Here are your 2021 Spikes Asia Awards winners

Spikes Asia has announced the gold, silver and bronze winners for 2021. From a shortlist of 682 pieces of work, 293 have gone on to win awards. The gold winners now compete to take a Grand Prix. The Grand Prix awards will be annuonced here and on the Spikes Asia website on Thursday morning (March 4).
Australia leads the overall rankings with 78 awards in total. India came second with 48 Spikes, followed closely by New Zealand with 47.
“With the awards paused in 2020, this is a really special moment to be able to celebrate Asian creativity and the brilliance of markets such as India and China that have stood out in this year’s Spikes and Tangrams rankings," Atifa Silk, managing director of Spikes Asia, said. "Being awarded a Spike, whatever the colour, is a huge achievement and testament to creative excellence. The winners make us all prouder than ever to be part of a region that’s dynamic, diverse and consistently raising the bar for creativity.”
The Grand Prix and special award winners will be revealed by the jury presidents on the 'Spikes Unwrapped' webpage on Thursday. For the first time, an accompanying Spikes Asia Creativity Report will also be released to provide a leading global resource for benchmarking creativity and effectiveness across APAC. The report will feature official rankings, trends and commentary from the jury presidents. Susie Walker, head of awards, Spikes Asia, will present a film looking at the key insights from the winning work from the Spikes Asia Creativity Report.
Related:
The following tables show all of the 2021 gold, silver and bronze winners across 23 categories. We have included only the entrant agency/company; please see the Spikes Asia website for details on additional agencies involved in each entry.
Brand Experience and Activation
|
Prize
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Title
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Brand
|
Product
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Entrant / Idea Creation
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Location
|
Gold Spike
|
STAY HOME MILES EXCHANGE
|
THAI AIRWAYS
|
THAI AIRWAYS
|
WUNDERMAN THOMPSON BANGKOK
|
THAILAND
|
STAY HOME MILES EXCHANGE
|
THAI AIRWAYS
|
THAI AIRWAYS
|
WUNDERMAN THOMPSON BANGKOK
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THAILAND
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MICHELIN IMPOSSIBLE
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KFC
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KENTUCKY FRIED CHICKEN
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OGILVY AUSTRALIA, Sydney / OPR AGENCY, Sydney
|
AUSTRALIA
|
PLEASE ARREST ME
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RIT FOUNDATION
|
GENDER EQUALITY AND HUMAN RIGHTS
|
OGILVY SINGAPORE
|
SINGAPORE
|
THE 8-BIT JOURNO
|
VICE MEDIA
|
NEWS SERVICE
|
DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai
|
INDIA
|
THE 8-BIT JOURNO
|
VICE MEDIA
|
NEWS SERVICE
|
DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai
|
INDIA
|
Silver Spike
|
EMERSON'S - TINY PUB
|
LION
|
BEER
|
DDB NEW ZEALAND, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
CURING HOMESICKNESS
|
SYDNEY CHILDREN'S HOSPITALS FOUNDATION
|
FUNDRAISING INITIATIVE
|
CHE PROXIMITY, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
RED RESTAURANTS DRIVE
|
TV TOKYO
|
TV DRAMA
|
HAKUHODO KETTLE INC., Tokyo / TV TOKYO CORPORATION
|
JAPAN
|
SHIBUYA VIRTUAL HALLOWEEN
|
AU BY KDDI, FUTURE DESIGN SHIBUYA
|
SHIBUYA CITY, TELECOM SERVICES
|
GEOMETRY OGILVY JAPAN, Tokyo / GEOMETRY JAPAN, Tokyo
|
JAPAN
|
MICROCODES
|
SAMSUNG
|
SAMSUNG GALAXY S20
|
CHE PROXIMITY, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
SECOND LIFE
|
IBM
|
IBM WATSON
|
GEOMETRY OGILVY JAPAN, Tokyo
|
JAPAN
|
PROPILOT GOLF BALL
|
NISSAN
|
PROPILOT 2.0
|
NISSAN MOTOR COMPANY, Kanagawa / TBWA\HAKUHODO INC., Tokyo
|
JAPAN
|
MICROCODES
|
SAMSUNG
|
SAMSUNG GALAXY S20
|
CHE PROXIMITY, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
THE SOAP WITH A LUMP
|
HINDUSTAN UNILEVER LTD
|
LUX
|
WUNDERMAN THOMPSON, Mumbai
|
INDIA
|
NOW, WORDS AREN'T JUST HEARD, BUT FELT.
|
SAMSUNG
|
SAMSUNG GOOD VIBES
|
CHEIL INDIA, Gurgaon
|
INDIA
|
Bronze Spike
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THE SECRET SUPPORTER
|
DUTCH MILL GROUP
|
DUTCH MILL
|
CJ WORX, Bangkok
|
THAILAND
|
STEINLAGER - BLACK LAUNDRY
|
LION
|
PROMOTE NATIONWIDE CAMARADERIE WITH LIVE EXPERIENCE
|
DDB NEW ZEALAND, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
PUBLICLY TRADED
|
LIFESTYLES
|
LIFESTYLES
|
FCB/SIX NY
|
CANADA
|
PROPILOT GOLF BALL
|
NISSAN
|
PROPILOT 2.0
|
NISSAN MOTOR COMPANY, Kanagawa / TBWA\HAKUHODO INC., Tokyo
|
JAPAN
|
MICROCODES
|
SAMSUNG
|
SAMSUNG GALAXY S20
|
CHE PROXIMITY, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
#TIRORITUNE
|
MCDONALD’S JAPAN
|
500 YEN EXTRA VALUE MEAL
|
TBWA\HAKUHODO INC., Tokyo
|
JAPAN
|
SECOND LIFE
|
IBM
|
IBM WATSON
|
GEOMETRY OGILVY JAPAN, Tokyo
|
JAPAN
|
KIWIRAIL - NEAR MISS MEMORIALS
|
KIWIRAIL NEW ZEALAND AND TRACKSAFE
|
RAIL SAFETY AWARENESS
|
DDB NEW ZEALAND, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
BURNT CHRISTMAS TREE
|
AUSTRALIAN RED CROSS
|
DISASTER RELIEF FUND
|
DDB SYDNEY
|
AUSTRALIA
|
UNEXPLORED RADIO STUDIO
|
JAGUER LAND ROVER JAPAN LTD
|
RANGE ROVER
|
FACT, Tokyo
|
JAPAN
|
UBER EATS NO REPEATS
|
UBER EATS
|
UBER EATS
|
SPECIAL GROUP, Sydney
|
AUSTRALIA
|
SLOWAYS
|
NRMA
|
INSURANCE
|
CHE PROXIMITY, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
A FUTURE WITHOUT CHANGE
|
MONASH UNIVERSITY
|
STUDENT RECRUITMENT
|
VMLY&R MELBOURNE
|
AUSTRALIA
|
LIGHT SAVER
|
EMART
|
LIGHT SAVER
|
CHEIL WORLDWIDE , Seoul
|
SOUTH KOREA
|
EMERSON'S - TINY PUB
|
LION
|
BEER
|
DDB NEW ZEALAND, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
STEINLAGER - BLACK LAUNDRY
|
LION
|
