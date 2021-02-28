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1 day ago

Here are your 2021 Spikes Asia Awards winners

Find out who won 293 gold, silver and bronze awards across 23 categories.

Here are your 2021 Spikes Asia Awards winners

Spikes Asia has announced the gold, silver and bronze winners for 2021. From a shortlist of 682 pieces of work, 293 have gone on to win awards. The gold winners now compete to take a Grand Prix. The Grand Prix awards will be annuonced here and on the Spikes Asia website on Thursday morning (March 4).

Australia leads the overall rankings with 78 awards in total. India came second with 48 Spikes, followed closely by New Zealand with 47.  

“With the awards paused in 2020, this is a really special moment to be able to celebrate Asian creativity and the brilliance of markets such as India and China that have stood out in this year’s Spikes and Tangrams rankings," Atifa Silk, managing director of Spikes Asia, said. "Being awarded a Spike, whatever the colour, is a huge achievement and testament to creative excellence. The winners make us all prouder than ever to be part of a region that’s dynamic, diverse and consistently raising the bar for creativity.”     

The Grand Prix and special award winners will be revealed by the jury presidents on the 'Spikes Unwrapped' webpage on Thursday. For the first time, an accompanying Spikes Asia Creativity Report will also be released to provide a leading global resource for benchmarking creativity and effectiveness across APAC. The report will feature official rankings, trends and commentary from the jury presidents. Susie Walker, head of awards, Spikes Asia, will present a film looking at the key insights from the winning work from the Spikes Asia Creativity Report.  

Related:

The following tables show all of the 2021 gold, silver and bronze winners across 23 categories. We have included only the entrant agency/company; please see the Spikes Asia website for details on additional agencies involved in each entry. 


 

 

 

Brand Experience and Activation

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike STAY HOME MILES EXCHANGE THAI AIRWAYS THAI AIRWAYS WUNDERMAN THOMPSON BANGKOK THAILAND
STAY HOME MILES EXCHANGE THAI AIRWAYS THAI AIRWAYS WUNDERMAN THOMPSON BANGKOK THAILAND
MICHELIN IMPOSSIBLE KFC KENTUCKY FRIED CHICKEN OGILVY AUSTRALIA, Sydney / OPR AGENCY, Sydney AUSTRALIA
PLEASE ARREST ME RIT FOUNDATION GENDER EQUALITY AND HUMAN RIGHTS OGILVY SINGAPORE SINGAPORE
THE 8-BIT JOURNO VICE MEDIA NEWS SERVICE DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai INDIA
THE 8-BIT JOURNO VICE MEDIA NEWS SERVICE DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai INDIA
Silver Spike EMERSON'S - TINY PUB LION BEER DDB NEW ZEALAND, Auckland NEW ZEALAND
CURING HOMESICKNESS SYDNEY CHILDREN'S HOSPITALS FOUNDATION FUNDRAISING INITIATIVE CHE PROXIMITY, Melbourne AUSTRALIA
RED RESTAURANTS DRIVE TV TOKYO TV DRAMA HAKUHODO KETTLE INC., Tokyo / TV TOKYO CORPORATION JAPAN
SHIBUYA VIRTUAL HALLOWEEN AU BY KDDI, FUTURE DESIGN SHIBUYA SHIBUYA CITY, TELECOM SERVICES GEOMETRY OGILVY JAPAN, Tokyo / GEOMETRY JAPAN, Tokyo JAPAN
MICROCODES SAMSUNG SAMSUNG GALAXY S20 CHE PROXIMITY, Melbourne AUSTRALIA
SECOND LIFE IBM IBM WATSON GEOMETRY OGILVY JAPAN, Tokyo JAPAN
PROPILOT GOLF BALL NISSAN PROPILOT 2.0 NISSAN MOTOR COMPANY, Kanagawa / TBWA\HAKUHODO INC., Tokyo JAPAN
MICROCODES SAMSUNG SAMSUNG GALAXY S20 CHE PROXIMITY, Melbourne AUSTRALIA
THE SOAP WITH A LUMP HINDUSTAN UNILEVER LTD LUX WUNDERMAN THOMPSON, Mumbai  INDIA
NOW, WORDS AREN'T JUST HEARD, BUT FELT. SAMSUNG SAMSUNG GOOD VIBES CHEIL INDIA, Gurgaon INDIA
Bronze Spike THE SECRET SUPPORTER DUTCH MILL GROUP DUTCH MILL CJ WORX, Bangkok THAILAND
STEINLAGER - BLACK LAUNDRY LION PROMOTE NATIONWIDE CAMARADERIE WITH LIVE EXPERIENCE DDB NEW ZEALAND, Auckland NEW ZEALAND
PUBLICLY TRADED LIFESTYLES LIFESTYLES FCB/SIX NY CANADA
PROPILOT GOLF BALL NISSAN PROPILOT 2.0 NISSAN MOTOR COMPANY, Kanagawa / TBWA\HAKUHODO INC., Tokyo JAPAN
MICROCODES SAMSUNG SAMSUNG GALAXY S20 CHE PROXIMITY, Melbourne AUSTRALIA
#TIRORITUNE MCDONALD’S JAPAN 500 YEN EXTRA VALUE MEAL TBWA\HAKUHODO INC., Tokyo JAPAN
SECOND LIFE IBM IBM WATSON GEOMETRY OGILVY JAPAN, Tokyo JAPAN
KIWIRAIL - NEAR MISS MEMORIALS KIWIRAIL NEW ZEALAND AND TRACKSAFE RAIL SAFETY AWARENESS DDB NEW ZEALAND, Auckland NEW ZEALAND
BURNT CHRISTMAS TREE AUSTRALIAN RED CROSS DISASTER RELIEF FUND DDB SYDNEY AUSTRALIA
UNEXPLORED RADIO STUDIO JAGUER LAND ROVER JAPAN LTD RANGE ROVER FACT, Tokyo JAPAN
UBER EATS NO REPEATS UBER EATS UBER EATS SPECIAL GROUP, Sydney AUSTRALIA
SLOWAYS NRMA INSURANCE CHE PROXIMITY, Melbourne AUSTRALIA
A FUTURE WITHOUT CHANGE MONASH UNIVERSITY STUDENT RECRUITMENT VMLY&R MELBOURNE AUSTRALIA
LIGHT SAVER EMART LIGHT SAVER CHEIL WORLDWIDE , Seoul SOUTH KOREA
EMERSON'S - TINY PUB LION BEER DDB NEW ZEALAND, Auckland NEW ZEALAND
STEINLAGER - BLACK LAUNDRY LION PROMOTE NATIONWIDE CAMARADERIE WITH LIVE EXPERIENCE DDB NEW ZEALAND, Auckland NEW ZEALAND
FRIEND-VERTISING SKINNY SKINNY SKINNY, Auckland / COLENSO BBDO, Auckland NEW ZEALAND
SECRET MENU KFC KFC APP OGILVY AUSTRALIA, Sydney AUSTRALIA
STAY HOME MILES EXCHANGE THAI AIRWAYS THAI AIRWAYS WUNDERMAN THOMPSON BANGKOK THAILAND
TIKTIONARY BYTEDANCE KK TIKTOK TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION, Tokyo / BYTEDANCE KK, Tokyo / DENTSU INC., Tokyo JAPAN
CONTACTLESS PARTNER WORKOUTS NIKE NIKE BRAND KLUE, Shanghai CHINA
#PLAYTHIS SPOTIFY INDIA LLP MUSIC STREAMING DDB MUDRA, Mumbai INDIA
UNI-FORM VOGUE FASHION OGILVY, Taipei City / OGILVY HONG KONG TAIWAN / HONG KONG
BORROW THE ALL BLACKS ASB BANK BUSINESS BANKING ASB BANK, Auckland / WITH COLLECTIVE, Auckland NEW ZEALAND
BORROW THE ALL BLACKS ASB BANK BUSINESS BANKING ASB BANK, Auckland / WITH COLLECTIVE, Auckland NEW ZEALAND
MCCLASSROOM MCDONALD'S MCDONALD'S LEO BURNETT MANILA THE PHILIPPINES
MCCLASSROOM MCDONALD'S MCDONALD'S LEO BURNETT MANILA THE PHILIPPINES
FIRST SATURDAY NRMA INSURANCE CHE PROXIMITY, Melbourne AUSTRALIA
ANZ MR HUMFREEZ ANZ BANK ANZ BANK TBWA\AUCKLAND NEW ZEALAND
THE 8-BIT JOURNO VICE MEDIA NEWS SERVICE DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai INDIA 

