|LITTLE BIG E-MOTION
|HYUNDAI MOTOR GROUP
|LITTLE BIG E-MOTION
|Use of Technology
|INNOCEAN WORLDWIDE, Seoul
|SOUTH KOREA
|Bronze Spike
|BOYS DO CRY
|GOTCHA4LIFE FOUNDATION
|N/A
|Film Craft: Script
|THE HALLWAY, Pyrmont
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|BOYS DO CRY
|GOTCHA4LIFE FOUNDATION
|N/A
|Film Craft: Use of Music / Sound Design
|THE HALLWAY, Pyrmont
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|THE MELANOMA TYPEFACE
|MELANOMA NEW ZEALAND
|HEALTH AWARENESS
|Industry Craft: Typography
|TBWA\AUCKLAND
|NEW ZEALAND
|Bronze Spike
|SEE WHAT LIES BENEATH
|NOVARTIS
|PIQRAY / PIK3CA GENETIC MUTATION
|Industry Craft: Art Direction
|CURRENT GLOBAL, Hong Kong
|CHINA
Industry Craft
|Prize
|Title
|Brand
|Product
|Entrant / Idea Creation
|Location
|Gold Spike
|EATQUAL
|MCDONALD'S
|MCDONALD'S
|DDB MUDRA, Mumbai
|INDIA
|Gold Spike
|THE MELANOMA TYPEFACE
|MELANOMA NEW ZEALAND
|HEALTH AWARENESS
|TBWA\AUCKLAND
|NEW ZEALAND
|Silver Spike
|BOOK OF LIMBO
|BELONG
|BELONG MOBILE AND INTERNET
|HOWATSON + COMPANY, Sydney / COLLIDER, Sydney
|AUSTRALIA
|Silver Spike
|THE DISSOLVING BOTTLE
|THE NATURALE MARKET
|THE DISSOLVING BOTTLE
|BBDO GUERRERO, Makati City
|THE PHILIPPINES
|Bronze Spike
|SAKE SUSHI HOUSE
|SUSHI SEI
|SUSHI SEI JAPANESE RESTAURANT
|HAKUHODO INDONESIA, Jakarta
|INDONESIA
|TAMAGO SUSHI HOUSE
|SUSHI SEI
|SUSHI SEI JAPANESE RESTAURANT
|HAKUHODO INDONESIA, Jakarta
|INDONESIA
|IKA SUSHI HOUSE
|SUSHI SEI
|SUSHI SEI JAPANESE RESTAURANT
|HAKUHODO INDONESIA, Jakarta
|INDONESIA
|MAGURO SUSHI HOUSE
|SUSHI SEI
|SUSHI SEI JAPANESE RESTAURANT
|HAKUHODO INDONESIA, Jakarta
|INDONESIA
|Bronze Spike
|SAKE SUSHI HOUSE
|SUSHI SEI
|SUSHI SEI JAPANESE RESTAURANT
|HAKUHODO INDONESIA, Jakarta
|INDONESIA
|TAMAGO SUSHI HOUSE
|SUSHI SEI
|SUSHI SEI JAPANESE RESTAURANT
|HAKUHODO INDONESIA, Jakarta
|INDONESIA
|TAKO SUSHI HOUSE
|SUSHI SEI
|SUSHI SEI JAPANESE RESTAURANT
|HAKUHODO INDONESIA, Jakarta
|INDONESIA
|Bronze Spike
|FIRE
|NRMA INSURANCE
|INSURANCE
|THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney
|AUSTRALIA
|EARTHQUAKE
|NRMA INSURANCE
|INSURANCE
|THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney
|AUSTRALIA
|FLOOD
|NRMA INSURANCE
|INSURANCE
|THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney
|AUSTRALIA
Innovation
|Prize
|Title
|Brand
|Product
|Entrant / Idea Creation
|Location
|Gold Spike
|ONE HOUSE TO SAVE MANY
|SUNCORP BRAND
|ONE HOUSE
|LEO BURNETT, Sydney
|AUSTRALIA
|Innovation Spike
|PROJECT HUEY
|GOOGLE CLOUD
|GOOGLE BRAND STUDIO APAC, Sydney
|AUSTRALIA
Integrated
|Prize
|Title
|Brand
|Product
|Entrant / Idea Creation
|Location
|Integrated Spike Award
|ONE HOUSE TO SAVE MANY
|SUNCORP BRAND
|ONE HOUSE
|LEO BURNETT, Sydney
|AUSTRALIA
|Integrated Spike Award
|FIREFIGHTERS DON'T LIKE FIRE MOVIES
|FIRE AND EMERGENCY NEW ZEALAND
|FIRE SAFETY AWARENESS
|FCB NEW ZEALAND, Auckland
|NEW ZEALAND
|Integrated Spike Award
|DISEASE DILEMMAS
|GARVAN INSTITUTE OF MEDICAL RESEARCH