PROMOTE NATIONWIDE CAMARADERIE WITH LIVE EXPERIENCE
|
DDB NEW ZEALAND, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
FRIEND-VERTISING
|
SKINNY
|
SKINNY
|
SKINNY, Auckland / COLENSO BBDO, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
SECRET MENU
|
KFC
|
KFC APP
|
OGILVY AUSTRALIA, Sydney
|
AUSTRALIA
|
STAY HOME MILES EXCHANGE
|
THAI AIRWAYS
|
THAI AIRWAYS
|
WUNDERMAN THOMPSON BANGKOK
|
THAILAND
|
TIKTIONARY
|
BYTEDANCE KK
|
TIKTOK
|
TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION, Tokyo / BYTEDANCE KK, Tokyo / DENTSU INC., Tokyo
|
JAPAN
|
CONTACTLESS PARTNER WORKOUTS
|
NIKE
|
NIKE BRAND
|
KLUE, Shanghai
|
CHINA
|
#PLAYTHIS
|
SPOTIFY INDIA LLP
|
MUSIC STREAMING
|
DDB MUDRA, Mumbai
|
INDIA
|
UNI-FORM
|
VOGUE
|
FASHION
|
OGILVY, Taipei City / OGILVY HONG KONG
|
TAIWAN / HONG KONG
|
BORROW THE ALL BLACKS
|
ASB BANK
|
BUSINESS BANKING
|
ASB BANK, Auckland / WITH COLLECTIVE, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
BORROW THE ALL BLACKS
|
ASB BANK
|
BUSINESS BANKING
|
ASB BANK, Auckland / WITH COLLECTIVE, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
MCCLASSROOM
|
MCDONALD'S
|
MCDONALD'S
|
LEO BURNETT MANILA
|
THE PHILIPPINES
|
MCCLASSROOM
|
MCDONALD'S
|
MCDONALD'S
|
LEO BURNETT MANILA
|
THE PHILIPPINES
|
FIRST SATURDAY
|
NRMA
|
INSURANCE
|
CHE PROXIMITY, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
ANZ MR HUMFREEZ
|
ANZ BANK
|
ANZ BANK
|
TBWA\AUCKLAND
|
NEW ZEALAND
|
THE 8-BIT JOURNO
|
VICE MEDIA
|
NEWS SERVICE
|
DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai
|
INDIA
Return to top
Creative eCommerce
|
Prize
|
Title
|
Brand
|
Product
|
Entrant / Idea Creation
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Location
|
Gold Spike
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PUBLICLY TRADED
|
LIFESTYLES
|
LIFESTYLES
|
FCB/SIX NY
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CANADA
|
PUBLICLY TRADED
|
LIFESTYLES
|
LIFESTYLES
|
FCB/SIX NY
|
CANADA
|
Silver Spike
|
SECRET MENU
|
KFC
|
KFC APP
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OGILVY AUSTRALIA, Sydney
|
AUSTRALIA
|
SECRET MENU
|
KFC
|
KFC APP
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OGILVY AUSTRALIA, Sydney
|
AUSTRALIA
|
Bronze Spike
|
TEKKA ONLINE MARKET
|
INFOCOMM MEDIA DEVELOPMENT AUTHORITY (IMDA)
|
TEKKA ONLINE MARKET
|
BLKJ, Singapore
|
SINGAPORE
|
LOVE COLLECTION
|
IKEA
|
IKEA
|
OGILVY HONG KONG
|
HONG KONG
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DESTINATION MENU
|
THAI AIRWAYS
|
THAI AIRWAYS
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WUNDERMAN THOMPSON BANGKOK
|
THAILAND
Return to top
Creative Effectiveness
|
Prize
|
Title
|
Brand
|
Product
|
Entrant / Idea Creation
|
Location
|
Creative Effectiveness Spike
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SAFETY HUB
|
NRMA
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INSURANCE
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CHE PROXIMITY, Melbourne
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AUSTRALIA
|
I'M DRINKING IT FOR YOU
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DB BREWERIES
|
DB EXPORT EXTRA LOW CARB
|
DB BREWERIES, Auckland / COLENSO BBDO, Auckland
|
NEW ZEALAND
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Creative Strategy
|
Prize
|
Title
|
Brand
|
Product
|
Entrant / Idea Creation
|
Location
|
Gold Spike
|
PROJECT FREE PERIOD
|
JOHNSON & JOHNSON
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STAYFREE
|
DDB MUDRA, Mumbai
|
INDIA
|
THE 8-BIT JOURNO
|
VICE MEDIA
|
NEWS SERVICE
|
DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai
|
INDIA
|
Silver Spike
|
GOOD MORNING WORLD
|
TOURISM NEW ZEALAND
|
NEW ZEALAND TOURISM
|
SPECIAL GROUP, Auckland / SPECIAL GROUP, Sydney
|
NEW ZEALAND / AUSTRALIA
|
THE PUNISHING SIGNAL
|
MUMBAI POLICE
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THE PUNISHING SIGNAL
|
FCB INDIA , Delhi
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INDIA
|
YOUR PLASTIC DIET
|
WWF
|
PLASTIC DIET
|
GREY MALAYSIA, Petaling Jaya
|
MALAYSIA
|
Bronze Spike
|
TIMES OUT & PROUD CLASSIFIEDS
|
THE TIMES OF INDIA
|
THE TIMES OF INDIA
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FCB INDIA , Delhi
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INDIA
|
THE 8-BIT JOURNO
|
VICE MEDIA
|
NEWS SERVICE
|
DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai
|
INDIA
|
PURPLE HIVE PROJECT
|
BEGA
|
BEGA B HONEY
|
THINKERBELL, Melbourne
|
AUSTRALIA
Return to top
Design
|
Prize
|
Title
|
Brand
|
Product
|
Entrant / Idea Creation
|
Location
|
Gold Spike
|
DONATION DOLLAR
|
THE ROYAL AUSTRALIAN MINT
|
DONATION DOLLAR
|
SAATCHI & SAATCHI, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
PRE CHECK
|
NEW ZEALAND BREAST CANCER FOUNDATION
|
NEW ZEALAND BREAST CANCER FOUNDATION
|
NEW ZEALAND BREAST CANCER FOUNDATION, Auckland / COLENSO BBDO, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
HELP! THE GAME
|
NRMA
|
INSURANCE
|
CHE PROXIMITY, Melbourne
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AUSTRALIA
|
UNI-FORM
|
VOGUE
|
FASHION
|
OGILVY, Taipei City / OGILVY HONG KONG
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TAIWAN / HONG KONG
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Silver Spike
|
POCKY THE GIFT
|
EZAKI GLICO CO., LTD.
|
POCKY THE GIFT
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DENTSU INC., Tokyo
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JAPAN
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PUBLICLY TRADED
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LIFESTYLES
|
LIFESTYLES
|
FCB/SIX NY
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CANADA
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EMERSON'S - TINY PUB
|
LION
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BEER
|
DDB NEW ZEALAND, Auckland
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NEW ZEALAND
|
POCKY THE GIFT
|
EZAKI GLICO CO., LTD.
