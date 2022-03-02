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13 hours ago

Announcing the 2022 Spikes Asia Awards winners

Find out which campaigns won the 246 gold, silver and bronze Spikes. The winners of the Grand Prix and special awards will be announced tomorrow.

Announcing the 2022 Spikes Asia Awards winners

Spikes Asia has announced the gold, silver and bronze winners in the 2022 Spikes Asia Awards, selected from 3,043 entries and 639 shortlisted pieces of work. In all  39 gold, 79 silver, 117 bronze and 11 Spikes have been announced.

Tomorrow (March 3) at 3 pm, the winners of the special awards will be revealed, and some of the gold winners listed below will see their awards elevated to Grand Prix status.

SPECIAL AWARDS

The winners of the special awards will be announced tomorrow (March 3) at 3 pm SG/HK. 

GRAND PRIX AWARDS

The Grand Prix winners will be announced tomorrow (March 3) at 3 pm SG/HK. 

ALL SPIKES WINNERS

The following tables show all of the 2022 gold, silver and bronze winners across the awards' 25 categories.

Notes: 

  • Some gold and Spike winners listed below will be elevated to Grand Prix status tomorrow (March 3).
  • Multiple wins for the same work at one metal level (gold, silver or bronze) indicate wins in multiple sub-categories, which we have omitted for space. Please see the Spikes Asia website for details.
  • We have included only the entrant agency/company; please see the Spikes Asia website for details on additional agencies involved in each entry.


 

Brand Experience and Activation

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike SAMSUNG - ITEST SAMSUNG SAMSUNG OS TRIBAL AOTEAROA, Auckland NEW ZEALAND
Gold Spike THE UNFILTERED HISTORY TOUR VICE WORLD NEWS VICE WORLD NEWS DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon INDIA
Gold Spike SAMSUNG - ITEST SAMSUNG SAMSUNG OS TRIBAL AOTEAROA, Auckland NEW ZEALAND
Gold Spike HI TOILET THE NIPPON FOUNDATION PUBLIC TOILET TBWA\HAKUHODO INC., Tokyo / KUBO TSUSHIMA ARCHITECTS, Tokyo JAPAN
Gold Spike GOLF AD BREAK CHAMPIONSHIP  VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN GOLF DDB, Sydney AUSTRALIA
Silver  Spike SAMSUNG - ITEST SAMSUNG SAMSUNG OS TRIBAL AOTEAROA, Auckland NEW ZEALAND
Silver  Spike HOME SWEET HOME EPISODE 2 TOURISM AUTHORITY OF THAILAND X YGGDRAZIL TOURISM AUTHORITY OF THAILAND OGILVY, Bangkok / YGGDRAZIL GROUP, Bangkok THAILAND
Silver  Spike LONESOME HOTEL HONDAO SENIOR CITIZEN'S WELFARE FOUNDATION WINTER CHARITY DONATION INSPIRE ACTIVATION, Taipei TAIWAN
Silver  Spike PITVERTISING UNILEVER REXONA DEODERANT CLEMENGER BBDO, Sydney AUSTRALIA
Silver  Spike THE UNFILTERED HISTORY TOUR VICE WORLD NEWS VICE WORLD NEWS DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon INDIA
Silver  Spike EATQUAL MCDONALD'S MCDONALD'S DDB MUDRA, Mumbai INDIA
Silver  Spike THE UNFILTERED HISTORY TOUR VICE WORLD NEWS VICE WORLD NEWS DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon INDIA
Silver  Spike CLIMATE WARRIORS NRMA INSURANCE INSURANCE THINKERBELL, Melbourne AUSTRALIA
Silver  Spike EATQUAL MCDONALD'S MCDONALD'S DDB MUDRA, Mumbai INDIA
Bronze Spike LAY'S CRISPY SUBTITLES LAY'S-PEPSICO LAY'S POTATO CHIPS HAPPINESS SAIGON / AN FCB ALLIANCE, Ho Chi Minh City VIETNAM
Bronze Spike SLOW ROAD JEJU TOURISM ORGANIZATION SLOW ROAD CHEIL WORLDWIDE, Seoul / T MAP MOBILITY, Seoul SOUTH KOREA
Bronze Spike LOTTO "ON ICE" LOTTO NZ LOTTERIES DDB NEW ZEALAND, Auckland NEW ZEALAND
Bronze Spike LOVE YOUR LOCAL TAB TAB M&C SAATCHI, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike VACCINATION RIDES GOJEK GOJEK FORSMAN & BODENFORS, Singapore SINGAPORE
Bronze Spike SLOW ROAD JEJU TOURISM ORGANIZATION SLOW ROAD CHEIL WORLDWIDE, Seoul / T MAP MOBILITY, Seoul SOUTH KOREA
Bronze Spike THE COST OF BULLYING SAMSUNG SAMSUNG CHEIL PENGTAI, Beijing / CHEIL, Hong Kong CHINA / HONG KONG
Bronze Spike LAY'S CRISPY SUBTITLES LAY'S-PEPSICO LAY'S POTATO CHIPS HAPPINESS SAIGON / AN FCB ALLIANCE, Ho Chi Minh City VIETNAM
Bronze Spike HOME SWEET HOME EPISODE 2 TOURISM AUTHORITY OF THAILAND X YGGDRAZIL TOURISM AUTHORITY OF THAILAND OGILVY, Bangkok / YGGDRAZIL GROUP, Bangkok THAILAND
Bronze Spike SLOW ROAD JEJU TOURISM ORGANIZATION SLOW ROAD CHEIL WORLDWIDE, Seoul / T MAP MOBILITY, Seoul SOUTH KOREA
Bronze Spike LONESOME HOTEL HONDAO SENIOR CITIZEN'S WELFARE FOUNDATION WINTER CHARITY DONATION INSPIRE ACTIVATION, Taipei TAIWAN
Bronze Spike THE COST OF BULLYING SAMSUNG SAMSUNG CHEIL PENGTAI, Beijing / CHEIL, Hong Kong CHINA / HONG KONG
Bronze Spike A HOUSE NEVER SLEEPS KCC KCC CONSTRUCTION INNOCEAN WORLDWIDE, Seoul SOUTH KOREA

 