|GENOMICS RESEARCH
|BWM ISOBAR, Sydney
|AUSTRALIA
Media
|Prize
|Title
|Brand
|Product
|Entrant / Idea Creation
|Location
|Gold Spike
|VS SERIES
|SK-II
|SK-II
|MEDIACOM, Singapore / GREY, Tokyo
|SINGAPORE / JAPAN
|Gold Spike
|DAVID'S UNUSABLES
|MOTOR NEURONE DISEASE ASSOCIATION
|CHARITY
|SPECIAL, Auckland
|NEW ZEALAND
|Gold Spike
|LIFE SHARING POWERBANK
|ENERGY MONSTER
|LIFE SHARING POWERBANK
|TBWA\SHANGHAI, Shanghai
|CHINA
|Gold Spike
|TIBE FOR LOVE
|UBER EATS
|UBER EATS
|SPECIAL, Sydney
|AUSTRALIA
|Gold Spike
|NO HOME ADDRESS
|WHITELION
|NO HOME ADDRESS
|OGILVY AUSTRALIA, Sydney
|AUSTRALIA
|Silver Spike
|GOLF AD BREAK CHAMPIONSHIP
|VOLKSWAGEN
|VOLKSWAGEN GOLF
|DDB, Sydney
|AUSTRALIA
|Silver Spike
|CENTER LANE
|SK-II
|SK-II
|MEDIACOM, Singapore / GREY, Tokyo
|SINGAPORE / JAPAN
|Silver Spike
|VS SERIES
|SK-II
|SK-II
|MEDIACOM, Singapore / GREY, Tokyo
|SINGAPORE / JAPAN
|Silver Spike
|DAVID'S UNUSABLES
|MOTOR NEURONE DISEASE ASSOCIATION
|CHARITY
|SPECIAL, Auckland
|NEW ZEALAND
|Silver Spike
|THE BETTER HALF RECIPES
|SWIGGY
|SWIGGY INSTAMART
|DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru
|INDIA
|Silver Spike
|THE COST OF BULLYING
|SAMSUNG
|SAMSUNG
|CHEIL PENGTAI, Beijing / CHEIL, Hong Kong
|CHINA / HONG KONG
|Bronze Spike
|IKEA-DOLLAR CATALOGUE
|IKEA
|IKEA
|OGILVY TAIWAN, Taipei City
|TAIWAN
|Bronze Spike
|PERFORMANCE ENHANCING MUSIC
|SAMSUNG
|SAMSUNG
|CHE PROXIMITY, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|GOODIE BOX
|EVERYBODY EATS
|TAKEAWAY BOX
|DDB NEW ZEALAND, Auckland
|NEW ZEALAND
|Bronze Spike
|LAY'S CRISPY SUBTITLES
|LAY'S-PEPSICO
|LAY'S POTATO CHIPS
|HAPPINESS SAIGON / AN FCB ALLIANCE, Ho Chi Minh City
|VIETNAM
|Bronze Spike
|SAMSUNG - ITEST
|SAMSUNG
|SAMSUNG OS
|TRIBAL AOTEAROA, Auckland
|NEW ZEALAND
|Bronze Spike
|TIBE FOR LOVE
|UBER EATS
|UBER EATS
|SPECIAL, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|MISSING PERSON REPORTERS
|THE MIRROR FOUNDATION / KUNANA
|THE MIRROR FOUNDATION / KUNANA
|BBDO, Bangkok
|THAILAND
|Bronze Spike
|PITVERTISING
|UNILEVER
|REXONA DEODERANT
|CLEMENGER BBDO, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|THE HANDMAID'S TALE
|SKY TV
|NEON
|DDB NEW ZEALAND, Auckland
|NEW ZEALAND
|Bronze Spike
|ONE HOUSE TO SAVE MANY
|SUNCORP BRAND
|ONE HOUSE
|LEO BURNETT, Sydney
|AUSTRALIA
Mobile
|Prize
|Title
|Brand
|Product
|Entrant / Idea Creation
|Location
|Gold Spike
|THE UNFILTERED HISTORY TOUR
|VICE WORLD NEWS
|VICE WORLD NEWS
|DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon
|INDIA
|Gold Spike
|THE UNFILTERED HISTORY TOUR
|VICE WORLD NEWS
|VICE WORLD NEWS
|DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon
|INDIA
|Silver Spike
|MASK ID
|DAL.KOMM
|MASK ID
|INNOCEAN WORLDWIDE, Seoul
|SOUTH KOREA
|Silver Spike
|PALE BLUE LETTER
|SONY MUSIC LABELS / REISSUE RECORDS
|KENSHI YONEZU “PALE BLUE”
|SIX INC., Tokyo / HAKUHODO KETTLE INC., Tokyo / HAKUHODO INC., Tokyo
|JAPAN
|Silver Spike
|LIVE SIGN.
