Agency of the Year 2022 shortlist: Greater China

AGENCY CATEGORIES Category Agency Market ID China Creative Agency of the Year BBDO China China GC01.383571 DENTSU CREATIVE China GC01.384444 Ogilvy China China GC01.383632 SG China GC01.383193 TBWA\China China GC01.384474 Hong Kong SAR Creative Agency of the Year Cedar Hong Kong Hong Kong SAR GC02.384616 DDB Group Hong Kong Hong Kong SAR GC02.385502 dentsu Creative Hong Kong SAR GC02.384955 M&C Saatchi Spencer Hong Kong SAR GC02.385283 Ogilvy Hong Kong SAR GC02.384358 Taiwan Creative Agency of the Year BBDO Taiwan Taiwan GC03.383572 dentsu mcgarrybowen Taiwan Taiwan GC03.383342 dentsu one Taipei Taiwan GC03.384810 Leo Burnett Taiwan Taiwan GC03.385897 Ogilvy Taiwan Taiwan GC03.383353 China Digital Agency of the Year Digitas China China GC04.384665 Merkle China China GC04.384529 Ogilvy China China GC04.383633 TBWA\China China GC04.384476 UM China GC04.385577 Hong Kong SAR Digital Agency of the Year MediaCom HK Hong Kong SAR GC05.385537 Mindshare Hong Kong Hong Kong SAR GC05.384508 Ogilvy Hong Kong SAR GC05.384361 OMD Hong Kong Hong Kong SAR GC05.385079 PHD Hong Kong Hong Kong SAR GC05.385067 Taiwan Digital Agency of the Year Carat Taiwan Taiwan GC06.385610 dentsu X Taiwan Taiwan GC06.383833 Ogilvy Taiwan Taiwan GC06.383354 Starcom Taiwan Taiwan GC06.386219 Zenith Taiwan Taiwan GC06.386326 China Media Agency of the Year dentsu X China GC07.384588 Initiative China GC07.385418 iProspect China GC07.384587 PHD China GC07.384571 Wavemaker China GC07.383304 Hong Kong SAR Media Agency of the Year MediaCom HK Hong Kong SAR GC08.385570 Mindshare Hong Kong Hong Kong SAR GC08.384507 OMD Hong Kong Hong Kong SAR GC08.385080 PHD Hong Kong Hong Kong SAR GC08.385075 Zenith Hong Kong Hong Kong SAR GC08.385667 Taiwan Media Agency of the Year Carat Taiwan Taiwan GC09.385592 dentsu X Taiwan Taiwan GC09.383832 PHD Taiwan Taiwan GC09.384844 Starcom Taiwan Taiwan GC09.385409 Zenith Taiwan Taiwan GC09.384384 China PR Agency of the Year Dentsu Public Relations Consulting Beijing China GC10.384442 Hill+Knowlton Strategies China GC10.383426 MSL China China GC10.383743 Ogilvy China China GC10.383634 Weber Shandwick China GC10.386101 Hong Kong SAR PR Agency of the Year Edelman Hong Kong SAR GC11.385607 Manning Selvage & Lee Hong Kong SAR GC11.385671 Ogilvy Hong Kong SAR GC11.384359 Sandpiper Hong Kong SAR GC11.385678 Sinclair Hong Kong SAR GC11.386004 Taiwan PR Agency of the Year Ogilvy Taiwan Taiwan GC12.383355 VOCAL MIDDLE Communications Consultants Taiwan GC12.386205 Greater China B2B Marketing Agency of the Year Artefact China China GC14.383630 Media.Monks China China GC14.385084 Merkle China China GC14.384530 Publicis Sapient China China GC14.384250 Sinclair Hong Kong SAR GC14.386037 Greater China B2C Marketing Agency of the Year Digitas China China GC15.384667 Media.Monks China China GC15.385085 Sinclair Hong Kong SAR GC15.386056 Greater China Best Culture BBDO Greater China China GC16.383573 DDB Group Hong Kong Hong Kong SAR GC16.385496 Grey group China China GC16.384117 Publicis1 China GC16.384595 Weber Shandwick China GC16.386247 Greater China Best Place to Work Assembly Hong Kong SAR GC17.385539 BBDO Greater China China GC17.383574 Edelman Hong Kong SAR GC17.386349 Narrow Door Hong Kong SAR GC17.384154 PHD Hong Kong Hong Kong SAR GC17.385076 Greater China Boutique Agency of the Year KLUE China GC18.386574 Stig&Xi China GC18.386243 Stink Studios China China GC18.385098 The Orangeblowfish China GC18.385585 Ylab Limited China GC18.384099 Greater China Brand Design Agency of the Year Landor & Fitch Hong Kong SAR GC19.384861 M&C Saatchi Spencer Hong