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POCKY THE GIFT
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DENTSU INC., Tokyo
|
JAPAN
|
Bronze Spike
|
PERSONAL FUEL
|
NIKKEI INC.
|
THE HOSHI AWARDS FOR SCIENTIFIC IMAGINATION IN LITERATURE
|
DENTSU INC., Tokyo
|
JAPAN
|
ART FESTIVAL L(A)UNCH BOX
|
AGRICULTURE DEPARTMENT, NEW TAIPEI CITY GOVERNMENT AND JUMING MUSEUM
|
JINSHAN LIGHT FESTIVAL
|
DENTSU ONE, Taipei City
|
TAIWAN
|
INDEED JOY SEARCH
|
INDEED
|
SEARCH ENGINE
|
DENTSU INC., Tokyo
|
JAPAN
|
POCKY THE GIFT
|
EZAKI GLICO CO., LTD.
|
POCKY THE GIFT
|
DENTSU INC., Tokyo
|
JAPAN
|
QIXI_KISS BOTTLE
|
BUDWEISER
|
BUDWEISER QIXI KISS BOTTLE
|
BUDWEISER CHINA, Shanghai
|
CHINA
|
ANZ MR HUMFREEZ
|
ANZ BANK
|
ANZ BANK
|
TBWA\AUCKLAND
|
NEW ZEALAND
Return to top
Digital
|
Prize
|
Title
|
Brand
|
Product
|
Entrant / Idea Creation
|
Location
|
Gold Spike
|
"THE OCEAN: FUTURE MASTERPIECES" EXHIBITION
|
YOKOHAMA HAKKEIJIMA INC.
|
SENDAI UMINO-MORI AQUARIUM
|
DENTSU LIVE INC., Tokyo / DENTSU INC., Tokyo / DENTSU DIGITAL INC., Tokyo
|
JAPAN
|
MEDDLE IN THE NEW ZEALAND ELECTION
|
EVERY KIWI VOTE COUNTS
|
EVERY KIWI VOTE COUNTS
|
SPECIAL GROUP, Auckland
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NEW ZEALAND
|
PLEASE ARREST ME
|
RIT FOUNDATION
|
GENDER EQUALITY AND HUMAN RIGHTS
|
OGILVY SINGAPORE
|
SINGAPORE
|
PURPLE HIVE PROJECT
|
BEGA
|
BEGA B HONEY
|
THINKERBELL, Melbourne
|
AUSTRALIA
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MEDDLE IN THE NEW ZEALAND ELECTION
|
EVERY KIWI VOTE COUNTS
|
EVERY KIWI VOTE COUNTS
|
SPECIAL GROUP, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
Silver Spike
|
NOW, WORDS AREN'T JUST HEARD, BUT FELT.
|
SAMSUNG
|
SAMSUNG GOOD VIBES
|
CHEIL INDIA, Gurgaon
|
INDIA
|
MEDDLE IN THE NEW ZEALAND ELECTION
|
EVERY KIWI VOTE COUNTS
|
EVERY KIWI VOTE COUNTS
|
SPECIAL GROUP, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
BONDS OUT NOW
|
BONDS
|
PRIDE UNDERWEAR RANGE
|
LEO BURNETT MELBOURNE
|
AUSTRALIA
|
A CIPHERED RELEASE OF MUSIC VIDEO : STRAY SHEEP CODE
|
SONY MUSIC LABELS / REISSUE RECORDS
|
KENSHI YONEZU "STRAY SHEEP"
|
SIX, Tokyo / HAKUHODO INC., Tokyo / HAKUHODO KETTLE INC., Tokyo
|
JAPAN
|
TIKTIONARY
|
BYTEDANCE KK
|
TIKTOK
|
TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION, Tokyo / BYTEDANCE KK, Tokyo / DENTSU INC., Tokyo
|
JAPAN
|
PURPLE HIVE PROJECT
|
BEGA
|
BEGA B HONEY
|
THINKERBELL, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
THE 8-BIT JOURNO
|
VICE MEDIA
|
NEWS SERVICE
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DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai
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INDIA
|
Bronze Spike
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BRAUN X FORMOSA CHANG
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HENG LEONG HANG CO. LTD
|
BRAUN SHAVER
|
UNI-SMART DIGITAL MARKETING, Taipei City
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TAIWAN
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NOW, WORDS AREN'T JUST HEARD, BUT FELT.