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Creative Data

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Creative Data Spike Award TUNA SCOPE 2021 SOJITZ CORPORATION TUNA SCOPE DENTSU INC., Tokyo JAPAN
Creative Data Spike Award SLOW ROAD JEJU TOURISM ORGANIZATION SLOW ROAD CHEIL WORLDWIDE, Seoul / T MAP MOBILITY, Seoul SOUTH KOREA
Creative Data Spike Award TUNA SCOPE 2021 SOJITZ CORPORATION TUNA SCOPE DENTSU INC., Tokyo JAPAN
Creative Data Spike Award MYHOOMAN MARS MYHOOMAN COLENSO BBDO, Auckland NEW ZEALAND

 

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Creative Ecommerce

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Creative Ecommerce Spike Award IKEA-DOLLAR CATALOGUE IKEA IKEA OGILVY TAIWAN, Taipei City TAIWAN
Creative Ecommerce Spike Award SHIBUYA VIRTUAL CITY AU BY KDDI, FUTURE DESIGN SHIBUYA SHIBUYA CITY, KDDI  GEOMETRY OGILVY JAPAN, Tokyo JAPAN
Creative Ecommerce Spike Award THE UNCLOSABLE STORE SAMSUNG SAMSUNG CHE PROXIMITY, Sydney AUSTRALIA

 

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Creative Effectiveness

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Creative Effectiveness Spike SANTA CRASHES CHRISTMAS ALDI SUPERMARKET BMF, Sydney AUSTRALIA
Creative Effectiveness Spike NAMING THE INVISIBLE BY DIGITAL BIRTH REGISTRATION TELENOR PAKISTAN INTERNET & TELECOMMUNICATIONS OGILVY PAKISTAN, Islamabad / TELENOR PAKISTAN, Islamabad PAKISTAN
Creative Effectiveness Spike MEDDLE IN THE NEW ZEALAND ELECTION EVERY KIWI VOTE COUNTS (IVOTE) NZ ELECTION SPECIAL, Auckland NEW ZEALAND
Creative Effectiveness Spike GOOD MORNING WORLD TOURISM NEW ZEALAND TOURISM SPECIAL, Auckland / SPECIAL, Sydney NEW ZEALAND / AUSTRALIA

 

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Design

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike THE UNFILTERED HISTORY TOUR VICE WORLD NEWS VICE WORLD NEWS DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon INDIA
Gold Spike THE UNFILTERED HISTORY TOUR VICE WORLD NEWS VICE WORLD NEWS DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon INDIA
Gold Spike EATQUAL MCDONALD'S MCDONALD'S DDB MUDRA, Mumbai INDIA
Silver  Spike BOOK OF LIMBO BELONG BELONG MOBILE AND INTERNET HOWATSON + COMPANY, Sydney / COLLIDER, Sydney AUSTRALIA
Silver  Spike DISEASE DILEMMAS GARVAN INSTITUTE OF MEDICAL RESEARCH GENOMICS RESEARCH BWM ISOBAR, Sydney AUSTRALIA
Silver  Spike THE DISSOLVING BOTTLE THE NATURALE MARKET THE DISSOLVING BOTTLE BBDO GUERRERO, Makati City THE PHILIPPINES
Silver  Spike SOCIAL DISTANCING PRAYER MAT DETTOL DETTOL BBDO PAKISTAN, Lahore / IMPACT BBDO, Dubai PAKISTAN / UNITED ARAB EMIRATES
Bronze Spike A-LEAGUES - BRAND A LEAGUES A LEAGUES R/GA, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike FLAVOUR OF HOME SUSHI SEI SUSHI SEI JAPANESE RESTAURANT HAKUHODO INDONESIA, Jakarta INDONESIA
Bronze Spike PACKAGE FOR JAPANESE SHRIMP CRACKERS KEISHINDO EBIZUKUSHI(ALL TYPES OF SHRIMP CRACKERS) KEISHINDO, Nagoya / MITAI CO., LTD, KUROBE JAPAN
Bronze Spike AIR PADDING PARACOSM STUDIO AIR PADDING INNOCEAN WORLDWIDE, Seoul SOUTH KOREA
Bronze Spike EATQUAL MCDONALD'S MCDONALD'S DDB MUDRA, Mumbai INDIA
Bronze Spike THE DISSOLVING BOTTLE THE NATURALE MARKET THE DISSOLVING BOTTLE BBDO GUERRERO, Makati City THE PHILIPPINES

 

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Digital Craft

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike  YAKUSHIMA TREASURE ANOTHER LIVE FROM YAKUSHIMA YAKUSHIMA TREASURE ONLINE LIVE EXPERIENCE DENTSU CREATIVE X INC., Tokyo / DENTSU CRAFT, TOKYO JAPAN
Gold Spike LAY'S CRISPY SUBTITLES LAY'S-PEPSICO LAY'S POTATO CHIPS HAPPINESS SAIGON / AN FCB ALLIANCE, Ho Chi Minh City VIETNAM
Silver  Spike PRAY TO THE GREAT BUDDHA SONY MUSIC ENTERTAINMENT AMAZARASHI SIX INC., Tokyo / HAKUHODO KETTLE INC., Tokyo / HAKUHODO INC., Tokyo JAPAN
Silver  Spike SHIBUYA VIRTUAL CITY AU BY KDDI, FUTURE DESIGN SHIBUYA SHIBUYA CITY, KDDI  GEOMETRY OGILVY JAPAN, Tokyo JAPAN
Bronze Spike LIONS GOOD NEWS 2020 NIKKEI INC. NEWSPAPER PR CONSULTING DENTSU INC., Tokyo / DENTSU INC., Tokyo JAPAN
Bronze Spike PALE BLUE LETTER SONY MUSIC LABELS / REISSUE RECORDS KENSHI YONEZU “PALE BLUE” SIX INC., Tokyo / HAKUHODO KETTLE INC., Tokyo / HAKUHODO INC., Tokyo JAPAN
Bronze Spike LAY'S CRISPY SUBTITLES LAY'S-PEPSICO LAY'S POTATO CHIPS HAPPINESS SAIGON / AN FCB ALLIANCE, Ho Chi Minh City VIETNAM
Bronze Spike PERFORMANCE ENHANCING MUSIC SAMSUNG SAMSUNG  CHE PROXIMITY, Sydney AUSTRALIA

 