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Creative eCommerce

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike PUBLICLY TRADED LIFESTYLES LIFESTYLES FCB/SIX NY CANADA
PUBLICLY TRADED LIFESTYLES LIFESTYLES FCB/SIX NY CANADA
Silver Spike SECRET MENU KFC KFC APP OGILVY AUSTRALIA, Sydney AUSTRALIA
SECRET MENU KFC KFC APP OGILVY AUSTRALIA, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike TEKKA ONLINE MARKET INFOCOMM MEDIA DEVELOPMENT AUTHORITY (IMDA) TEKKA ONLINE MARKET BLKJ, Singapore SINGAPORE
LOVE COLLECTION IKEA IKEA OGILVY HONG KONG HONG KONG
DESTINATION MENU THAI AIRWAYS THAI AIRWAYS WUNDERMAN THOMPSON BANGKOK THAILAND 

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Creative Effectiveness

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Creative Effectiveness Spike SAFETY HUB NRMA INSURANCE CHE PROXIMITY, Melbourne AUSTRALIA
I'M DRINKING IT FOR YOU DB BREWERIES DB EXPORT EXTRA LOW CARB DB BREWERIES, Auckland / COLENSO BBDO, Auckland NEW ZEALAND 

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Creative Strategy

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike PROJECT FREE PERIOD JOHNSON & JOHNSON STAYFREE DDB MUDRA, Mumbai INDIA
THE 8-BIT JOURNO VICE MEDIA NEWS SERVICE DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai INDIA
Silver Spike GOOD MORNING WORLD TOURISM NEW ZEALAND NEW ZEALAND TOURISM SPECIAL GROUP, Auckland / SPECIAL GROUP, Sydney NEW ZEALAND / AUSTRALIA
THE PUNISHING SIGNAL MUMBAI POLICE THE PUNISHING SIGNAL FCB INDIA , Delhi INDIA
YOUR PLASTIC DIET WWF PLASTIC DIET GREY MALAYSIA, Petaling Jaya MALAYSIA
Bronze Spike TIMES OUT & PROUD CLASSIFIEDS THE TIMES OF INDIA THE TIMES OF INDIA FCB INDIA , Delhi INDIA
THE 8-BIT JOURNO VICE MEDIA NEWS SERVICE DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai INDIA
PURPLE HIVE PROJECT BEGA BEGA B HONEY THINKERBELL, Melbourne AUSTRALIA 