Kong SAR GC19.385269 MetaDesign China GC19.386049 Greater China Brand Experience Agency of the Year BBDO LIVE China GC20.383676 Imagination China GC20.385349 LEO Digital Network China GC20.384422 Media.Monks China China GC20.385086 Wiredcraft China GC20.384981 Greater China Consultancy of the Year Artefact China China GC21.383719 dentsu mcgarrybowen Taiwan Taiwan GC21.383344 Digitas Taiwan Taiwan GC21.385523 Ruder Finn Asia China GC21.384678 Ylab Limited China GC21.383970 Greater China Content Marketing Agency of the Year Cedar Hong Kong Hong Kong SAR GC22.384612 Energy BBDO China GC22.383575 Grey group China China GC22.384426 M&C Saatchi Spencer Hong Kong SAR GC22.385277 Red Ant Asia China GC22.383943 Greater China Customer Engagement Agency of the Year Artefact China China GC23.383721 LEO Digital Network China GC23.384423 Media.Monks China China GC23.385087 Wiredcraft China GC23.384982 Wunderman Thompson China GC23.385553 Greater China Data Analytics Agency of the Year 55 the data company Hong Kong SAR GC24.385125 MediaCom HK Hong Kong SAR GC24.385579 Merkle China China GC24.384531 Publicis EDGE China GC24.385981 Wavemaker China GC24.383386 Greater China E-commerce Agency of the Year Baozun KiX China GC25.386284 Mindshare Hong Kong Hong Kong SAR GC25.384511 Publicis Commerce China China GC25.385436 VERYSTAR China GC25.384441 Wunderman Thompson China GC25.385560 Greater China Event Marketing Agency of the Year Vista Creation China GC26.383252 BBDO LIVE China GC26.383677 UNIPLAN China GC26.383727 Dentsu Public Relations Consulting Beijing China GC26.384443 Greater China Independent Agency of the Year Artefact China China GC27.383722 LIQUID GROUP China GC27.384060 Red Ant Asia China GC27.383941 Ruder Finn Asia China GC27.384679 Stink Studios China China GC27.385114 Greater China Influencer Marketing Agency of the Year dentsu X Taiwan Taiwan GC28.383835 INCA Hong Kong Hong Kong SAR GC28.386038 M&C Saatchi Spencer Hong Kong SAR GC28.385292 MAX Communication China GC28.384364 Red Ant Asia China GC28.383940 Greater China Integrated Marketing Agency of the Year dentsu mcgarrybowen Taiwan Taiwan GC29.383345 dentsu X Taiwan Taiwan GC29.383834 LEO Digital Network China GC29.384420 Media.Monks China China GC29.385089 Ogilvy China China GC29.383635 PHD Hong Kong Hong Kong SAR GC29.385064 Greater China Market Research Agency of the Year Edelman Data & Intelligence Hong Kong SAR GC30.383998 Kantar Profiles, Greater China China GC30.384656 Greater China Performance Agency of the Year dentsu China China GC31.384589 MediaCom HK Hong Kong SAR GC31.385588 Mindshare Hong Kong Hong Kong SAR GC31.384509 OMG Hong Kong Hong Kong SAR GC31.385077 Wavemaker China GC31.383385 Greater China Production Company of the Year M&C Saatchi Spencer Hong Kong SAR GC32.384983 Media.Monks China China GC32.385090 Prodigious China China GC32.385494 Tag China GC32.384109 Greater China Programmatic Agency of the Year Performics Taiwan Taiwan GC33.386152 Xaxis China GC33.384347 Greater China Social Media Agency of the Year @comm China GC34.383993 Energy BBDO China GC34.383673 MAX Communication China GC34.384365 Red Ant Asia China GC34.383942 TBWA\BOLT Shanghai China GC34.384478 Greater China Specialist Agency of the Year Cheil Worldwide China China GC35.385099 Media.Monks China China GC35.385091 Publicis Luxe China GC35.384848 TBWA\Media Arts Lab Shanghai China GC35.383923 Ylab Limited China GC35.384151 Greater China Talent Development Program of the Year BBDO Greater China China GC36.383674 dentsu China GC36.384562 GroupM China China GC36.385935 Publicis Groupe China China GC36.383437 Zenith Taiwan Taiwan GC36.385011