|LIVE SIGN.
|LIVE SIGN.
|DENTSU INC., Tokyo
|JAPAN
|Silver Spike
|SAMSUNG - ITEST
|SAMSUNG
|SAMSUNG OS
|TRIBAL AOTEAROA, Auckland
|NEW ZEALAND
|Bronze Spike
|THE UNFILTERED HISTORY TOUR
|VICE WORLD NEWS
|VICE WORLD NEWS
|DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon
|INDIA
|Bronze Spike
|HEINEKEN JUKE "MUSIC IN A CAN"
|HEINEKEN
|HEINEKEN
|LEO BURNETT, Ho Chi Minh City
|VIETNAM
|Bronze Spike
|HEINEKEN JUKE "MUSIC IN A CAN"
|HEINEKEN
|HEINEKEN
|LEO BURNETT, Ho Chi Minh City
|VIETNAM
|Bronze Spike
|21KM FINGER MARATHON
|PCHOME 24H SHOPPING
|PCHOME 24H SHOPPING
|ADK TAIWAN, Taipei City
|TAIWAN
Music
|Prize
|Title
|Brand
|Product
|Entrant / Idea Creation
|Location
|Gold Spike
|GIVE A FLYBUYS
|FLYBUYS
|FLYBUYS
|CHE PROXIMITY, Sydney
|AUSTRALIA
|Gold Spike
|PERFORMANCE ENHANCING MUSIC
|SAMSUNG
|SAMSUNG
|CHE PROXIMITY, Sydney
|AUSTRALIA
|Gold Spike
|MONEY HEIST - SEASON 5 INDIA
|NETFLIX
|MONEY HEIST SEASON 5 CAMPAIGN
|CREATIVELAND ASIA, Mumbai
|INDIA
|Silver Spike
|PALE BLUE LETTER
|SONY MUSIC LABELS / REISSUE RECORDS
|KENSHI YONEZU “PALE BLUE”
|SIX INC., Tokyo / HAKUHODO KETTLE INC., Tokyo / HAKUHODO INC., Tokyo
|JAPAN
|Bronze Spike
|LAND SHANTIES
|SUZUKI
|SUZUKI VITARA
|DELOITTE DIGITAL, Melbourne
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|MONEY HEIST - SEASON 5 INDIA
|NETFLIX
|MONEY HEIST SEASON 5 CAMPAIGN
|CREATIVELAND ASIA, Mumbai
|INDIA
|Bronze Spike
|LAND SHANTIES
|SUZUKI
|SUZUKI VITARA
|DELOITTE DIGITAL, Melbourne
|AUSTRALIA
Outdoor
|Award
|Title
|Brand
|Product
|Entrant / Idea Creation
|Location
|Gold Spike
|PITVERTISING
|UNILEVER
|REXONA DEODERANT
|CLEMENGER BBDO, Sydney
|AUSTRALIA
|Gold Spike
|TIGER
|PRIME INDIAN HOSPITALS
|COIVD VACCINE AWARENESS FROM PRIME INDIAN HOSPITALS
|McCANN INDIA, Mumbai
|INDIA
|SNAKE
|PRIME INDIAN HOSPITALS
|COIVD VACCINE AWARENESS FROM PRIME INDIAN HOSPITALS
|McCANN INDIA, Mumbai
|INDIA
|SHIELD
|PRIME INDIAN HOSPITALS
|COIVD VACCINE AWARENESS FROM PRIME INDIAN HOSPITALS
|McCANN INDIA, Mumbai
|INDIA
|Gold Spike
|GIANT 3D CAT
|CROSS SPACE CO., LTD.