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Design

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike DONATION DOLLAR THE ROYAL AUSTRALIAN MINT DONATION DOLLAR SAATCHI & SAATCHI, Melbourne AUSTRALIA
PRE CHECK NEW ZEALAND BREAST CANCER FOUNDATION NEW ZEALAND BREAST CANCER FOUNDATION NEW ZEALAND BREAST CANCER FOUNDATION, Auckland / COLENSO BBDO, Auckland NEW ZEALAND
HELP! THE GAME NRMA INSURANCE CHE PROXIMITY, Melbourne AUSTRALIA
UNI-FORM VOGUE FASHION OGILVY, Taipei City / OGILVY HONG KONG TAIWAN / HONG KONG
Silver Spike POCKY THE GIFT EZAKI GLICO CO., LTD. POCKY THE GIFT DENTSU INC., Tokyo JAPAN
PUBLICLY TRADED LIFESTYLES LIFESTYLES FCB/SIX NY CANADA
EMERSON'S - TINY PUB LION BEER DDB NEW ZEALAND, Auckland NEW ZEALAND
POCKY THE GIFT EZAKI GLICO CO., LTD. POCKY THE GIFT DENTSU INC., Tokyo JAPAN
Bronze Spike PERSONAL FUEL NIKKEI INC. THE HOSHI AWARDS FOR SCIENTIFIC IMAGINATION IN LITERATURE DENTSU INC., Tokyo JAPAN
ART FESTIVAL L(A)UNCH BOX AGRICULTURE DEPARTMENT, NEW TAIPEI CITY GOVERNMENT AND JUMING MUSEUM JINSHAN LIGHT FESTIVAL DENTSU ONE, Taipei City TAIWAN
INDEED JOY SEARCH INDEED SEARCH ENGINE DENTSU INC., Tokyo JAPAN
POCKY THE GIFT EZAKI GLICO CO., LTD. POCKY THE GIFT DENTSU INC., Tokyo JAPAN
QIXI_KISS BOTTLE BUDWEISER BUDWEISER QIXI KISS BOTTLE BUDWEISER CHINA, Shanghai CHINA
ANZ MR HUMFREEZ ANZ BANK ANZ BANK TBWA\AUCKLAND NEW ZEALAND 

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Digital

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike "THE OCEAN: FUTURE MASTERPIECES" EXHIBITION YOKOHAMA HAKKEIJIMA INC. SENDAI UMINO-MORI AQUARIUM DENTSU LIVE INC., Tokyo / DENTSU INC., Tokyo / DENTSU DIGITAL INC., Tokyo JAPAN
MEDDLE IN THE NEW ZEALAND ELECTION EVERY KIWI VOTE COUNTS EVERY KIWI VOTE COUNTS SPECIAL GROUP, Auckland NEW ZEALAND
PLEASE ARREST ME RIT FOUNDATION GENDER EQUALITY AND HUMAN RIGHTS OGILVY SINGAPORE SINGAPORE
PURPLE HIVE PROJECT BEGA BEGA B HONEY THINKERBELL, Melbourne AUSTRALIA
MEDDLE IN THE NEW ZEALAND ELECTION EVERY KIWI VOTE COUNTS EVERY KIWI VOTE COUNTS SPECIAL GROUP, Auckland NEW ZEALAND
Silver Spike NOW, WORDS AREN'T JUST HEARD, BUT FELT. SAMSUNG SAMSUNG GOOD VIBES CHEIL INDIA, Gurgaon INDIA
MEDDLE IN THE NEW ZEALAND ELECTION EVERY KIWI VOTE COUNTS EVERY KIWI VOTE COUNTS SPECIAL GROUP, Auckland NEW ZEALAND
BONDS OUT NOW BONDS PRIDE UNDERWEAR RANGE LEO BURNETT MELBOURNE AUSTRALIA
A CIPHERED RELEASE OF MUSIC VIDEO : STRAY SHEEP CODE SONY MUSIC LABELS / REISSUE RECORDS KENSHI YONEZU "STRAY SHEEP" SIX, Tokyo / HAKUHODO INC., Tokyo / HAKUHODO KETTLE INC., Tokyo JAPAN
TIKTIONARY BYTEDANCE KK TIKTOK TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION, Tokyo / BYTEDANCE KK, Tokyo / DENTSU INC., Tokyo JAPAN
PURPLE HIVE PROJECT BEGA BEGA B HONEY THINKERBELL, Melbourne AUSTRALIA
THE 8-BIT JOURNO VICE MEDIA NEWS SERVICE DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai INDIA
Bronze Spike BRAUN X FORMOSA CHANG HENG LEONG HANG CO. LTD BRAUN SHAVER UNI-SMART DIGITAL MARKETING, Taipei City TAIWAN
NOW, WORDS AREN'T JUST HEARD, BUT FELT. SAMSUNG SAMSUNG GOOD VIBES CHEIL INDIA, Gurgaon INDIA
#PLAYTHIS SPOTIFY INDIA LLP MUSIC STREAMING DDB MUDRA, Mumbai INDIA
PRIDE PASS MANPOWERGROUP RECRUITMENT AGENCY POSTERSCOPE, Singapore / VMLY&R ASIA, Singapore SINGAPORE
GLOBAL PRIDE CROSSING INTERPRIDE, EUROPEAN PRIDE ORGANISERS ASSOCIATION (EPOA) GLOBAL PRIDE 2020 WE ARE SOCIAL, Singapore SINGAPORE
LOVE COLLECTION IKEA IKEA OGILVY HONG KONG HONG KONG
SECOND FIRST STEPS HYUNDAI MOTOR GROUP H-MEX HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul / INNOCEAN WORLDWIDE, Seoul SOUTH KOREA
THE CHEERING BANDAGE YOUNG CHEMICAL, FACEBOOK KOREA THE CHEERING BANDAGE INNOCEAN WORLDWIDE, Seoul SOUTH KOREA
THE SECRET SUPPORTER DUTCH MILL GROUP DUTCH MILL CJ WORX, Bangkok THAILAND
ESSENTIAL THANKS ASB BANK COMMUNITY AND SPONSORSHIP ASB BANK, Auckland / WITH COLLECTIVE, Auckland NEW ZEALAND
NRMA INSURANCE: EVERY HOME IS WORTH PROTECTING NRMA INSURANCE THINKERBELL, Melbourne / THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney AUSTRALIA
THE WOMAN BEHIND THE VOICE I TOUCH MYSELF PROJECT I TOUCH MYSELF PROJECT WUNDERMAN THOMPSON, Sydney AUSTRALIA
GOOD MORNING WORLD TOURISM NEW ZEALAND NEW ZEALAND TOURISM SPECIAL GROUP, Auckland / SPECIAL GROUP, Sydney NEW ZEALAND / AUSTRALIA
GLOBAL PRIDE CROSSING INTERPRIDE, EUROPEAN PRIDE ORGANISERS ASSOCIATION (EPOA) GLOBAL PRIDE 2020 WE ARE SOCIAL, Singapore SINGAPORE
MEDDLE IN THE NEW ZEALAND ELECTION EVERY KIWI VOTE COUNTS EVERY KIWI VOTE COUNTS SPECIAL GROUP, Auckland NEW ZEALAND
THE 8-BIT JOURNO VICE MEDIA NEWS SERVICE DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai INDIA 