|
SAMSUNG
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SAMSUNG GOOD VIBES
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CHEIL INDIA, Gurgaon
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INDIA
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#PLAYTHIS
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SPOTIFY INDIA LLP
|
MUSIC STREAMING
|
DDB MUDRA, Mumbai
|
INDIA
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PRIDE PASS
|
MANPOWERGROUP
|
RECRUITMENT AGENCY
|
POSTERSCOPE, Singapore / VMLY&R ASIA, Singapore
|
SINGAPORE
|
GLOBAL PRIDE CROSSING
|
INTERPRIDE, EUROPEAN PRIDE ORGANISERS ASSOCIATION (EPOA)
|
GLOBAL PRIDE 2020
|
WE ARE SOCIAL, Singapore
|
SINGAPORE
|
LOVE COLLECTION
|
IKEA
|
IKEA
|
OGILVY HONG KONG
|
HONG KONG
|
SECOND FIRST STEPS
|
HYUNDAI MOTOR GROUP
|
H-MEX
|
HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul / INNOCEAN WORLDWIDE, Seoul
|
SOUTH KOREA
|
THE CHEERING BANDAGE
|
YOUNG CHEMICAL, FACEBOOK KOREA
|
THE CHEERING BANDAGE
|
INNOCEAN WORLDWIDE, Seoul
|
SOUTH KOREA
|
THE SECRET SUPPORTER
|
DUTCH MILL GROUP
|
DUTCH MILL
|
CJ WORX, Bangkok
|
THAILAND
|
ESSENTIAL THANKS
|
ASB BANK
|
COMMUNITY AND SPONSORSHIP
|
ASB BANK, Auckland / WITH COLLECTIVE, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
NRMA INSURANCE: EVERY HOME IS WORTH PROTECTING
|
NRMA
|
INSURANCE
|
THINKERBELL, Melbourne / THE MONKEYS, PART OF ACCENTURE INTERACTIVE, Sydney
|
AUSTRALIA
|
THE WOMAN BEHIND THE VOICE
|
I TOUCH MYSELF PROJECT
|
I TOUCH MYSELF PROJECT
|
WUNDERMAN THOMPSON, Sydney
|
AUSTRALIA
|
GOOD MORNING WORLD
|
TOURISM NEW ZEALAND
|
NEW ZEALAND TOURISM
|
SPECIAL GROUP, Auckland / SPECIAL GROUP, Sydney
|
NEW ZEALAND / AUSTRALIA
|
GLOBAL PRIDE CROSSING
|
INTERPRIDE, EUROPEAN PRIDE ORGANISERS ASSOCIATION (EPOA)
|
GLOBAL PRIDE 2020
|
WE ARE SOCIAL, Singapore
|
SINGAPORE
|
MEDDLE IN THE NEW ZEALAND ELECTION
|
EVERY KIWI VOTE COUNTS
|
EVERY KIWI VOTE COUNTS
|
SPECIAL GROUP, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
THE 8-BIT JOURNO
|
VICE MEDIA
|
NEWS SERVICE
|
DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai
|
INDIA
Return to top
Digital Craft
|
Prize
|
Title
|
Brand
|
Product
|
Entrant / Idea Creation
|
Location
|
Gold Spike
|
"THE OCEAN: FUTURE MASTERPIECES" EXHIBITION
|
YOKOHAMA HAKKEIJIMA INC.
|
SENDAI UMINO-MORI AQUARIUM
|
DENTSU LIVE INC., Tokyo / DENTSU INC., Tokyo / DENTSU DIGITAL INC., Tokyo
|
JAPAN
|
Silver Spike
|
12 TO THE FIFTH POWER CAKES
|
LUMINE CO.,LTD.
|
LUMINE CO.,LTD.
|
DENTSU INC., Tokyo
|
JAPAN
|
Bronze Spike
|
GAME CHRONICLE
|
ALL NIPPON AIRWAYS
|
IS JAPAN COOL?
|
ENJIN, Tokyo
|
JAPAN
|
STRESS PORTRAITS
|
CIGNA
|
PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT
|
McCANN HONG KONG
|
HONG KONG
|
SECOND LIFE
|
IBM
|
IBM WATSON
|
GEOMETRY OGILVY JAPAN, Tokyo
|
JAPAN
Return to top
Direct
|
Prize
|
Title
|
Brand
|
Product
|
Entrant / Idea Creation
|
Location
|
Gold Spike
|
DONATION DOLLAR
|
THE ROYAL AUSTRALIAN MINT
|
DONATION DOLLAR
|
SAATCHI & SAATCHI, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
DONATION DOLLAR
|
THE ROYAL AUSTRALIAN MINT
|
DONATION DOLLAR
|
SAATCHI & SAATCHI, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
STAY HOME MILES EXCHANGE
|
THAI AIRWAYS
|
THAI AIRWAYS
|
WUNDERMAN THOMPSON BANGKOK
|
THAILAND
|
ANZ MR HUMFREEZ
|
ANZ BANK
|
ANZ BANK
|
TBWA\AUCKLAND
|
NEW ZEALAND
|
Silver Spike
|
SLOWAYS
|
NRMA
|
INSURANCE
|
CHE PROXIMITY, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
PIZZA HUT X IKEA SÄVA
|
PIZZA HUT HONG KONG
|
PIZZA HUT
|
OGILVY HONG KONG
|
HONG KONG
|
BURNT CHRISTMAS TREE
|
AUSTRALIAN RED CROSS
|
DISASTER RELIEF FUND
|
DDB SYDNEY
|
AUSTRALIA
|
WORLD'S MOST REPORTED TRAILER
|
TRIGGER HAPPY
|
THAPPAD
|
DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai
|
INDIA
|
YOUR PLASTIC DIET
|
WWF
|
PLASTIC DIET
|
GREY MALAYSIA, Petaling Jaya
|
MALAYSIA
|
Bronze Spike
|
STEINLAGER - BLACK LAUNDRY
|
LION
|
PROMOTE NATIONWIDE CAMARADERIE WITH LIVE EXPERIENCE
|
DDB NEW ZEALAND, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
STAY HOME MILES EXCHANGE
|
THAI AIRWAYS
|
THAI AIRWAYS
|
WUNDERMAN THOMPSON BANGKOK
|
THAILAND
|
WORLD'S MOST REPORTED TRAILER
|
TRIGGER HAPPY
|
THAPPAD
|
DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai
|
INDIA
|
YOUR PLASTIC DIET
|
WWF
|
PLASTIC DIET
|
GREY MALAYSIA, Petaling Jaya
|
MALAYSIA
|
THE 8-BIT JOURNO
|
VICE MEDIA
|
NEWS SERVICE
|
DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai
|
INDIA
|
#NOTJUSTACADBURYAD
|
MONDELEZ
|
CADBURY DAIRY MILK
|
OGILVY INDIA, Mumbai
|
INDIA
|
MICROCODES
|
SAMSUNG
|
SAMSUNG GALAXY S20
|
CHE PROXIMITY, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
MEDDLE IN THE NEW ZEALAND ELECTION
|
EVERY KIWI VOTE COUNTS
|
EVERY KIWI VOTE COUNTS
|
SPECIAL GROUP, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
WORLD'S MOST REPORTED TRAILER
|
TRIGGER HAPPY
|
THAPPAD
|
DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai
|
INDIA
|
THE 8-BIT JOURNO
|
VICE MEDIA
|
NEWS SERVICE
|
DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai
|
INDIA
Return to top
Entertainment
|
Prize
|
Title
|
Brand
|
Product
|
Entrant / Idea Creation
|
Location
|
Gold Spike
|
LAND OF LIGHT BULBS
|
PETRONAS
|
PETRONAS
|
DIRECTORS THINK TANK, Petaling Jaya / ENSEMBLE WORLDWIDE, Petaling Jaya
|
MALAYSIA
|
MAEPRANOM
|
PHIBOONCHAI MAEPRANOM THAI CHILI PASTE CO., LTD.
|
MAEPRANOM CHILLI SAUCE
|
SOUR BANGKOK
|
THAILAND
|
PLEASE ARREST ME
|
RIT FOUNDATION
|
GENDER EQUALITY AND HUMAN RIGHTS
|
OGILVY SINGAPORE
|
SINGAPORE
|
Silver Spike
|
6 TAKES OF DRAMA
|
DHOSPAAK CO., LTD.