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Direct

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike  GOLF AD BREAK CHAMPIONSHIP  VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN GOLF DDB, Sydney AUSTRALIA
Gold Spike MASKED MEDIA NUJP MASKED ACE SAATCHI & SAATCHI ADVERTISING, Manila THE PHILIPPINES
Gold Spike THE UNFILTERED HISTORY TOUR VICE WORLD NEWS VICE WORLD NEWS DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon INDIA
Gold Spike SAMSUNG - ITEST SAMSUNG SAMSUNG OS TRIBAL AOTEAROA, Auckland NEW ZEALAND
Silver  Spike ECOLATE LIFULL EARTH CUISINE LIFULL, Tokyo JAPAN
Silver  Spike LAY'S CRISPY SUBTITLES LAY'S-PEPSICO LAY'S POTATO CHIPS HAPPINESS SAIGON / AN FCB ALLIANCE, Ho Chi Minh City VIETNAM
Silver  Spike DAVID'S UNUSABLES MOTOR NEURONE DISEASE ASSOCIATION CHARITY SPECIAL, Auckland NEW ZEALAND
Silver  Spike WHEN WILL SHE BE RIGHT? UN WOMEN AUSTRALIA GENDER EQUALITY THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney AUSTRALIA
Silver  Spike ONE HOUSE TO SAVE MANY SUNCORP BRAND ONE HOUSE LEO BURNETT, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike MY HAPPY TABLE MCDONALD'S SINGAPORE MCDELIVERY McDONALD'S, Singapore / LEO BURNETT SINGAPORE SINGAPORE
Bronze Spike IKEA-DOLLAR CATALOGUE IKEA IKEA OGILVY TAIWAN, Taipei City TAIWAN
Bronze Spike MASKED MEDIA NUJP MASKED ACE SAATCHI & SAATCHI ADVERTISING, Manila THE PHILIPPINES
Bronze Spike A LETTER TO THOSE WHO CANCELLED THEIR RESERVATIONS SHA LIAN DUN ADVENTURE SCHOOL SHA LIAN DUN ADVENTURE SCHOOL DENTSU ONE, Taipei City TAIWAN
Bronze Spike RED NOTICE SHOP NETFLIX RED NOTICE DDB MUDRA, Mumbai INDIA
Bronze Spike MYHOOMAN MARS MYHOOMAN COLENSO BBDO, Auckland NEW ZEALAND
Bronze Spike SANGSOM SAVES SANGSOM THAI BEVERAGE CO., LTD. SANGSOM SOUR BANGKOK THAILAND
Bronze Spike DREAMY COMMON GROUND DREAMY OGILVY AUSTRALIA, Sydney AUSTRALIA

 

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Entertainment

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike  THE ALT BLACKS STEINLAGER - LION STEINLAGER DDB NEW ZEALAND, Auckland NEW ZEALAND
Gold Spike PAUSE THE BARGAIN AXIS BANK BFSI AUTUMNGREY, Bangalore INDIA
Gold Spike PXMART - OFF COFFEE - BLACK HOLE PXMART RETAIL CHAIN STORE OGILVY TAIWAN, Taipei City TAIWAN
Silver  Spike NIAN - SHOT ON IPHONE APPLE IPHONE TBWA\MEDIA ARTS LAB, Shanghai CHINA
Silver  Spike THE ALT BLACKS STEINLAGER - LION STEINLAGER DDB NEW ZEALAND, Auckland NEW ZEALAND
Silver  Spike RETOLD WITH PRIDE GLOBE X [email protected] GLOBE X [email protected] PROPEL MANILA, Makati City THE PHILIPPINES
Silver  Spike CHEERBLEEDERS BONDS BONDS BLOODY COMFY UNDIES SPECIAL, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike MASTER JI BYJU'S BYJU'S BRAND FILM BYJU'S, Bengaluru INDIA
Bronze Spike ELECTRIC AIR HYUNDAI HYUNDAI KONA ELECTRIC INNOCEAN WORLDWIDE AUSTRALIA, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike TIBE FOR LOVE UBER EATS UBER EATS SPECIAL, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike THE ALT BLACKS STEINLAGER - LION STEINLAGER DDB NEW ZEALAND, Auckland NEW ZEALAND

 