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Digital Craft

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike "THE OCEAN: FUTURE MASTERPIECES" EXHIBITION YOKOHAMA HAKKEIJIMA INC. SENDAI UMINO-MORI AQUARIUM DENTSU LIVE INC., Tokyo / DENTSU INC., Tokyo / DENTSU DIGITAL INC., Tokyo JAPAN
Silver Spike 12 TO THE FIFTH POWER CAKES LUMINE CO.,LTD. LUMINE CO.,LTD. DENTSU INC., Tokyo JAPAN
Bronze Spike GAME CHRONICLE ALL NIPPON AIRWAYS IS JAPAN COOL? ENJIN, Tokyo JAPAN
STRESS PORTRAITS CIGNA PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT McCANN HONG KONG HONG KONG
SECOND LIFE IBM IBM WATSON GEOMETRY OGILVY JAPAN, Tokyo JAPAN 

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Direct

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike DONATION DOLLAR THE ROYAL AUSTRALIAN MINT DONATION DOLLAR SAATCHI & SAATCHI, Melbourne AUSTRALIA
DONATION DOLLAR THE ROYAL AUSTRALIAN MINT DONATION DOLLAR SAATCHI & SAATCHI, Melbourne AUSTRALIA
STAY HOME MILES EXCHANGE THAI AIRWAYS THAI AIRWAYS WUNDERMAN THOMPSON BANGKOK THAILAND
ANZ MR HUMFREEZ ANZ BANK ANZ BANK TBWA\AUCKLAND NEW ZEALAND
Silver Spike SLOWAYS NRMA INSURANCE CHE PROXIMITY, Melbourne AUSTRALIA
PIZZA HUT X IKEA SÄVA PIZZA HUT HONG KONG PIZZA HUT OGILVY HONG KONG HONG KONG
BURNT CHRISTMAS TREE AUSTRALIAN RED CROSS DISASTER RELIEF FUND DDB SYDNEY AUSTRALIA
WORLD'S MOST REPORTED TRAILER TRIGGER HAPPY THAPPAD DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai INDIA
YOUR PLASTIC DIET WWF PLASTIC DIET GREY MALAYSIA, Petaling Jaya MALAYSIA
Bronze Spike STEINLAGER - BLACK LAUNDRY LION PROMOTE NATIONWIDE CAMARADERIE WITH LIVE EXPERIENCE DDB NEW ZEALAND, Auckland NEW ZEALAND
STAY HOME MILES EXCHANGE THAI AIRWAYS THAI AIRWAYS WUNDERMAN THOMPSON BANGKOK THAILAND
WORLD'S MOST REPORTED TRAILER TRIGGER HAPPY THAPPAD DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai INDIA
YOUR PLASTIC DIET WWF PLASTIC DIET GREY MALAYSIA, Petaling Jaya MALAYSIA
THE 8-BIT JOURNO VICE MEDIA NEWS SERVICE DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai INDIA
#NOTJUSTACADBURYAD MONDELEZ CADBURY DAIRY MILK OGILVY INDIA, Mumbai INDIA
MICROCODES SAMSUNG SAMSUNG GALAXY S20 CHE PROXIMITY, Melbourne AUSTRALIA
MEDDLE IN THE NEW ZEALAND ELECTION EVERY KIWI VOTE COUNTS EVERY KIWI VOTE COUNTS SPECIAL GROUP, Auckland NEW ZEALAND
WORLD'S MOST REPORTED TRAILER TRIGGER HAPPY THAPPAD DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai INDIA
THE 8-BIT JOURNO VICE MEDIA NEWS SERVICE DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai INDIA 

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Entertainment

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike LAND OF LIGHT BULBS PETRONAS PETRONAS DIRECTORS THINK TANK, Petaling Jaya / ENSEMBLE WORLDWIDE, Petaling Jaya MALAYSIA
MAEPRANOM PHIBOONCHAI MAEPRANOM THAI CHILI PASTE CO., LTD. MAEPRANOM CHILLI SAUCE SOUR BANGKOK THAILAND
PLEASE ARREST ME RIT FOUNDATION GENDER EQUALITY AND HUMAN RIGHTS OGILVY SINGAPORE SINGAPORE
Silver Spike 6 TAKES OF DRAMA DHOSPAAK CO., LTD. KULOV GREYNJ UNITED, Bangkok THAILAND
THE MASSACRE OF KINGDOM NETFLIX NETFLIX KINGDOM THE GLUE SOCIETY, Sydney / WIEDEN+KENNEDY TOKYO AUSTRALIA / JAPAN
THE FIRST TAKE THE FIRST TAKE MUSIC THE FIRST TAKE TBWA\HAKUHODO INC., Tokyo JAPAN
Bronze Spike SHOP UNFRIEND CENTRAL DEPARTMENT STORE CENTRAL MIDNIGHT SALE WOLF BANGKOK THAILAND
A LIFE WITH WALK SQUARE ENIX DRAGON QUEST WALK CHERRY, Tokyo JAPAN
BONDS UNPLUGGED BONDS PERIOD UNDIES LEO BURNETT MELBOURNE AUSTRALIA 