Category Agency Brand Market ID Greater China Agency Marketer Partnership of the Year dentsu China Intel China GC13.384563 Greater China Agency Marketer Partnership of the Year KIWI Communications Marriott International China GC13.386026 Greater China Agency Marketer Partnership of the Year McCann Worldgroup China Shanghai General Motors- Chevrolet China GC13.384736 Greater China Agency Marketer Partnership of the Year SG FOTILE China GC13.383484 Greater China Agency Marketer Partnership of the Year Zenith Taiwan Haleon Taiwan (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) Taiwan GC13.384883

PEOPLE CATEGORIES Category Agency Nominee/Team Market ID Greater China Account Person of the Year Carat Aaron Zhang China GC37.384590 Starcom China Dawn Lin China GC37.385608 Starcom China Elaine Zhu China GC37.385612 Spark Foundry China Maggie Qian China GC37.385430 MediaCom HK Miffy Lee Hong Kong SAR GC37.385594 Greater China Agency Head of the Year Vista Creation Alex Zhu China GC38.383248 MediaCom HK Alice Chow Hong Kong SAR GC38.385599 dentsu Deric Wong China GC38.384437 Media.Monks China Rogier Bikker China GC38.385102 Grey group China Sharlene Wu China GC38.384429 Greater China Channel/Engagement Planner of the Year Grey group China Emerald Zhong China GC39.384433 Spark Foundry China Emma Chen China GC39.385416 Merkle China Hermes Ma China GC39.384532 Merkle China Lana Zhang China GC39.384533 Publicis Groupe China NG Brian Kwok Wai China GC39.385692 Greater China Corporate Communications/Marketing Team of the Year LEO Digital Network Music Chen and Team China GC40.384424 BBDO Greater China The Tiny Team China GC40.383869 Greater China Creative Person of the Year BBDO China Arthur Tsang China GC41.383866 Ogilvy Taiwan Giant Kung Taiwan GC41.383357 MetaDesign Sally Anderson China GC41.386034 The Orangeblowfish Siu Tang China GC41.383319 Greater China New Business Development Team of the Year Grey group China Borderless Business Development Team China GC42.384431 Publicis Media China China Growth Team China GC42.384827 dentsu China Integrated Growth Solutions Team China GC42.384559 MediaCom HK Neo DSI Hong Kong SAR GC42.385604 Mindshare Hong Kong The HIT Team Hong Kong SAR GC42.385519 Greater China Producer of the Year No Shortlist Greater China Strategic/Brand Planner of the Year BBDO China Harry Chen China GC44.383872 Grey group China Kathy Liu China GC44.384432 Mindshare Hong Kong Kenneth Chan Hong Kong SAR GC44.385936 dentsu Mimi Lu China GC44.384594 Publicis Groupe China NG Brian Kwok Wai China GC44.385694 Saatchi & Saatchi Shanghai Rui Xia (Hilary) China GC44.385794 Greater China Young Achiever of the Year MSL China Alex Xu China GC45.383790 Initiative Hadrian Wang China GC45.385428 BBDO China Harry Chen China GC45.383871 Prodigious China Kathy Zhang China GC45.385526 MSL China Weiwen Wang China GC45.383791 Greater China Young Business Leader of the Year GroupM Nexus Brandon Cheung Hong Kong SAR GC46.385031 MSL China Jasmine Yang China GC46.384279 Zenith China Jessica Zheng China GC46.385007 BBDO LIVE Josh Cheung China GC46.383870 DeVries Global China Julie Wu China GC46.384645

Category Brand Market ID Greater China Brand of the Year ARCFOX China GC48.385984 Greater China Brand of the Year Pernod Ricard China China GC48.383383

Note: In categories with three or fewer entries, the judging scores will decide whether an entry is awarded a Gold, Silver or Bronze. In cases where there are fewer entries in the category, judges will unanimously decide whether there should be a shortlist and/or whether any trophies should be awarded at the second round of judging.