|
KULOV
|
GREYNJ UNITED, Bangkok
|
THAILAND
|
THE MASSACRE OF KINGDOM
|
NETFLIX
|
NETFLIX KINGDOM
|
THE GLUE SOCIETY, Sydney / WIEDEN+KENNEDY TOKYO
|
AUSTRALIA / JAPAN
|
THE FIRST TAKE
|
THE FIRST TAKE MUSIC
|
THE FIRST TAKE
|
TBWA\HAKUHODO INC., Tokyo
|
JAPAN
|
Bronze Spike
|
SHOP UNFRIEND
|
CENTRAL DEPARTMENT STORE
|
CENTRAL MIDNIGHT SALE
|
WOLF BANGKOK
|
THAILAND
|
A LIFE WITH WALK
|
SQUARE ENIX
|
DRAGON QUEST WALK
|
CHERRY, Tokyo
|
JAPAN
|
BONDS UNPLUGGED
|
BONDS
|
PERIOD UNDIES
|
LEO BURNETT MELBOURNE
|
AUSTRALIA
Return to top
Film
|
Prize
|
Title
|
Brand
|
Product
|
Entrant / Idea Creation
|
Location
|
Gold Spike
|
SHOP UNFRIEND
|
CENTRAL DEPARTMENT STORE
|
CENTRAL MIDNIGHT SALE
|
WOLF BANGKOK
|
THAILAND
|
SHOP UNFRIEND
|
CENTRAL DEPARTMENT STORE
|
CENTRAL MIDNIGHT SALE
|
WOLF BANGKOK
|
THAILAND
|
Silver Spike
|
SAVLON - THE ARTIST
|
ITC - SAVLON
|
SAVLON SWASTH INDIA MISSION
|
OGILVY INDIA, Mumbai
|
INDIA
|
MY GOAL
|
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
|
ME BY TMB
|
OGILVY, Bangkok
|
THAILAND
|
SAVLON - THE ARTIST
|
ITC - SAVLON
|
SAVLON SWASTH INDIA MISSION
|
OGILVY INDIA, Mumbai
|
INDIA
|
MY GOAL
|
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
|
ME BY TMB
|
OGILVY, Bangkok
|
THAILAND
|
DON'T DIE TILL THAT DAY
|
CENTRAL DEPARTMENT STORE
|
CENTRAL MIDNIGHT SALE
|
WOLF BANGKOK
|
THAILAND
|
MEDDLE IN THE NEW ZEALAND ELECTION
|
EVERY KIWI VOTE COUNTS
|
EVERY KIWI VOTE COUNTS
|
SPECIAL GROUP, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
MEDDLE IN THE NEW ZEALAND ELECTION
|
EVERY KIWI VOTE COUNTS
|
EVERY KIWI VOTE COUNTS
|
SPECIAL GROUP, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
Bronze Spike
|
TAKE A BABY STEP INTO PARENTING (PARK, HOSE, NIGHTCLUB)
|
MARS
|
PEDIGREE
|
MARS NEW ZEALAND, Auckland / COLENSO BBDO, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
PLAY
|
SPARK
|
SPARK
|
SPARK NEW ZEALAND, Auckland / COLENSO BBDO, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
10 SEC. DRAMA: THE STOP LINE OF LOVE - SEASON 2 -
|
JMS/TOYOTA MOBILITY PARTS
|
CAR ACCESSORIES
|
HAKUHODO INC., Tokyo / HAKUHODO KETTLE INC., Tokyo
|
JAPAN
|
CONCENTRATION
|
KASIKORN LINE
|
LINE BK
|
GREYNJ UNITED, Bangkok
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THAILAND
|
YOU ARE HOW YOU SLURP
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UNI PRESIDENT
|
UNI NOODLE
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ADK TAIWAN, Taipei City
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TAIWAN
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CONDOM BATTLER, GORO
|
OKAMOTO INDUSTRIES, INC.
|
CONDOM
|
DENTSU INC., Tokyo
|
JAPAN
|
GOOD MORNING WORLD
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TOURISM NEW ZEALAND
|
NEW ZEALAND TOURISM
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SPECIAL GROUP, Auckland / SPECIAL GROUP, Sydney
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NEW ZEALAND / AUSTRALIA
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Film Craft
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Prize
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Title
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Brand
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Product
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Entrant / Idea Creation
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Location
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Gold Spike
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POOJA DIDI
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FACEBOOK
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FACEBOOK
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FACEBOOK, Mumbai / TAPROOT DENTSU, Mumbai
|
INDIA
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SLOWAYS
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NRMA
|
NRMA INSURANCE
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RUMBLE STUDIOS, Sydney / CHE PROXIMITY, Sydney
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AUSTRALIA
|
Silver Spike
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DAUGHTER
|
APPLE
|
IPHONE 11 PRO
|
TBWA\MEDIA ARTS LAB, Shanghai
|
CHINA
|
XMESS
|
PLENTY
|
PLENTY
|
REVOLVER, Sydney / AMVBBDO, London
|
AUSTRALIA / UNITED KINGDOM
|
SOFA
|
PIDILITE INDUSTRIES
|
FEVICOL
|
OGILVY INDIA, Mumbai
|
INDIA
|
FIRST SATURDAY
|
IAG ILIMITED
|
NRMA
|
REVOLVER, Sydney / CHE PROXIMITY, Sydney
|
AUSTRALIA
|
DAUGHTER
|
APPLE
|
IPHONE 11 PRO
|
TBWA\MEDIA ARTS LAB, Shanghai
|
CHINA
|
SOFA
|
PIDILITE INDUSTRIES
|
FEVICOL
|
OGILVY INDIA, Mumbai
|
INDIA
|
NRMA FIRST SATURDAYS
|
NRMA
|
NRMA INSURANCE
|
HECKLER, Sydney / CHE PROXIMITY, Sydney
|
AUSTRALIA
|
JEEP ICONOGRAPHY
|
CELICA AUTOMOBILES
|
2021 JEEP COMPASS
|
WUNDERMAN THOMPSON , Kolkata
|
INDIA
|
Bronze Spike
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SLOWAYS
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IAG
|
NRMA
|
REVOLVER, Sydney / CHE PROXIMITY, Sydney
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AUSTRALIA
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LETTERS
|
CLIMATE ACT NOW
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CLIMATE ACT NOW PETITION
|
PHOTOPLAY FILMS, Sydney
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AUSTRALIA
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CHOTU
|
MY CHOICES FOUNDATION - NGO
|
NGO / CHILD LABOUR
|
GOOD MORNING, Mumbai / DENTSU IMPACT, Gurgaon
|
INDIA
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POOJA DIDI
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FACEBOOK
|
FACEBOOK
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FACEBOOK, Mumbai / TAPROOT DENTSU, Mumbai
|
INDIA
|
DO I KNOW U?