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Film

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike SHOP UNFRIEND CENTRAL DEPARTMENT STORE CENTRAL MIDNIGHT SALE WOLF BANGKOK THAILAND
SHOP UNFRIEND CENTRAL DEPARTMENT STORE CENTRAL MIDNIGHT SALE WOLF BANGKOK THAILAND
Silver Spike SAVLON - THE ARTIST ITC - SAVLON SAVLON SWASTH INDIA MISSION OGILVY INDIA, Mumbai INDIA
MY GOAL TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ME BY TMB OGILVY, Bangkok THAILAND
SAVLON - THE ARTIST ITC - SAVLON SAVLON SWASTH INDIA MISSION OGILVY INDIA, Mumbai INDIA
MY GOAL TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ME BY TMB OGILVY, Bangkok THAILAND
DON'T DIE TILL THAT DAY CENTRAL DEPARTMENT STORE CENTRAL MIDNIGHT SALE WOLF BANGKOK THAILAND
MEDDLE IN THE NEW ZEALAND ELECTION EVERY KIWI VOTE COUNTS EVERY KIWI VOTE COUNTS SPECIAL GROUP, Auckland NEW ZEALAND
MEDDLE IN THE NEW ZEALAND ELECTION EVERY KIWI VOTE COUNTS EVERY KIWI VOTE COUNTS SPECIAL GROUP, Auckland NEW ZEALAND
Bronze Spike TAKE A BABY STEP INTO PARENTING (PARK, HOSE, NIGHTCLUB) MARS PEDIGREE MARS NEW ZEALAND, Auckland / COLENSO BBDO, Auckland NEW ZEALAND
PLAY SPARK SPARK SPARK NEW ZEALAND, Auckland / COLENSO BBDO, Auckland NEW ZEALAND
10 SEC. DRAMA: THE STOP LINE OF LOVE - SEASON 2 - JMS/TOYOTA MOBILITY PARTS CAR ACCESSORIES HAKUHODO INC., Tokyo / HAKUHODO KETTLE INC., Tokyo JAPAN
CONCENTRATION KASIKORN LINE LINE BK GREYNJ UNITED, Bangkok THAILAND
YOU ARE HOW YOU SLURP UNI PRESIDENT UNI NOODLE ADK TAIWAN, Taipei City TAIWAN
CONDOM BATTLER, GORO OKAMOTO INDUSTRIES, INC. CONDOM DENTSU INC., Tokyo JAPAN
GOOD MORNING WORLD TOURISM NEW ZEALAND NEW ZEALAND TOURISM SPECIAL GROUP, Auckland / SPECIAL GROUP, Sydney NEW ZEALAND / AUSTRALIA 

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Film Craft

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike POOJA DIDI FACEBOOK FACEBOOK FACEBOOK, Mumbai / TAPROOT DENTSU, Mumbai INDIA
SLOWAYS NRMA NRMA INSURANCE RUMBLE STUDIOS, Sydney / CHE PROXIMITY, Sydney AUSTRALIA
Silver Spike DAUGHTER APPLE IPHONE 11 PRO TBWA\MEDIA ARTS LAB, Shanghai CHINA
XMESS PLENTY PLENTY REVOLVER, Sydney / AMVBBDO, London AUSTRALIA / UNITED KINGDOM
SOFA PIDILITE INDUSTRIES FEVICOL OGILVY INDIA, Mumbai INDIA
FIRST SATURDAY IAG ILIMITED NRMA REVOLVER, Sydney / CHE PROXIMITY, Sydney AUSTRALIA
DAUGHTER APPLE IPHONE 11 PRO TBWA\MEDIA ARTS LAB, Shanghai CHINA
SOFA PIDILITE INDUSTRIES FEVICOL OGILVY INDIA, Mumbai INDIA
NRMA FIRST SATURDAYS NRMA NRMA INSURANCE HECKLER, Sydney / CHE PROXIMITY, Sydney AUSTRALIA
JEEP ICONOGRAPHY CELICA AUTOMOBILES 2021 JEEP COMPASS WUNDERMAN THOMPSON , Kolkata INDIA
Bronze Spike SLOWAYS IAG NRMA REVOLVER, Sydney / CHE PROXIMITY, Sydney AUSTRALIA
LETTERS CLIMATE ACT NOW CLIMATE ACT NOW PETITION PHOTOPLAY FILMS, Sydney AUSTRALIA
CHOTU MY CHOICES FOUNDATION - NGO NGO / CHILD LABOUR GOOD MORNING, Mumbai / DENTSU IMPACT, Gurgaon INDIA
POOJA DIDI FACEBOOK FACEBOOK FACEBOOK, Mumbai / TAPROOT DENTSU, Mumbai INDIA
DO I KNOW U? QUEENSLAND FAMILY AND CHILD COMMISSION ONLINE PREDATORS VMLY&R, Brisbane AUSTRALIA
LETTERS CLIMATE ACT NOW CLIMATE ACT NOW PETITION PHOTOPLAY FILMS, Sydney AUSTRALIA
CHOTU MY CHOICES FOUNDATION - NGO NGO / CHILD LABOUR GOOD MORNING, Mumbai / DENTSU IMPACT, Gurgaon INDIA
CHICKEN STANDARD CHARTERED GLOBAL TRADE TBWA\SINGAPORE SINGAPORE
SLOWAYS IAG NRMA REVOLVER, Sydney / CHE PROXIMITY, Sydney AUSTRALIA
CHOTU MY CHOICES FOUNDATION - NGO NGO / CHILD LABOUR GOOD MORNING, Mumbai / DENTSU IMPACT, Gurgaon INDIA
A LIVERPOOL STORY STANDARD CHARTERED LCF 10TH ANNIVERSARY TBWA\SINGAPORE SINGAPORE
THE FLOW GOJEK GOJEK FORSMAN & BODENFORS, Singapore SINGAPORE
WHERE JOY LIVES P&G VICKS PUBLICIS SINGAPORE SINGAPORE
WHERE JOY LIVES P&G VICKS PUBLICIS SINGAPORE SINGAPORE
THE LYNCHING TURTLE LIMITED TURTLE WUNDERMAN THOMPSON , Kolkata INDIA
«GET YOU ALONG»CREATIVE AMINATED ADS FOR HUAWEI P40 SERIES HUAWEI DEVICE CO., LTD. HUAWEI P40 SERIES CIG (CREATIVE & INTERACTION GROUP), Beijing CHINA
UP, UP & TOUPEE VIRGIN VIRGIN AIRLINES REVOLVER, Sydney / DDB SYDNEY AUSTRALIA 

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Glass: The Award For Change

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Glass Spike TIMES OUT & PROUD CLASSIFIEDS THE TIMES OF INDIA THE TIMES OF INDIA FCB INDIA , Delhi INDIA 