|CROSS SHINJUKU VISION
|OMNIBUS JAPAN INC., Tokyo
|JAPAN
|Silver Spike
|ABANDONED STATION 1
|VOLKSWAGEN
|VOLKSWAGEN
|CHEIL, Hong Kong
|HONG KONG
|ABANDONED STATION 2
|VOLKSWAGEN
|VOLKSWAGEN
|CHEIL, Hong Kong
|HONG KONG
|ABANDONED STATION 3
|VOLKSWAGEN
|VOLKSWAGEN
|CHEIL, Hong Kong
|HONG KONG
|Silver Spike
|STREET FIGHTER
|CHUPA CHUPS
|CHUPA CHUPS
|CHEIL, Hong Kong
|HONG KONG
|CLAW MACHINE
|CHUPA CHUPS
|CHUPA CHUPS
|CHEIL, Hong Kong
|HONG KONG
|RACING CAR
|CHUPA CHUPS
|CHUPA CHUPS
|CHEIL, Hong Kong
|HONG KONG
|Silver Spike
|MASK ID
|DAL.KOMM
|MASK ID
|INNOCEAN WORLDWIDE, Seoul
|SOUTH KOREA
|Bronze Spike
|GANZI DISTRICT, SICHUAN
|MERCEDES
|MERCEDES-BENZ
|OGILVY, Shanghai / OGILVY, Beijing
|CHINA
|NANXIONG DISTRICT, GUANGDONG
|MERCEDES
|MERCEDES-BENZ
|OGILVY, Shanghai / OGILVY, Beijing
|CHINA
|NUERJIA CANYON, XINJIANG
|MERCEDES
|MERCEDES-BENZ
|OGILVY, Shanghai / OGILVY, Beijing
|CHINA
|YANGSHUO MOUNTAIN, GUILIN
|MERCEDES
|MERCEDES-BENZ
|OGILVY, Shanghai / OGILVY, Beijing
|CHINA
|Bronze Spike
|SOCIAL DISTANCING PRAYER MAT
|DETTOL
|DETTOL
|BBDO PAKISTAN, Lahore / IMPACT BBDO, Dubai
|PAKISTAN / UNITED ARAB EMIRATES
|Bronze Spike
|ELECTRIC AIR
|HYUNDAI
|HYUNDAI KONA ELECTRIC
|INNOCEAN WORLDWIDE AUSTRALIA, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|COCKTAILS MADE WITH SOCIAL INGREDIENTS.
|SMIRNOFF
|THE SMIRNOFF VODKA RANGE
|LION, Auckland / SPECIAL, Auckland
|NEW ZEALAND
PR
|Prize
|Title
|Brand
|Product
|Entrant / Idea Creation
|Location
|Gold Spike
|THE UNFILTERED HISTORY TOUR
|VICE WORLD NEWS
|VICE WORLD NEWS
|DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon
|INDIA
|Gold Spike
|SLOW ROAD
|JEJU TOURISM ORGANIZATION
|SLOW ROAD
|CHEIL WORLDWIDE, Seoul / T MAP MOBILITY, Seoul
|SOUTH KOREA
|Gold Spike
|ONE HOUSE TO SAVE MANY
|SUNCORP BRAND
|ONE HOUSE
|LEO BURNETT, Sydney
|AUSTRALIA
|Silver Spike
|DAVID'S UNUSABLES
|MOTOR NEURONE DISEASE ASSOCIATION
|CHARITY
|SPECIAL, Auckland
|NEW ZEALAND
|Silver Spike
|EMPOWER MOVES
|UN WOMEN AUSTRALIA
|GENDER EQUALITY
|THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney
|AUSTRALIA
|Silver Spike
|THE NOMINATE ME SELFIE
|POLITICAL SHAKTI
|THE TIMES OF INDIA
|FCB INDIA, Delhi
|INDIA
|Silver Spike
|EATQUAL
|MCDONALD'S
|MCDONALD'S
|DDB MUDRA, Mumbai
|INDIA
|Bronze Spike
|THRIVE BY FIVE
|THE MINDEROO FOUNDATION
|THRIVE BY FIVE INITIATIVE
|M&C SAATCHI, Sydney / THE MINDEROO FOUNDATION, Perth
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|PERFORMANCE ENHANCING MUSIC
|SAMSUNG
|SAMSUNG
|CHE PROXIMITY, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|EMPOWER MOVES
|UN WOMEN AUSTRALIA
|GENDER EQUALITY
|THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|SAMSUNG - ITEST
|SAMSUNG
|SAMSUNG OS
|TRIBAL AOTEAROA, Auckland