|
QUEENSLAND FAMILY AND CHILD COMMISSION
|
ONLINE PREDATORS
|
VMLY&R, Brisbane
|
AUSTRALIA
|
LETTERS
|
CLIMATE ACT NOW
|
CLIMATE ACT NOW PETITION
|
PHOTOPLAY FILMS, Sydney
|
AUSTRALIA
|
CHOTU
|
MY CHOICES FOUNDATION - NGO
|
NGO / CHILD LABOUR
|
GOOD MORNING, Mumbai / DENTSU IMPACT, Gurgaon
|
INDIA
|
CHICKEN
|
STANDARD CHARTERED
|
GLOBAL TRADE
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TBWA\SINGAPORE
|
SINGAPORE
|
SLOWAYS
|
IAG
|
NRMA
|
REVOLVER, Sydney / CHE PROXIMITY, Sydney
|
AUSTRALIA
|
CHOTU
|
MY CHOICES FOUNDATION - NGO
|
NGO / CHILD LABOUR
|
GOOD MORNING, Mumbai / DENTSU IMPACT, Gurgaon
|
INDIA
|
A LIVERPOOL STORY
|
STANDARD CHARTERED
|
LCF 10TH ANNIVERSARY
|
TBWA\SINGAPORE
|
SINGAPORE
|
THE FLOW
|
GOJEK
|
GOJEK
|
FORSMAN & BODENFORS, Singapore
|
SINGAPORE
|
WHERE JOY LIVES
|
P&G
|
VICKS
|
PUBLICIS SINGAPORE
|
SINGAPORE
|
WHERE JOY LIVES
|
P&G
|
VICKS
|
PUBLICIS SINGAPORE
|
SINGAPORE
|
THE LYNCHING
|
TURTLE LIMITED
|
TURTLE
|
WUNDERMAN THOMPSON , Kolkata
|
INDIA
|
«GET YOU ALONG»CREATIVE AMINATED ADS FOR HUAWEI P40 SERIES
|
HUAWEI DEVICE CO., LTD.
|
HUAWEI P40 SERIES
|
CIG (CREATIVE & INTERACTION GROUP), Beijing
|
CHINA
|
UP, UP & TOUPEE
|
VIRGIN
|
VIRGIN AIRLINES
|
REVOLVER, Sydney / DDB SYDNEY
|
AUSTRALIA
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Glass: The Award For Change
|
Prize
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Title
|
Brand
|
Product
|
Entrant / Idea Creation
|
Location
|
Glass Spike
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TIMES OUT & PROUD CLASSIFIEDS
|
THE TIMES OF INDIA
|
THE TIMES OF INDIA
|
FCB INDIA , Delhi
|
INDIA
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Healthcare
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Prize
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Title
|
Brand
|
Product
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Medium
|
Entrant / Idea Creation
|
Location
|
Gold Spike
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PLAY
|
SPARK
|
SPARK
|
Use of Technology
|
SPARK NEW ZEALAND, Auckland / COLENSO BBDO, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
NZAF - SPERM POSITIVE
|
NEW ZEALAND AIDS FOUNDATION
|
HIV PREVENTION
|
PR
|
DDB NEW ZEALAND, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
Silver Spike
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NOW, WORDS AREN'T JUST HEARD, BUT FELT.
|
SAMSUNG
|
SAMSUNG GOOD VIBES
|
Mobile
|
CHEIL INDIA, Gurgaon
|
INDIA
|
PUBLICLY TRADED
|
LIFESTYLES
|
LIFESTYLES
|
Digital
|
FCB/SIX NY
|
CANADA
|
PRE CHECK
|
NEW ZEALAND BREAST CANCER FOUNDATION
|
NEW ZEALAND BREAST CANCER FOUNDATION
|
Mobile
|
NEW ZEALAND BREAST CANCER FOUNDATION, Auckland / COLENSO BBDO, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
LESSSALT
|
THAI HEALTH PROMOTION FOUNDATION
|
THAI HEALTH PROMOTION FOUNDATION
|
PR
|
CJ WORX, Bangkok
|
THAILAND
|
THE PUNISHING SIGNAL
|
MUMBAI POLICE
|
THE PUNISHING SIGNAL
|
PR
|
FCB INDIA , Delhi
|
INDIA
|
PURPLE HIVE PROJECT
|
BEGA
|
BEGA B HONEY
|
Product Innovation
|
THINKERBELL, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
Bronze Spike
|
STAY HOME MILES EXCHANGE
|
THAI AIRWAYS
|
THAI AIRWAYS
|
Mobile
|
WUNDERMAN THOMPSON BANGKOK
|
THAILAND
|
ANZ MR HUMFREEZ
|
ANZ BANK
|
ANZ BANK
|
Product Innovation
|
TBWA\ AUCKLAND
|
NEW ZEALAND
|
YOUR PLASTIC DIET
|
WWF
|
PLASTIC DIET
|
Integrated Campaign
|
GREY MALAYSIA, Petaling Jaya
|
MALAYSIA
|
CURING HOMESICK-NESS
|
SYDNEY CHILDREN'S HOSPITALS FOUNDATION
|
FUNDRAISING INITIATIVE
|
Integrated Campaign
|
CHE PROXIMITY, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
NAMING THE INVISIBLE BY DIGITAL BIRTH REGISTRATION
|
TELENOR PAKISTAN
|
INTERNET & TELECOMM-UNICATIONS
|
Direct
|
OGILVY PAKISTAN, Islamabad / TELENOR PAKISTAN, Islamabad
|
PAKISTAN
|
STRESS PORTRAITS
|
CIGNA
|
PUBLIC SERVICE ANNOUNCE-MENT
|
Brand Experience & Activation
|
McCANN HONG KONG
|
HONG KONG
|
WHERE BABIES COME FROM
|
GENEA
|
IVF AND FERTILITY SERVICES
|
Direct
|
CHE PROXIMITY, Melbourne
|
AUSTRALIA
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Industry Craft
|
Prize
|
Title
|
Brand
|
Product
|
Entrant / Idea Creation
|
Location
|
Gold Spike
|
DONATION DOLLAR COIN (SMALL SCALE AMBIENT/OUTDOOR)
|
THE ROYAL AUSTRALIAN MINT
|
DONATION DOLLAR
|
SAATCHI & SAATCHI, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
EMERSON'S - TINY PUB
|
LION
|
BEER
|
DDB NEW ZEALAND, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
Silver Spike
|
PERSONAL FUEL
|
NIKKEI INC.
|
THE HOSHI AWARDS FOR SCIENTIFIC IMAGINATION IN LITERATURE
|
DENTSU INC., Tokyo
|
JAPAN
|
UNI-FORM
|
VOGUE
|
FASHION
|
OGILVY, Taipei City / OGILVY HONG KONG
|
TAIWAN / HONG KONG
|
POCKY THE GIFT
|
EZAKI GLICO CO., LTD.