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Healthcare

Prize  Title Brand Product Medium Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike PLAY SPARK SPARK Use of Technology SPARK NEW ZEALAND, Auckland / COLENSO BBDO, Auckland NEW ZEALAND
NZAF - SPERM POSITIVE NEW ZEALAND AIDS FOUNDATION HIV PREVENTION PR DDB NEW ZEALAND, Auckland NEW ZEALAND
Silver Spike NOW, WORDS AREN'T JUST HEARD, BUT FELT. SAMSUNG SAMSUNG GOOD VIBES Mobile CHEIL INDIA, Gurgaon INDIA
PUBLICLY TRADED LIFESTYLES LIFESTYLES Digital FCB/SIX NY CANADA
PRE CHECK NEW ZEALAND BREAST CANCER FOUNDATION NEW ZEALAND BREAST CANCER FOUNDATION Mobile NEW ZEALAND BREAST CANCER FOUNDATION, Auckland / COLENSO BBDO, Auckland NEW ZEALAND
LESSSALT THAI HEALTH PROMOTION FOUNDATION THAI HEALTH PROMOTION FOUNDATION PR CJ WORX, Bangkok THAILAND
THE PUNISHING SIGNAL MUMBAI POLICE THE PUNISHING SIGNAL PR FCB INDIA , Delhi INDIA
PURPLE HIVE PROJECT BEGA BEGA B HONEY Product Innovation THINKERBELL, Melbourne AUSTRALIA
Bronze Spike STAY HOME MILES EXCHANGE THAI AIRWAYS THAI AIRWAYS Mobile WUNDERMAN THOMPSON BANGKOK THAILAND
ANZ MR HUMFREEZ ANZ BANK ANZ BANK Product Innovation TBWA\ AUCKLAND NEW ZEALAND
YOUR PLASTIC DIET WWF PLASTIC DIET Integrated Campaign GREY MALAYSIA, Petaling Jaya MALAYSIA
CURING HOMESICK-NESS SYDNEY CHILDREN'S HOSPITALS FOUNDATION FUNDRAISING INITIATIVE Integrated Campaign CHE PROXIMITY, Melbourne AUSTRALIA
NAMING THE INVISIBLE BY DIGITAL BIRTH REGISTRATION TELENOR PAKISTAN INTERNET & TELECOMM-UNICATIONS Direct OGILVY PAKISTAN, Islamabad / TELENOR PAKISTAN, Islamabad PAKISTAN
STRESS PORTRAITS CIGNA PUBLIC SERVICE ANNOUNCE-MENT Brand Experience & Activation McCANN HONG KONG HONG KONG
WHERE BABIES COME FROM GENEA IVF AND FERTILITY SERVICES Direct CHE PROXIMITY, Melbourne AUSTRALIA 

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Industry Craft

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike DONATION DOLLAR COIN (SMALL SCALE AMBIENT/OUTDOOR) THE ROYAL AUSTRALIAN MINT DONATION DOLLAR SAATCHI & SAATCHI, Melbourne AUSTRALIA
EMERSON'S - TINY PUB LION BEER DDB NEW ZEALAND, Auckland NEW ZEALAND
Silver Spike PERSONAL FUEL NIKKEI INC. THE HOSHI AWARDS FOR SCIENTIFIC IMAGINATION IN LITERATURE DENTSU INC., Tokyo JAPAN
UNI-FORM VOGUE FASHION OGILVY, Taipei City / OGILVY HONG KONG TAIWAN / HONG KONG
POCKY THE GIFT EZAKI GLICO CO., LTD. POCKY THE GIFT DENTSU INC., Tokyo JAPAN
Bronze Spike FORGE AHEAD SHENZHEN FASHION WEEK BRAND DESIGN SHENZHEN FASHION WEEK / SENSETEAM, Shenzhen CHINA
THE LEGACY PROJECT PERNOD RICARD INDIA PVT. LTD. 100 PIPERS OGILVY INDIA, Gurgaon / OGILVY INDIA, Mumbai INDIA
KISS 3 MCDONALD'S BURGER TBWA\THAILAND, Bangkok THAILAND 

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Innovation

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Innovation Spike AVATAR ROBOT CAFE ORY LABORATORY ORIHIME / ORIHIME-D ADK CREATIVE ONE, Tokyo JAPAN
Innovation Spike TUNA SCOPE 2020 KURA SUSHI TUNA SCOPE AND AI TUNA DENTSU INC., Tokyo JAPAN 

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Integrated

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike GOOD MORNING WORLD TOURISM NEW ZEALAND NEW ZEALAND TOURISM SPECIAL GROUP, Auckland / SPECIAL GROUP, Sydney NEW ZEALAND / AUSTRALIA
Bronze Spike BORROW THE ALL BLACKS ASB BANK BUSINESS BANKING ASB BANK, Auckland / WITH COLLECTIVE, Auckland NEW ZEALAND
FIRST SATURDAY NRMA INSURANCE CHE PROXIMITY, Melbourne AUSTRALIA 