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Film

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike  GIVE A FLYBUYS FLYBUYS FLYBUYS CHE PROXIMITY, Sydney AUSTRALIA
Gold Spike LOTTO "ON ICE" LOTTO NZ LOTTERIES DDB NEW ZEALAND, Auckland NEW ZEALAND
Gold  Spike Campaign A CAREER-LIMITING FILM - TIE GLOBAL WOMEN THE MOTHERHOOD PENALTY SAATCHI & SAATCHI, Auckland NEW ZEALAND
A CAREER-LIMITING FILM - COOKIE GLOBAL WOMEN THE MOTHERHOOD PENALTY SAATCHI & SAATCHI, Auckland NEW ZEALAND
Gold Spike MACHINE-GUN MOUTH KRAFTON BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA DDB MUDRA, Mumbai INDIA
Gold Spike WHEN WILL SHE BE RIGHT? UN WOMEN AUSTRALIA GENDER EQUALITY THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney AUSTRALIA
Silver  Spike GIVE A FLYBUYS FLYBUYS FLYBUYS CHE PROXIMITY, Sydney AUSTRALIA
Silver  Spike WHEN WILL SHE BE RIGHT? UN WOMEN AUSTRALIA GENDER EQUALITY THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney AUSTRALIA
Silver  Spike SONGKRAN STRANGER - TIKTOK INTERACTIVE FILM TIKTOK TIKTOK WUNDERMAN THOMPSON, Bangkok THAILAND
Silver  Spike NISSIN CUP NOODLE "8 IN 1 COMMERCIAL" NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. NISSIN CUP NOODLE DENTSU INC., Osaka JAPAN
Silver  Spike MAKE LAMB, NOT WALLS MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA LAMB THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney AUSTRALIA
Silver  Spike MACHINE-GUN MOUTH KRAFTON BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA DDB MUDRA, Mumbai INDIA
Silver  Spike A CAREER-LIMITING FILM GLOBAL WOMEN THE MOTHERHOOD PENALTY SAATCHI & SAATCHI, Auckland NEW ZEALAND
Silver  Spike GIVE A FLYBUYS FLYBUYS FLYBUYS CHE PROXIMITY, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike SPACE MANU L&P L&P DDB NEW ZEALAND, Auckland NEW ZEALAND
Bronze Spike MACHINE-GUN MOUTH KRAFTON BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA DDB MUDRA, Mumbai INDIA
Bronze Spike WHEN WILL SHE BE RIGHT? UN WOMEN AUSTRALIA GENDER EQUALITY THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike MAKE LAMB, NOT WALLS MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA LAMB THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike A BIG IDEA THAT STUCK SAINT-GOBAIN WEBER CO., LTD. WEBER SUPER GLUE YELL ADVERTISING, Bangkok THAILAND
Bronze Spike GIVE A FLYBUYS FLYBUYS FLYBUYS CHE PROXIMITY, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike Campaign A CAREER-LIMITING FILM - WINDOW GLOBAL WOMEN THE MOTHERHOOD PENALTY SAATCHI & SAATCHI, Auckland NEW ZEALAND
A CAREER-LIMITING FILM - COOKIE GLOBAL WOMEN THE MOTHERHOOD PENALTY SAATCHI & SAATCHI, Auckland NEW ZEALAND
A CAREER-LIMITING FILM - TIE GLOBAL WOMEN THE MOTHERHOOD PENALTY SAATCHI & SAATCHI, Auckland NEW ZEALAND
Bronze Spike MACHINE-GUN MOUTH KRAFTON BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA DDB MUDRA, Mumbai INDIA
Bronze Spike A CAREER-LIMITING FILM GLOBAL WOMEN THE MOTHERHOOD PENALTY SAATCHI & SAATCHI, Auckland NEW ZEALAND
Bronze Spike BMW: BAYIER'S SPRING FESTIVAL BMW CHINA BMW TBWA\SHANGHAI, Shanghai / JUICE BEIJING, Beijing CHINA
Bronze Spike LOTTO "ON ICE" LOTTO NZ LOTTERIES DDB NEW ZEALAND, Auckland NEW ZEALAND
Bronze Spike GIVE A FLYBUYS FLYBUYS FLYBUYS CHE PROXIMITY, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike MACHINE-GUN MOUTH KRAFTON BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA DDB MUDRA, Mumbai INDIA

 

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Film Craft

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike  GAME RESPONSIBLY – BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA BATTLE-
GROUNDS MOBILE INDIA		 BATTLE-
GROUNDS MOBILE INDIA		 EARLY MAN PVT LTD, Mumbai / DDB MUDRA, Mumbai INDIA
Gold Spike GAME RESPONSIBLY – BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA EARLY MAN PVT LTD, Mumbai / DDB MUDRA, Mumbai INDIA
Gold Spike HIDDEN TRUTH VIDYA INDIA VIDYA HELPLINE FOR WOMEN WUNDERMAN THOMPSON, Mumbai  INDIA
Gold Spike SOMEWHERE ANIMALS AUSTRALIA ANIMALS AUSTRALIA VANDAL, Sydney / ANIMALS AUSTRALIA, North Melbourne AUSTRALIA
Gold Spike TOMORROW'S CAR HYUNDAI HYUNDAI TUCSON FIN DESIGN & EFFECTS PTY LTD., Sydney / INNOCEAN WORLDWIDE AUSTRALIA, Sydney AUSTRALIA
Silver  Spike NIAN - SHOT ON IPHONE APPLE IPHONE TBWA\ MEDIA ARTS LAB, Shanghai CHINA
Silver  Spike MASTER JI BYJU'S BYJU'S BRAND FILM BYJU'S, Bengaluru INDIA
Silver  Spike BECAUSE WE ARE STRANGE CREATURES FILMS.DANCE / JACOB JONAS THE COMPANY CORPORATE IMAGE JACOB BANKS, Santa Monica / JACOB JONAS THE COMPANY, California / TAIYO KIKAKU CO., LTD., Tokyo USA / JAPAN
Silver  Spike CARE LIVES ON #TOUCHOFCARE VICKS INDIA #TOUCHOFCARE MEMESYS CULTURE LAB, Goa / PUBLICIS, Singapore INDIA / SINGAPORE
Silver  Spike MASTER JI BYJU'S BYJU'S BRAND FILM BYJU'S, Bengaluru INDIA
Silver  Spike NIAN - SHOT ON IPHONE APPLE IPHONE TBWA\MEDIA ARTS LAB, Shanghai CHINA
Silver  Spike FIND YOUR OWN WAY OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. POCARI SWEAT DENTSU INC., Tokyo JAPAN
Silver  Spike NIAN - SHOT ON IPHONE APPLE IPHONE TBWA\MEDIA ARTS LAB, Shanghai CHINA
Silver  Spike WASTEMINSTER - A DOWNING STREET DISASTER GREENPEACE UK UK GOVERNMENT TO TAKE RESPONSIBILITY FOR THE PLASTIC POLLUTION CRISIS METHODN MADNESS, Singapore / PARK VILLAGE, London / STUDIO BIRTHPLACE, Klang SINGAPORE / UNITED KINGDOM / MALAYSIA
Silver  Spike YAKUSHIMA TREASURE ANOTHER LIVE FROM YAKUSHIMA YAKUSHIMA TREASURE ONLINE LIVE EXPERIENCE DENTSU CREATIVE X INC., Tokyo / DENTSU CRAFT, TOKYO JAPAN
Bronze Spike DOVE #STOPTHE
BEAUTYTEST		 DOVE DOVE CHROME PICTURES, Mumbai / OGILVY, Mumbai INDIA
Bronze Spike LARRY ROLLIN ROLLIN REVOLVER, Sydney / BEAR MEETS EAGLE ON FIRE, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike THE MIRROR | UN AIDS UN AIDS UN AIDS GOOD MORNING, Mumbai / FCB INDIA, Delhi / FCB INDIA, Delhi INDIA
Bronze Spike MASTER JI BYJU'S BYJU'S BRAND FILM BYJU'S, Bengaluru INDIA
Bronze Spike CARE LIVES ON #TOUCHOFCARE VICKS INDIA #TOUCHOFCARE MEMESYS CULTURE LAB, Goa / PUBLICIS, Singapore INDIA / SINGAPORE
Bronze Spike CARE LIVES ON #TOUCHOFCARE VICKS INDIA #TOUCHOFCARE MEMESYS CULTURE LAB, Goa / PUBLICIS, Singapore INDIA / SINGAPORE
Bronze Spike NIAN - SHOT ON IPHONE APPLE IPHONE TBWA\MEDIA ARTS LAB, Shanghai CHINA
Bronze Spike CARE LIVES ON #TOUCHOFCARE VICKS INDIA #TOUCHOFCARE MEMESYS CULTURE LAB, Goa / PUBLICIS, Singapore INDIA / SINGAPORE
Bronze Spike BOYS DO CRY GOTCHA4LIFE FOUNDATION N/A THE HALLWAY, Pyrmont AUSTRALIA
Bronze Spike ROLLIN' IAG IAG INSURANCE RUMBLE STUDIOS, Sydney / BEAR MEETS EAGLE ON FIRE, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike TOMORROW WANTS ITS CAR BACK HYUNDAI HYUNDAI TUCSON SQUEAK E. CLEAN STUDIOS, Sydney / INNOCEAN WORLDWIDE AUSTRALIA, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike HAIR ALBUM TAKARA BELMONT CORPORATION CORPORATE IMAGE HAKUHODO INC., Tokyo JAPAN