|
POCKY THE GIFT
|
DENTSU INC., Tokyo
|
JAPAN
|
Bronze Spike
|
FORGE AHEAD
|
SHENZHEN FASHION WEEK
|
BRAND DESIGN
|
SHENZHEN FASHION WEEK / SENSETEAM, Shenzhen
|
CHINA
|
THE LEGACY PROJECT
|
PERNOD RICARD INDIA PVT. LTD.
|
100 PIPERS
|
OGILVY INDIA, Gurgaon / OGILVY INDIA, Mumbai
|
INDIA
|
KISS 3
|
MCDONALD'S
|
BURGER
|
TBWA\THAILAND, Bangkok
|
THAILAND
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Innovation
|
Prize
|
Title
|
Brand
|
Product
|
Entrant / Idea Creation
|
Location
|
Innovation Spike
|
AVATAR ROBOT CAFE
|
ORY LABORATORY
|
ORIHIME / ORIHIME-D
|
ADK CREATIVE ONE, Tokyo
|
JAPAN
|
Innovation Spike
|
TUNA SCOPE 2020
|
KURA SUSHI
|
TUNA SCOPE AND AI TUNA
|
DENTSU INC., Tokyo
|
JAPAN
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Integrated
|
Prize
|
Title
|
Brand
|
Product
|
Entrant / Idea Creation
|
Location
|
Gold Spike
|
GOOD MORNING WORLD
|
TOURISM NEW ZEALAND
|
NEW ZEALAND TOURISM
|
SPECIAL GROUP, Auckland / SPECIAL GROUP, Sydney
|
NEW ZEALAND / AUSTRALIA
|
Bronze Spike
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BORROW THE ALL BLACKS
|
ASB BANK
|
BUSINESS BANKING
|
ASB BANK, Auckland / WITH COLLECTIVE, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
FIRST SATURDAY
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NRMA
|
INSURANCE
|
CHE PROXIMITY, Melbourne
|
AUSTRALIA
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Media
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Prize
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Title
|
Brand
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Product
|
Entrant / Idea Creation
|
Location
|
Gold Spike
|
PLAY NZ
|
TOURISM NEW ZEALAND
|
TOURISM NEW ZEALAND
|
TBWA\ SYDNEY
|
AUSTRALIA
|
MICROCODES
|
SAMSUNG
|
SAMSUNG GALAXY S20
|
CHE PROXIMITY, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
UBER EATS NO REPEATS
|
UBER EATS
|
UBER EATS
|
SPECIAL GROUP, Sydney
|
AUSTRALIA
|
DONATION DOLLAR
|
THE ROYAL AUSTRALIAN MINT
|
DONATION DOLLAR
|
SAATCHI & SAATCHI, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
A FUTURE WITHOUT CHANGE
|
MONASH UNIVERSITY
|
STUDENT RECRUITMENT
|
VMLY&R MELBOURNE
|
AUSTRALIA
|
NAMING THE INVISIBLE BY DIGITAL BIRTH REGISTRATION
|
TELENOR PAKISTAN
|
INTERNET & TELECOMMUNICATIONS
|
OGILVY PAKISTAN, Islamabad / TELENOR PAKISTAN, Islamabad
|
PAKISTAN
|
Silver Spike
|
SLOWAYS
|
NRMA
|
INSURANCE
|
CHE PROXIMITY, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
LESSSALT
|
THAI HEALTH PROMOTION FOUNDATION
|
THAI HEALTH PROMOTION FOUNDATION
|
CJ WORX, Bangkok
|
THAILAND
|
#NOTJUSTA- CADBURYAD
|
MONDELEZ
|
CADBURY DAIRY MILK
|
OGILVY INDIA, Mumbai
|
INDIA
|
FRIEND-VERTISING
|
SKINNY
|
SKINNY
|
SKINNY, Auckland / COLENSO BBDO, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
THE 8-BIT JOURNO
|
VICE MEDIA
|
NEWS SERVICE
|
DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai
|
INDIA
|
HELP! THE GAME
|
NRMA
|
INSURANCE
|
CHE PROXIMITY, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
Bronze Spike
|
A FUTURE WITHOUT CHANGE
|
MONASH UNIVERSITY
|
STUDENT RECRUITMENT
|
VMLY&R MELBOURNE
|
AUSTRALIA
|
CURING HOMESICKNESS
|
SYDNEY CHILDREN'S HOSPITALS FOUNDATION
|
FUNDRAISING INITIATIVE
|
CHE PROXIMITY, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
NAMING THE INVISIBLE BY DIGITAL BIRTH REGISTRATION
|
TELENOR PAKISTAN
|
INTERNET & TELECOMMUNICATIONS
|
OGILVY PAKISTAN, Islamabad / TELENOR PAKISTAN, Islamabad
|
PAKISTAN
|
WORLD'S MOST REPORTED TRAILER
|
TRIGGER HAPPY
|
THAPPAD
|
DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai
|
INDIA
|
PLAY NZ
|
TOURISM NEW ZEALAND
|
TOURISM NEW ZEALAND
|
TBWA\ SYDNEY
|
AUSTRALIA
|
WORLDS BIGGEST BEER RUN
|
BWS
|
ALCOHOL
|
CARAT, Sydney / M&C SAATCHI, Sydney
|
AUSTRALIA
|
GOOD MORNING WORLD
|
TOURISM NEW ZEALAND
|
NEW ZEALAND TOURISM
|
SPECIAL GROUP, Auckland / SPECIAL GROUP, Sydney
|
NEW ZEALAND / AUSTRALIA
|
NIKE NEXT%: SPEED IS YOUR CURRENCY
|
NIKE
|
NIKE
|
MINDSHARE CHINA, Shanghai
|
CHINA
|
DONATION DOLLAR
|
THE ROYAL AUSTRALIAN MINT
|
DONATION DOLLAR
|
SAATCHI & SAATCHI, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
TIMES OUT & PROUD CLASSIFIEDS
|
THE TIMES OF INDIA
|
THE TIMES OF INDIA
|
FCB INDIA , Delhi
|
INDIA
|
15 CM HAIR DONATION
|
CANCER TUMOR PATIENTS AID ASSOCIATIONS
|
HAIR DONATION
|
WUNDERMAN THOMPSON, Taipei
|
TAIWAN
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Mobile
|
Prize
|
Title
|
Brand
|
Product
|
Entrant / Idea Creation
|
Location
|
Gold Spike
|
STAY HOME MILES EXCHANGE
|
THAI AIRWAYS
|
THAI AIRWAYS
|
WUNDERMAN THOMPSON BANGKOK
|
THAILAND
|
NOW, WORDS AREN'T JUST HEARD, BUT FELT.