|NEW ZEALAND
|Bronze Spike
|A FIRE INSIDE
|NRMA INSURANCE
|INSURANCE
|THINKERBELL, Melbourne / THE TUESDAY CLUB, Auckland
|AUSTRALIA / NEW ZEALAND
|Bronze Spike
|CHEERS FAN
|DAESANG CHUNGJUNGONE
|ANJUYA
|THE.WATERMELON, Seoul
|SOUTH KOREA
|Bronze Spike
|HAVE A BITE
|NESTLÈ
|KITKAT
|WUNDERMAN THOMPSON, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|THE UNFILTERED HISTORY TOUR
|VICE WORLD NEWS
|VICE WORLD NEWS
|DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon
|INDIA
Print & Publishing
|Prize
|Title
|Brand
|Product
|Entrant / Idea Creation
|Location
|Silver Spike
|LIST OF HOPE
|SOGO & SEIBU CO., LTD.
|DEPARTMENT STORE
|FRONTAGE INC., Tokyo
|JAPAN
|Bronze Spike
|FIREFIGHTERS DON'T LIKE FIRE MOVIES
|FIRE AND EMERGENCY NEW ZEALAND
|FIRE SAFETY AWARENESS
|FCB NEW ZEALAND, Auckland
|NEW ZEALAND
|Bronze Spike
|13865 BLACK DOTS AND 2 RED DOTS.
|NAGASAKI SHIMBUNSHA
|NAGASAKI SHIMBUN
|DENTSU INC., Tokyo
|JAPAN
|Bronze Spike
|BREATHE
|ST LUKE'S MEDICAL CENTER
|ST LUKE'S MEDICAL CENTER
|TBWA\SANTIAGO MANGADA PUNO, Makati City
|THE PHILIPPINES
Radio & Audio
|Prize
|Title
|Brand
|Product
|Entrant / Idea Creation
|Location
|Gold Spike
|THE UNFILTERED HISTORY TOUR
|VICE WORLD NEWS
|VICE WORLD NEWS
|DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon
|INDIA
|Gold Spike
|LEGO WHITE NOISE
|THE LEGO GROUP
|LEGO BOTANICAL COLLECTION
|LEGO APAC, Singapore
|SINGAPORE
|Silver Spike
|GTI - HOT HUBBY
|VOLKSWAGEN
|VOLKSWAGEN GOLF GTI
|DDB NEW ZEALAND, Auckland
|NEW ZEALAND
|Silver Spike
|THE UNFILTERED HISTORY TOUR
|VICE WORLD NEWS
|VICE WORLD NEWS
|DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon
|INDIA
|Bronze Spike
|LAND SHANTIES
|SUZUKI
|SUZUKI VITARA
|DELOITTE DIGITAL, Melbourne
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|LEGO WHITE NOISE
|THE LEGO GROUP
|LEGO BOTANICAL COLLECTION
|LEGO APAC, Singapore
|SINGAPORE
|Bronze Spike
|THE UNFILTERED HISTORY TOUR
|VICE WORLD NEWS
|VICE WORLD NEWS
|DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon
|INDIA
Social & Influencer
|Prize
|Title
|Brand
|Product
|Entrant / Idea Creation
|Location
|Gold Spike
|#PRIDEHAIR
|THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
|PANTENE
|GREY, Tokyo
|JAPAN
|Gold Spike
|HAVE A BITE
|NESTLÈ
|KITKAT
|WUNDERMAN THOMPSON, Sydney
|AUSTRALIA
|Silver Spike
|THE CENTER LANE
|SK-Ⅱ
|SK-Ⅱ
|GREY, Tokyo
|JAPAN
|Silver Spike
|SAMSUNG - ITEST
|SAMSUNG
|SAMSUNG OS
|TRIBAL AOTEAROA, Auckland
|NEW ZEALAND
|Silver Spike
|SAMSUNG #VIDEOSNAPCHALLENGE
|SAMSUNG
|SAMSUNG GALAXY S21
|WE ARE SOCIAL, Sydney
|AUSTRALIA
|Silver Spike
|SBI FINDS SBI
|SBI SAVINGS BANK
|SBI SAVINGS BANK
|HS AD, Seoul
|SOUTH KOREA
|Bronze Spike
|SAMSUNG #VIDEOSNAPCHALLENGE
|SAMSUNG
|SAMSUNG GALAXY S21