 

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Glass: The Award For Change

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Glass Spike  THE NOMINATE ME SELFIE POLITICAL SHAKTI / THE TIMES OF INDIA GOVERMENT REPRESENTATION FCB INDIA, Delhi INDIA
Glass Spike THE LOST DAUGHTERS SANLAAP NON-PROFIT ORGANISATION WUNDERMAN THOMPSON, Mumbai  INDIA
Glass Spike #PRIDEHAIR THE PROCTER & GAMBLE COMPANY PANTENE GREY, Tokyo JAPAN

 

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Grand Prix for Good

The Grand Prix for Good winner will be annonced tomorrow (March 4) at 3pm SG/HK.

 

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Healthcare

Prize  Title Brand Product Medium Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike V-KEBAYA VINDA MARKETING (M) SDN BHD LIBRESSE Brand Experience & Activation MUMA MALAYSIA, Petaling Jaya MALAYSIA
Gold Spike THE MO-HAIR SUIT POLITIX MENSWEAR, FASHION. Industry Craft: Art Direction BULLFROG MEDIA, South Yarra AUSTRALIA
Gold Spike BOYS DO CRY GOTCHA4LIFE FOUNDATION N/A Integrated Campaign THE HALLWAY, Pyrmont AUSTRALIA
Silver  Spike THRIVE BY FIVE THE MINDEROO FOUNDATION THRIVE BY FIVE INITIATIVE Branded Content & Entertainment: Digital & Social M&C SAATCHI, Sydney / THE MINDEROO FOUNDATION, Perth AUSTRALIA
Silver  Spike STAYFREE DAUGHTER'S DAY JOHNSON & JOHNSON STAYFREE SANITARY PADS Branded Content & Entertainment: Film, TV and Online Film Content DDB MUDRA, Mumbai INDIA
Silver  Spike 30SOAP DREAMS INC. SOAP Product Innovation TBWA\HAKUHODO INC., Tokyo JAPAN
Silver  Spike DAVID'S UNUSABLES MOTOR NEURONE DISEASE ASSOCIATION CHARITY Digital SPECIAL, Auckland NEW ZEALAND
Silver  Spike DISEASE DILEMMAS GARVAN INSTITUTE OF MEDICAL RESEARCH GENOMICS RESEARCH Integrated Campaign BWM ISOBAR, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike THE DISSOLVING BOTTLE THE NATURALE MARKET THE DISSOLVING BOTTLE Product Innovation BBDO GUERRERO, Makati City THE PHILIPPINES
Bronze Spike LITTLE BIG E-MOTION HYUNDAI MOTOR GROUP LITTLE BIG E-MOTION Use of Technology INNOCEAN WORLDWIDE, Seoul SOUTH KOREA
Bronze Spike BOYS DO CRY GOTCHA4LIFE FOUNDATION N/A Film Craft: Script THE HALLWAY, Pyrmont AUSTRALIA
Bronze Spike BOYS DO CRY GOTCHA4LIFE FOUNDATION N/A Film Craft: Use of Music / Sound Design THE HALLWAY, Pyrmont AUSTRALIA
Bronze Spike THE MELANOMA TYPEFACE MELANOMA NEW ZEALAND HEALTH AWARENESS Industry Craft: Typography TBWA\AUCKLAND NEW ZEALAND
Bronze Spike SEE WHAT LIES BENEATH NOVARTIS PIQRAY / PIK3CA GENETIC MUTATION Industry Craft: Art Direction CURRENT GLOBAL, Hong Kong CHINA

 

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Industry Craft

Prize Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike  EATQUAL MCDONALD'S MCDONALD'S DDB MUDRA, Mumbai INDIA
Gold Spike THE MELANOMA TYPEFACE MELANOMA NEW ZEALAND HEALTH AWARENESS TBWA\AUCKLAND NEW ZEALAND
Silver Spike BOOK OF LIMBO BELONG BELONG MOBILE AND INTERNET HOWATSON + COMPANY, Sydney / COLLIDER, Sydney AUSTRALIA
Silver Spike THE DISSOLVING BOTTLE THE NATURALE MARKET THE DISSOLVING BOTTLE BBDO GUERRERO, Makati City THE PHILIPPINES
Bronze Spike SAKE SUSHI HOUSE SUSHI SEI SUSHI SEI JAPANESE RESTAURANT HAKUHODO INDONESIA, Jakarta INDONESIA
TAMAGO SUSHI HOUSE SUSHI SEI SUSHI SEI JAPANESE RESTAURANT HAKUHODO INDONESIA, Jakarta INDONESIA
IKA SUSHI HOUSE SUSHI SEI SUSHI SEI JAPANESE RESTAURANT HAKUHODO INDONESIA, Jakarta INDONESIA
MAGURO SUSHI HOUSE SUSHI SEI SUSHI SEI JAPANESE RESTAURANT HAKUHODO INDONESIA, Jakarta INDONESIA
Bronze Spike SAKE SUSHI HOUSE SUSHI SEI SUSHI SEI JAPANESE RESTAURANT HAKUHODO INDONESIA, Jakarta INDONESIA
TAMAGO SUSHI HOUSE SUSHI SEI SUSHI SEI JAPANESE RESTAURANT HAKUHODO INDONESIA, Jakarta INDONESIA
TAKO SUSHI HOUSE SUSHI SEI SUSHI SEI JAPANESE RESTAURANT HAKUHODO INDONESIA, Jakarta INDONESIA
Bronze Spike FIRE NRMA INSURANCE INSURANCE THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney AUSTRALIA
EARTHQUAKE NRMA INSURANCE INSURANCE THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney AUSTRALIA
FLOOD NRMA INSURANCE INSURANCE THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney AUSTRALIA