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Media

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike PLAY NZ TOURISM NEW ZEALAND TOURISM NEW ZEALAND TBWA\ SYDNEY AUSTRALIA
MICROCODES SAMSUNG SAMSUNG GALAXY S20 CHE PROXIMITY, Melbourne AUSTRALIA
UBER EATS NO REPEATS UBER EATS UBER EATS SPECIAL GROUP, Sydney AUSTRALIA
DONATION DOLLAR THE ROYAL AUSTRALIAN MINT DONATION DOLLAR SAATCHI & SAATCHI, Melbourne AUSTRALIA
A FUTURE WITHOUT CHANGE MONASH UNIVERSITY STUDENT RECRUITMENT VMLY&R MELBOURNE AUSTRALIA
NAMING THE INVISIBLE BY DIGITAL BIRTH REGISTRATION TELENOR PAKISTAN INTERNET & TELECOMMUNICATIONS OGILVY PAKISTAN, Islamabad / TELENOR PAKISTAN, Islamabad PAKISTAN
Silver Spike SLOWAYS NRMA INSURANCE CHE PROXIMITY, Melbourne AUSTRALIA
LESSSALT THAI HEALTH PROMOTION FOUNDATION THAI HEALTH PROMOTION FOUNDATION CJ WORX, Bangkok THAILAND
#NOTJUSTA- CADBURYAD MONDELEZ CADBURY DAIRY MILK OGILVY INDIA, Mumbai INDIA
FRIEND-VERTISING SKINNY SKINNY SKINNY, Auckland / COLENSO BBDO, Auckland NEW ZEALAND
THE 8-BIT JOURNO VICE MEDIA NEWS SERVICE DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai INDIA
HELP! THE GAME NRMA INSURANCE CHE PROXIMITY, Melbourne AUSTRALIA
Bronze Spike A FUTURE WITHOUT CHANGE MONASH UNIVERSITY STUDENT RECRUITMENT VMLY&R MELBOURNE AUSTRALIA
CURING HOMESICKNESS SYDNEY CHILDREN'S HOSPITALS FOUNDATION FUNDRAISING INITIATIVE CHE PROXIMITY, Melbourne AUSTRALIA
NAMING THE INVISIBLE BY DIGITAL BIRTH REGISTRATION TELENOR PAKISTAN INTERNET & TELECOMMUNICATIONS OGILVY PAKISTAN, Islamabad / TELENOR PAKISTAN, Islamabad PAKISTAN
WORLD'S MOST REPORTED TRAILER TRIGGER HAPPY THAPPAD DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai INDIA
PLAY NZ TOURISM NEW ZEALAND TOURISM NEW ZEALAND TBWA\ SYDNEY AUSTRALIA
WORLDS BIGGEST BEER RUN BWS ALCOHOL CARAT, Sydney / M&C SAATCHI, Sydney AUSTRALIA
GOOD MORNING WORLD TOURISM NEW ZEALAND NEW ZEALAND TOURISM SPECIAL GROUP, Auckland / SPECIAL GROUP, Sydney NEW ZEALAND / AUSTRALIA
NIKE NEXT%: SPEED IS YOUR CURRENCY NIKE NIKE MINDSHARE CHINA, Shanghai CHINA
DONATION DOLLAR THE ROYAL AUSTRALIAN MINT DONATION DOLLAR SAATCHI & SAATCHI, Melbourne AUSTRALIA
TIMES OUT & PROUD CLASSIFIEDS THE TIMES OF INDIA THE TIMES OF INDIA FCB INDIA , Delhi INDIA
15 CM HAIR DONATION CANCER TUMOR PATIENTS AID ASSOCIATIONS HAIR DONATION WUNDERMAN THOMPSON, Taipei TAIWAN 

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Mobile

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike STAY HOME MILES EXCHANGE THAI AIRWAYS THAI AIRWAYS WUNDERMAN THOMPSON BANGKOK THAILAND
NOW, WORDS AREN'T JUST HEARD, BUT FELT. SAMSUNG SAMSUNG GOOD VIBES CHEIL INDIA, Gurgaon INDIA
TUNA SCOPE 2020 KURA SUSHI, INC. TUNA SCOPE AND AI TUNA DENTSU INC., Tokyo JAPAN
Silver Spike TUNA SCOPE 2020 KURA SUSHI, INC. TUNA SCOPE AND AI TUNA DENTSU INC., Tokyo JAPAN
SECRET MENU KFC KFC APP OGILVY AUSTRALIA, Sydney AUSTRALIA
Bronze Spike STAY HOME MILES EXCHANGE THAI AIRWAYS THAI AIRWAYS WUNDERMAN THOMPSON BANGKOK THAILAND
TIKTIONARY BYTEDANCE KK TIKTOK DENTSU INC., Tokyo / BYTEDANCE KK, Tokyo JAPAN
CREATE WITH AIR MAX NIKE AIR MAX AKQA, Shanghai CHINA
THE 8-BIT JOURNO VICE MEDIA NEWS SERVICE DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai INDIA 

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Music

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike DREAM BABY DREAM SPINIFEX GUM SPINIFEX GUM SDWM, Melbourne AUSTRALIA
Silver Spike UNSUNG WARNER MUSIC ASIA MUSIC IRIS SINGAPORE SINGAPORE
FEEL THE RHYTHM OF KOREA KOREA TOURISM ORGANISATION KOREA TRAVEL KOREA TOURISM ORGANIZATION, Wonju / HS AD, Seoul SOUTH KOREA
Bronze Spike BONDS UNPLUGGED BONDS PERIOD UNDIES LEO BURNETT MELBOURNE AUSTRALIA
THE FIRST TAKE THE FIRST TAKE MUSIC THE FIRST TAKE TBWA\HAKUHODO INC., Tokyo JAPAN
DO SOMETHING NEW NEW ZEALAND TOURISM NEW ZEALAND NEW ZEALAND TOURISM SPECIAL GROUP, Auckland NEW ZEALAND 

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Outdoor

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike DONATION DOLLAR THE ROYAL AUSTRALIAN MINT DONATION DOLLAR SAATCHI & SAATCHI, Melbourne AUSTRALIA
DONATION DOLLAR THE ROYAL AUSTRALIAN MINT DONATION DOLLAR SAATCHI & SAATCHI, Melbourne AUSTRALIA
Silver Spike BURNT CHRISTMAS TREE AUSTRALIAN RED CROSS DISASTER RELIEF FUND DDB SYDNEY AUSTRALIA
THE PUNISHING SIGNAL MUMBAI POLICE SIGNAL LODESTAR UM, Mumbai / FCB INDIA , Delhi INDIA
SLOWAYS NRMA INSURANCE CHE PROXIMITY, Melbourne AUSTRALIA
DONATION DOLLAR THE ROYAL AUSTRALIAN MINT DONATION DOLLAR SAATCHI & SAATCHI, Melbourne AUSTRALIA
Bronze Spike AGGRESSIVE GRANDCHILD, MAD COUSIN, RESTLESS NEPHEW MCDONALD'S INDONESIA - PT REKSO NASIONAL FOOD HAPPY MEAL FLOCK, Jakarta INDONESIA
BRIDGE, BIKE, ROAD TOKYO TOKYO TOKYOTOKYO.COM.PH - ONLINE DELIVERY SERVICE OGILVY PHILIPPINES, Makati City THE PHILIPPINES
THE WORLD’S FIRST STREET OF EXCUSES SEDRIN BEER AB INBEV, Shanghai / PARTY A, Shanghai CHINA
A FUTURE WITHOUT CHANGE MONASH UNIVERSITY STUDENT RECRUITMENT VMLY&R MELBOURNE AUSTRALIA
EMERSON'S - TINY PUB LION BEER DDB NEW ZEALAND, Auckland NEW ZEALAND
GALAXY GRAFFITI SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG MOBILE CHEIL WORLDWIDE , Seoul SOUTH KOREA 