|WE ARE SOCIAL, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|THE FAMILY MAN JOB HUNT
|AMAZON PRIME VIDEO INDIA
|THE FAMILY MAN S2 - AMAZON PRIME VIDEO IN
|SOCHEERS, Mumbai / AMAZON PRIME VIDEO INDIA, Mumbai
|INDIA
|Bronze Spike
|EMPOWER MOVES
|UN WOMEN AUSTRALIA
|GENDER EQUALITY
|THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|TIBE FOR LOVE
|UBER EATS
|UBER EATS
|SPECIAL, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|THE ZOO ON ZOOM
|MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD
|MT.RAINIER
|HAKUHODO INC., Tokyo
|JAPAN
|Bronze Spike
|SBI FINDS SBI
|SBI SAVINGS BANK
|SBI SAVINGS BANK
|HS AD, Seoul
|SOUTH KOREA
|Bronze Spike
|THE UNFILTERED HISTORY TOUR
|VICE WORLD NEWS
|VICE WORLD NEWS
|DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon
|INDIA
Strategy & Effectiveness
|Prize
|Title
|Brand
|Product
|Entrant / Idea Creation
|Location
|Gold Spike
|MAKE LAMB, NOT WALLS
|MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA
|LAMB
|THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney
|AUSTRALIA
|Gold Spike
|YOUR PLASTIC DIET
|WWF
|WWF
|GREY MALAYSIA, Petaling Jaya
|MALAYSIA
|Gold Spike
|THE UNFILTERED HISTORY TOUR
|VICE WORLD NEWS
|VICE WORLD NEWS
|DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon
|INDIA
|Gold Spike
|H FOR HANDWASHING
|LIFEBUOY
|HANDWASHING EDUCATION
|LOWE LINTAS, Mumbai / MULLENLOWE SINGAPORE, Singapore
|INDIA / SINGAPORE
|Silver Spike
|MAKE LAMB, NOT WALLS
|MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA
|LAMB
|THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney
|AUSTRALIA
|Silver Spike
|YOUR PLASTIC DIET
|WWF
|WWF
|GREY MALAYSIA, Petaling Jaya
|MALAYSIA
|Silver Spike
|THE UNFILTERED HISTORY TOUR
|VICE WORLD NEWS
|VICE WORLD NEWS
|DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon
|INDIA
|Silver Spike
|ONE HOUSE TO SAVE MANY
|SUNCORP BRAND
|ONE HOUSE
|LEO BURNETT, Sydney
|AUSTRALIA
|Silver Spike
|H FOR HANDWASHING
|LIFEBUOY
|HANDWASHING EDUCATION
|LOWE LINTAS, Mumbai / MULLENLOWE SINGAPORE, Singapore
|INDIA / SINGAPORE
|Bronze Spike
|GREY WIGGLE
|UBER EATS
|UBER EATS
|SPECIAL, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|WHEN WILL SHE BE RIGHT?
|UN WOMEN AUSTRALIA
|GENDER EQUALITY
|THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|THE UNFILTERED HISTORY TOUR
|VICE WORLD NEWS
|VICE WORLD NEWS
|DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon
|INDIA
|Bronze Spike
|MEDDLE IN THE NEW ZEALAND ELECTION
|EVERY KIWI VOTE COUNTS (IVOTE)
|NZ ELECTION
|SPECIAL, Auckland
|NEW ZEALAND
|Bronze Spike
|LONG - HELP
|NRMA INSURANCE
|INSURANCE
|THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney
|AUSTRALIA
|Bronze Spike
|ONE HOUSE TO SAVE MANY
|SUNCORP BRAND
|ONE HOUSE
|LEO BURNETT, Sydney
|AUSTRALIA