 

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Innovation

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike ONE HOUSE TO SAVE MANY SUNCORP BRAND ONE HOUSE LEO BURNETT, Sydney AUSTRALIA
Innovation Spike PROJECT HUEY GOOGLE GOOGLE CLOUD GOOGLE BRAND STUDIO APAC, Sydney AUSTRALIA

 

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Integrated

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Integrated Spike Award  ONE HOUSE TO SAVE MANY SUNCORP BRAND ONE HOUSE LEO BURNETT, Sydney AUSTRALIA
Integrated Spike Award FIREFIGHTERS DON'T LIKE FIRE MOVIES FIRE AND EMERGENCY NEW ZEALAND FIRE SAFETY AWARENESS FCB NEW ZEALAND, Auckland NEW ZEALAND
Integrated Spike Award DISEASE DILEMMAS GARVAN INSTITUTE OF MEDICAL RESEARCH GENOMICS RESEARCH BWM ISOBAR, Sydney AUSTRALIA

 

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Media

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike  VS SERIES SK-II SK-II MEDIACOM, Singapore / GREY, Tokyo SINGAPORE / JAPAN
Gold Spike DAVID'S UNUSABLES MOTOR NEURONE DISEASE ASSOCIATION CHARITY SPECIAL, Auckland NEW ZEALAND
Gold Spike LIFE SHARING POWERBANK ENERGY MONSTER LIFE SHARING POWERBANK TBWA\SHANGHAI, Shanghai CHINA
Gold Spike TIBE FOR LOVE UBER EATS UBER EATS SPECIAL, Sydney AUSTRALIA
Gold Spike NO HOME ADDRESS WHITELION NO HOME ADDRESS OGILVY AUSTRALIA, Sydney AUSTRALIA
Silver  Spike GOLF AD BREAK CHAMPIONSHIP  VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN GOLF DDB, Sydney AUSTRALIA
Silver  Spike CENTER LANE SK-II SK-II  MEDIACOM, Singapore / GREY, Tokyo SINGAPORE / JAPAN
Silver  Spike VS SERIES SK-II SK-II MEDIACOM, Singapore / GREY, Tokyo SINGAPORE / JAPAN
Silver  Spike DAVID'S UNUSABLES MOTOR NEURONE DISEASE ASSOCIATION CHARITY SPECIAL, Auckland NEW ZEALAND
Silver  Spike THE BETTER HALF RECIPES SWIGGY SWIGGY INSTAMART DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru INDIA
Silver  Spike THE COST OF BULLYING SAMSUNG SAMSUNG CHEIL PENGTAI, Beijing / CHEIL, Hong Kong CHINA / HONG KONG
Bronze Spike IKEA-DOLLAR CATALOGUE IKEA IKEA OGILVY TAIWAN, Taipei City TAIWAN
Bronze Spike PERFORMANCE ENHANCING MUSIC SAMSUNG SAMSUNG  CHE PROXIMITY, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike GOODIE BOX EVERYBODY EATS TAKEAWAY BOX DDB NEW ZEALAND, Auckland NEW ZEALAND
Bronze Spike LAY'S CRISPY SUBTITLES LAY'S-PEPSICO LAY'S POTATO CHIPS HAPPINESS SAIGON / AN FCB ALLIANCE, Ho Chi Minh City VIETNAM
Bronze Spike SAMSUNG - ITEST SAMSUNG SAMSUNG OS TRIBAL AOTEAROA, Auckland NEW ZEALAND
Bronze Spike TIBE FOR LOVE UBER EATS UBER EATS SPECIAL, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike MISSING PERSON REPORTERS THE MIRROR FOUNDATION / KUNANA THE MIRROR FOUNDATION / KUNANA BBDO, Bangkok THAILAND
Bronze Spike PITVERTISING UNILEVER REXONA DEODERANT CLEMENGER BBDO, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike THE HANDMAID'S TALE SKY TV NEON DDB NEW ZEALAND, Auckland NEW ZEALAND
Bronze Spike ONE HOUSE TO SAVE MANY SUNCORP BRAND ONE HOUSE LEO BURNETT, Sydney AUSTRALIA

 

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Mobile

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike THE UNFILTERED HISTORY TOUR VICE WORLD NEWS VICE WORLD NEWS DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon INDIA
Gold Spike THE UNFILTERED HISTORY TOUR VICE WORLD NEWS VICE WORLD NEWS DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon INDIA
Silver  Spike MASK ID DAL.KOMM MASK ID INNOCEAN WORLDWIDE, Seoul SOUTH KOREA
Silver  Spike PALE BLUE LETTER SONY MUSIC LABELS / REISSUE RECORDS KENSHI YONEZU “PALE BLUE” SIX INC., Tokyo / HAKUHODO KETTLE INC., Tokyo / HAKUHODO INC., Tokyo JAPAN
Silver  Spike LIVE SIGN. LIVE SIGN. LIVE SIGN. DENTSU INC., Tokyo JAPAN
Silver  Spike SAMSUNG - ITEST SAMSUNG SAMSUNG OS TRIBAL AOTEAROA, Auckland NEW ZEALAND
Bronze Spike THE UNFILTERED HISTORY TOUR VICE WORLD NEWS VICE WORLD NEWS DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon INDIA
Bronze Spike HEINEKEN JUKE "MUSIC IN A CAN" HEINEKEN HEINEKEN LEO BURNETT, Ho Chi Minh City VIETNAM
Bronze Spike HEINEKEN JUKE "MUSIC IN A CAN" HEINEKEN HEINEKEN LEO BURNETT, Ho Chi Minh City VIETNAM
Bronze Spike 21KM FINGER MARATHON PCHOME 24H SHOPPING PCHOME 24H SHOPPING ADK TAIWAN, Taipei City TAIWAN