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PR

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike MICHELIN IMPOSSIBLE KFC KENTUCKY FRIED CHICKEN OGILVY AUSTRALIA, Sydney / OPR AGENCY, Sydney AUSTRALIA
THE PUNISHING SIGNAL MUMBAI POLICE THE PUNISHING SIGNAL FCB INDIA , Delhi INDIA
BURNT CHRISTMAS TREE AUSTRALIAN RED CROSS DISASTER RELIEF FUND DDB SYDNEY AUSTRALIA
YOUR PLASTIC DIET WWF PLASTIC DIET GREY MALAYSIA, Petaling Jaya MALAYSIA
NZAF - SPERM POSITIVE NEW ZEALAND AIDS FOUNDATION HIV PREVENTION DDB NEW ZEALAND, Auckland NEW ZEALAND
Silver Spike GENERATION INTERVENTION FOUR SEASONS CONDOMS CHE PROXIMITY, Melbourne AUSTRALIA
PLAY NZ TOURISM NEW ZEALAND TOURISM NEW ZEALAND TBWA\SYDNEY AUSTRALIA
DONATION DOLLAR THE ROYAL AUSTRALIAN MINT DONATION DOLLAR SAATCHI & SAATCHI, Melbourne AUSTRALIA
GOOD MORNING WORLD TOURISM NEW ZEALAND NEW ZEALAND TOURISM SPECIAL GROUP, Auckland / SPECIAL GROUP, Sydney NEW ZEALAND / AUSTRALIA
A CIPHERED RELEASE OF MUSIC VIDEO : STRAY SHEEP CODE SONY MUSIC LABELS / REISSUE RECORDS KENSHI YONEZU "STRAY SHEEP" SIX, Tokyo / HAKUHODO INC., Tokyo / HAKUHODO KETTLE INC., Tokyo JAPAN
MICHELIN IMPOSSIBLE KFC KENTUCKY FRIED CHICKEN OGILVY AUSTRALIA, Sydney / OPR AGENCY, Sydney AUSTRALIA
THE PUNISHING SIGNAL MUMBAI POLICE THE PUNISHING SIGNAL FCB INDIA , Delhi INDIA
AVATAR ROBOT CAFE ORY LABORATORY ORIHIME / ORIHIME-D ADK CREATIVE ONE, Tokyo JAPAN
CHECKUP CHAMPIONSHIP HDY HOLDINGS, THE UNIVERSITY OF TOKYO, ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE & TECHNOLOGY HEALTH IMPROVEMENT PROGRAM HAKUHODO KETTLE INC., Tokyo / HAKUHODO INC., Tokyo JAPAN
CURING HOMESICKNESS SYDNEY CHILDREN'S HOSPITALS FOUNDATION FUNDRAISING INITIATIVE CHE PROXIMITY, Melbourne AUSTRALIA
Bronze Spike NZAF - SPERM POSITIVE NEW ZEALAND AIDS FOUNDATION HIV PREVENTION DDB NEW ZEALAND, Auckland NEW ZEALAND
KFC WEDDINGS KFC KENTUCKY FRIED CHICKEN OGILVY AUSTRALIA, Sydney / OPR AGENCY, Sydney AUSTRALIA
STAY HOME MILES EXCHANGE THAI AIRWAYS THAI AIRWAYS WUNDERMAN THOMPSON BANGKOK THAILAND
NZ SAYS '39' TOURISM NEW ZEALAND NEW ZEALAND TOURISM SPECIAL GROUP, Auckland / SPECIAL GROUP, Sydney NEW ZEALAND / AUSTRALIA
TIMES OUT & PROUD CLASSIFIEDS THE TIMES OF INDIA THE TIMES OF INDIA FCB INDIA , Delhi INDIA
GENERATION INTERVENTION FOUR SEASONS CONDOMS CHE PROXIMITY, Melbourne AUSTRALIA
WORLD'S MOST REPORTED TRAILER TRIGGER HAPPY THAPPAD DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai INDIA
AI MANGA ~TEZUKA2020~ KIOXIA CORPORATION CORPORATION ADVERTISEMENT WUNDERMAN THOMPSON TOKYO JAPAN
MEDDLE IN THE NEW ZEALAND ELECTION EVERY KIWI VOTE COUNTS EVERY KIWI VOTE COUNTS SPECIAL GROUP, Auckland NEW ZEALAND 

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Print & Publishing

Prize  Title Brand Product Entrant / Idea Creation Location
Gold Spike LANGUAGE SANCTUARY – AD SPACE FOR PROTECTING ENDANGERED LANGUAGE OKINAWA TIMES 70TH ANNIVERSARY CAMPAIGN DENTSU INC., Tokyo JAPAN
Silver Spike MEETINGS. MOVIES, TALKING CAR VOLKSWAGEN VW GTI DDB NEW ZEALAND, Auckland NEW ZEALAND
Bronze Spike AGGRESSIVE GRANDCHILD, MAD COUSIN, RESTLESS NEPHEW MCDONALD'S INDONESIA - PT REKSO NASIONAL FOOD HAPPY MEAL FLOCK, Jakarta INDONESIA 

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Radio & Audio

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