 

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Music

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike  GIVE A FLYBUYS FLYBUYS FLYBUYS CHE PROXIMITY, Sydney AUSTRALIA
Gold Spike PERFORMANCE ENHANCING MUSIC SAMSUNG SAMSUNG  CHE PROXIMITY, Sydney AUSTRALIA
Gold Spike MONEY HEIST - SEASON 5 INDIA NETFLIX MONEY HEIST SEASON 5 CAMPAIGN CREATIVELAND ASIA, Mumbai INDIA
Silver  Spike PALE BLUE LETTER SONY MUSIC LABELS / REISSUE RECORDS KENSHI YONEZU “PALE BLUE” SIX INC., Tokyo / HAKUHODO KETTLE INC., Tokyo / HAKUHODO INC., Tokyo JAPAN
Bronze Spike LAND SHANTIES SUZUKI SUZUKI VITARA DELOITTE DIGITAL, Melbourne AUSTRALIA
Bronze Spike MONEY HEIST - SEASON 5 INDIA NETFLIX MONEY HEIST SEASON 5 CAMPAIGN CREATIVELAND ASIA, Mumbai INDIA
Bronze Spike LAND SHANTIES SUZUKI SUZUKI VITARA DELOITTE DIGITAL, Melbourne AUSTRALIA

 

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Outdoor

Award Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike  PITVERTISING UNILEVER REXONA DEODERANT CLEMENGER BBDO, Sydney AUSTRALIA
Gold Spike TIGER PRIME INDIAN HOSPITALS COIVD VACCINE AWARENESS FROM PRIME INDIAN HOSPITALS McCANN INDIA, Mumbai INDIA
SNAKE PRIME INDIAN HOSPITALS COIVD VACCINE AWARENESS FROM PRIME INDIAN HOSPITALS McCANN INDIA, Mumbai INDIA
SHIELD PRIME INDIAN HOSPITALS COIVD VACCINE AWARENESS FROM PRIME INDIAN HOSPITALS McCANN INDIA, Mumbai INDIA
Gold Spike GIANT 3D CAT CROSS SPACE CO., LTD. CROSS SHINJUKU VISION OMNIBUS JAPAN INC., Tokyo JAPAN
Silver  Spike ABANDONED STATION 1 VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN CHEIL, Hong Kong HONG KONG
ABANDONED STATION 2 VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN CHEIL, Hong Kong HONG KONG
ABANDONED STATION 3 VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN CHEIL, Hong Kong HONG KONG
Silver  Spike STREET FIGHTER CHUPA CHUPS CHUPA CHUPS CHEIL, Hong Kong HONG KONG
CLAW MACHINE CHUPA CHUPS CHUPA CHUPS CHEIL, Hong Kong HONG KONG
RACING CAR CHUPA CHUPS CHUPA CHUPS CHEIL, Hong Kong HONG KONG
Silver  Spike MASK ID DAL.KOMM MASK ID INNOCEAN WORLDWIDE, Seoul SOUTH KOREA
Bronze Spike GANZI DISTRICT, SICHUAN MERCEDES MERCEDES-BENZ OGILVY, Shanghai / OGILVY, Beijing CHINA
NANXIONG DISTRICT, GUANGDONG MERCEDES MERCEDES-BENZ OGILVY, Shanghai / OGILVY, Beijing CHINA
NUERJIA CANYON, XINJIANG MERCEDES MERCEDES-BENZ OGILVY, Shanghai / OGILVY, Beijing CHINA
YANGSHUO MOUNTAIN, GUILIN MERCEDES MERCEDES-BENZ OGILVY, Shanghai / OGILVY, Beijing CHINA
Bronze Spike SOCIAL DISTANCING PRAYER MAT DETTOL DETTOL BBDO PAKISTAN, Lahore / IMPACT BBDO, Dubai PAKISTAN / UNITED ARAB EMIRATES
Bronze Spike ELECTRIC AIR HYUNDAI HYUNDAI KONA ELECTRIC INNOCEAN WORLDWIDE AUSTRALIA, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike COCKTAILS MADE WITH SOCIAL INGREDIENTS. SMIRNOFF THE SMIRNOFF VODKA RANGE LION, Auckland / SPECIAL, Auckland NEW ZEALAND

 

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PR

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike THE UNFILTERED HISTORY TOUR VICE WORLD NEWS VICE WORLD NEWS DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon INDIA
Gold Spike SLOW ROAD JEJU TOURISM ORGANIZATION SLOW ROAD CHEIL WORLDWIDE, Seoul / T MAP MOBILITY, Seoul SOUTH KOREA
Gold Spike ONE HOUSE TO SAVE MANY SUNCORP BRAND ONE HOUSE LEO BURNETT, Sydney AUSTRALIA
Silver  Spike DAVID'S UNUSABLES MOTOR NEURONE DISEASE ASSOCIATION CHARITY SPECIAL, Auckland NEW ZEALAND
Silver  Spike EMPOWER MOVES UN WOMEN AUSTRALIA GENDER EQUALITY THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney AUSTRALIA
Silver  Spike THE NOMINATE ME SELFIE POLITICAL SHAKTI THE TIMES OF INDIA FCB INDIA, Delhi INDIA
Silver  Spike EATQUAL MCDONALD'S MCDONALD'S DDB MUDRA, Mumbai INDIA
Bronze Spike THRIVE BY FIVE THE MINDEROO FOUNDATION THRIVE BY FIVE INITIATIVE M&C SAATCHI, Sydney / THE MINDEROO FOUNDATION, Perth AUSTRALIA
Bronze Spike PERFORMANCE ENHANCING MUSIC SAMSUNG SAMSUNG  CHE PROXIMITY, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike EMPOWER MOVES UN WOMEN AUSTRALIA GENDER EQUALITY THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike SAMSUNG - ITEST SAMSUNG SAMSUNG OS TRIBAL AOTEAROA, Auckland NEW ZEALAND
Bronze Spike A FIRE INSIDE NRMA INSURANCE INSURANCE THINKERBELL, Melbourne / THE TUESDAY CLUB, Auckland AUSTRALIA / NEW ZEALAND
Bronze Spike CHEERS FAN DAESANG CHUNGJUNGONE ANJUYA THE.WATERMELON, Seoul SOUTH KOREA
Bronze Spike HAVE A BITE NESTLÈ KITKAT WUNDERMAN THOMPSON, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike THE UNFILTERED HISTORY TOUR VICE WORLD NEWS VICE WORLD NEWS DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon INDIA

 

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Print & Publishing

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Silver Spike LIST OF HOPE SOGO & SEIBU CO., LTD. DEPARTMENT STORE FRONTAGE INC., Tokyo JAPAN
Bronze Spike FIREFIGHTERS DON'T LIKE FIRE MOVIES FIRE AND EMERGENCY NEW ZEALAND FIRE SAFETY AWARENESS FCB NEW ZEALAND, Auckland NEW ZEALAND
Bronze Spike 13865 BLACK DOTS AND 2 RED DOTS. NAGASAKI SHIMBUNSHA NAGASAKI SHIMBUN DENTSU INC., Tokyo JAPAN
Bronze Spike BREATHE ST LUKE'S MEDICAL CENTER ST LUKE'S MEDICAL CENTER TBWA\SANTIAGO MANGADA PUNO, Makati City THE PHILIPPINES

 

 

Radio & Audio

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Gold Spike  THE UNFILTERED HISTORY TOUR VICE WORLD NEWS VICE WORLD NEWS DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon INDIA
Gold Spike LEGO WHITE NOISE THE LEGO GROUP LEGO BOTANICAL COLLECTION LEGO APAC, Singapore SINGAPORE
Silver  Spike GTI - HOT HUBBY VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN GOLF GTI DDB NEW ZEALAND, Auckland NEW ZEALAND
Silver  Spike THE UNFILTERED HISTORY TOUR VICE WORLD NEWS VICE WORLD NEWS DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon INDIA
Bronze Spike LAND SHANTIES SUZUKI SUZUKI VITARA DELOITTE DIGITAL, Melbourne AUSTRALIA
Bronze Spike LEGO WHITE NOISE THE LEGO GROUP LEGO BOTANICAL COLLECTION LEGO APAC, Singapore SINGAPORE
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Social & Influencer

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike  #PRIDEHAIR THE PROCTER & GAMBLE COMPANY PANTENE GREY, Tokyo JAPAN
Gold Spike HAVE A BITE NESTLÈ KITKAT WUNDERMAN THOMPSON, Sydney AUSTRALIA
Silver  Spike THE CENTER LANE SK-Ⅱ SK-Ⅱ GREY, Tokyo JAPAN
Silver  Spike SAMSUNG - ITEST SAMSUNG SAMSUNG OS TRIBAL AOTEAROA, Auckland NEW ZEALAND
Silver  Spike SAMSUNG #VIDEOSNAPCHALLENGE SAMSUNG SAMSUNG GALAXY S21 WE ARE SOCIAL, Sydney AUSTRALIA
Silver  Spike SBI FINDS SBI SBI SAVINGS BANK SBI SAVINGS BANK HS AD, Seoul SOUTH KOREA
Bronze Spike SAMSUNG #VIDEOSNAPCHALLENGE SAMSUNG SAMSUNG GALAXY S21 WE ARE SOCIAL, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike THE FAMILY MAN JOB HUNT  AMAZON PRIME VIDEO INDIA THE FAMILY MAN S2 - AMAZON PRIME VIDEO IN SOCHEERS, Mumbai / AMAZON PRIME VIDEO INDIA, Mumbai INDIA
Bronze Spike EMPOWER MOVES UN WOMEN AUSTRALIA GENDER EQUALITY THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike TIBE FOR LOVE UBER EATS UBER EATS SPECIAL, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike THE ZOO ON ZOOM MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD MT.RAINIER HAKUHODO INC., Tokyo JAPAN
Bronze Spike SBI FINDS SBI SBI SAVINGS BANK SBI SAVINGS BANK HS AD, Seoul SOUTH KOREA
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Strategy & Effectiveness

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike  MAKE LAMB, NOT WALLS MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA LAMB THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney AUSTRALIA
Gold Spike YOUR PLASTIC DIET WWF WWF GREY MALAYSIA, Petaling Jaya MALAYSIA
Gold Spike THE UNFILTERED HISTORY TOUR VICE WORLD NEWS VICE WORLD NEWS DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon INDIA
Gold Spike H FOR HANDWASHING LIFEBUOY HANDWASHING EDUCATION LOWE LINTAS, Mumbai / MULLENLOWE SINGAPORE, Singapore INDIA / SINGAPORE
Silver  Spike MAKE LAMB, NOT WALLS MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA LAMB THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney AUSTRALIA
Silver  Spike YOUR PLASTIC DIET WWF WWF GREY MALAYSIA, Petaling Jaya MALAYSIA
Silver  Spike THE UNFILTERED HISTORY TOUR VICE WORLD NEWS VICE WORLD NEWS DENTSU WEBCHUTNEY, Bengaluru / DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai / DENTSU WEBCHUTNEY, Gurgaon INDIA
Silver  Spike ONE HOUSE TO SAVE MANY SUNCORP BRAND ONE HOUSE LEO BURNETT, Sydney AUSTRALIA
Silver  Spike H FOR HANDWASHING LIFEBUOY HANDWASHING EDUCATION LOWE LINTAS, Mumbai / MULLENLOWE SINGAPORE, Singapore INDIA / SINGAPORE
Bronze Spike GREY WIGGLE UBER EATS UBER EATS SPECIAL, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike WHEN WILL SHE BE RIGHT? UN WOMEN AUSTRALIA GENDER EQUALITY THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney AUSTRALIA
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Bronze Spike MEDDLE IN THE NEW ZEALAND ELECTION EVERY KIWI VOTE COUNTS (IVOTE) NZ ELECTION SPECIAL, Auckland NEW ZEALAND
Bronze Spike LONG - HELP NRMA INSURANCE INSURANCE THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike ONE HOUSE TO SAVE MANY SUNCORP BRAND ONE HOUSE LEO BURNETT, Sydney AUSTRALIA

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Source:
Campaign Asia-Pacific

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