|
SAMSUNG
|
SAMSUNG GOOD VIBES
|
CHEIL INDIA, Gurgaon
|
INDIA
|
TUNA SCOPE 2020
|
KURA SUSHI, INC.
|
TUNA SCOPE AND AI TUNA
|
DENTSU INC., Tokyo
|
JAPAN
|
Silver Spike
|
TUNA SCOPE 2020
|
KURA SUSHI, INC.
|
TUNA SCOPE AND AI TUNA
|
DENTSU INC., Tokyo
|
JAPAN
|
SECRET MENU
|
KFC
|
KFC APP
|
OGILVY AUSTRALIA, Sydney
|
AUSTRALIA
|
Bronze Spike
|
STAY HOME MILES EXCHANGE
|
THAI AIRWAYS
|
THAI AIRWAYS
|
WUNDERMAN THOMPSON BANGKOK
|
THAILAND
|
TIKTIONARY
|
BYTEDANCE KK
|
TIKTOK
|
DENTSU INC., Tokyo / BYTEDANCE KK, Tokyo
|
JAPAN
|
CREATE WITH AIR MAX
|
NIKE
|
AIR MAX
|
AKQA, Shanghai
|
CHINA
|
THE 8-BIT JOURNO
|
VICE MEDIA
|
NEWS SERVICE
|
DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai
|
INDIA
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Music
|
Prize
|
Title
|
Brand
|
Product
|
Entrant / Idea Creation
|
Location
|
Gold Spike
|
DREAM BABY DREAM
|
SPINIFEX GUM
|
SPINIFEX GUM
|
SDWM, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
Silver Spike
|
UNSUNG
|
WARNER MUSIC ASIA
|
MUSIC
|
IRIS SINGAPORE
|
SINGAPORE
|
FEEL THE RHYTHM OF KOREA
|
KOREA TOURISM ORGANISATION
|
KOREA TRAVEL
|
KOREA TOURISM ORGANIZATION, Wonju / HS AD, Seoul
|
SOUTH KOREA
|
Bronze Spike
|
BONDS UNPLUGGED
|
BONDS
|
PERIOD UNDIES
|
LEO BURNETT MELBOURNE
|
AUSTRALIA
|
THE FIRST TAKE
|
THE FIRST TAKE MUSIC
|
THE FIRST TAKE
|
TBWA\HAKUHODO INC., Tokyo
|
JAPAN
|
DO SOMETHING NEW NEW ZEALAND
|
TOURISM NEW ZEALAND
|
NEW ZEALAND TOURISM
|
SPECIAL GROUP, Auckland
|
NEW ZEALAND
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Outdoor
|
Prize
|
Title
|
Brand
|
Product
|
Entrant / Idea Creation
|
Location
|
Gold Spike
|
DONATION DOLLAR
|
THE ROYAL AUSTRALIAN MINT
|
DONATION DOLLAR
|
SAATCHI & SAATCHI, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
DONATION DOLLAR
|
THE ROYAL AUSTRALIAN MINT
|
DONATION DOLLAR
|
SAATCHI & SAATCHI, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
Silver Spike
|
BURNT CHRISTMAS TREE
|
AUSTRALIAN RED CROSS
|
DISASTER RELIEF FUND
|
DDB SYDNEY
|
AUSTRALIA
|
THE PUNISHING SIGNAL
|
MUMBAI POLICE
|
SIGNAL
|
LODESTAR UM, Mumbai / FCB INDIA , Delhi
|
INDIA
|
SLOWAYS
|
NRMA
|
INSURANCE
|
CHE PROXIMITY, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
DONATION DOLLAR
|
THE ROYAL AUSTRALIAN MINT
|
DONATION DOLLAR
|
SAATCHI & SAATCHI, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
Bronze Spike
|
AGGRESSIVE GRANDCHILD, MAD COUSIN, RESTLESS NEPHEW
|
MCDONALD'S INDONESIA - PT REKSO NASIONAL FOOD
|
HAPPY MEAL
|
FLOCK, Jakarta
|
INDONESIA
|
BRIDGE, BIKE, ROAD
|
TOKYO TOKYO
|
TOKYOTOKYO.COM.PH - ONLINE DELIVERY SERVICE
|
OGILVY PHILIPPINES, Makati City
|
THE PHILIPPINES
|
THE WORLD’S FIRST STREET OF EXCUSES
|
SEDRIN
|
BEER
|
AB INBEV, Shanghai / PARTY A, Shanghai
|
CHINA
|
A FUTURE WITHOUT CHANGE
|
MONASH UNIVERSITY
|
STUDENT RECRUITMENT
|
VMLY&R MELBOURNE
|
AUSTRALIA
|
EMERSON'S - TINY PUB
|
LION
|
BEER
|
DDB NEW ZEALAND, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
GALAXY GRAFFITI
|
SAMSUNG ELECTRONICS
|
SAMSUNG MOBILE
|
CHEIL WORLDWIDE , Seoul
|
SOUTH KOREA
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PR
|
Prize
|
Title
|
Brand
|
Product
|
Entrant / Idea Creation
|
Location
|
Gold Spike
|
MICHELIN IMPOSSIBLE
|
KFC
|
KENTUCKY FRIED CHICKEN
|
OGILVY AUSTRALIA, Sydney / OPR AGENCY, Sydney
|
AUSTRALIA
|
THE PUNISHING SIGNAL
|
MUMBAI POLICE
|
THE PUNISHING SIGNAL
|
FCB INDIA , Delhi
|
INDIA
|
BURNT CHRISTMAS TREE
|
AUSTRALIAN RED CROSS
|
DISASTER RELIEF FUND
|
DDB SYDNEY
|
AUSTRALIA
|
YOUR PLASTIC DIET
|
WWF
|
PLASTIC DIET
|
GREY MALAYSIA, Petaling Jaya
|
MALAYSIA
|
NZAF - SPERM POSITIVE
|
NEW ZEALAND AIDS FOUNDATION
|
HIV PREVENTION
|
DDB NEW ZEALAND, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
Silver Spike
|
GENERATION INTERVENTION
|
FOUR SEASONS
|
CONDOMS
|
CHE PROXIMITY, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
PLAY NZ
|
TOURISM NEW ZEALAND
|
TOURISM NEW ZEALAND
|
TBWA\SYDNEY
|
AUSTRALIA
|
DONATION DOLLAR
|
THE ROYAL AUSTRALIAN MINT
|
DONATION DOLLAR
|
SAATCHI & SAATCHI, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
GOOD MORNING WORLD
|
TOURISM NEW ZEALAND
|
NEW ZEALAND TOURISM
|
SPECIAL GROUP, Auckland / SPECIAL GROUP, Sydney
|
NEW ZEALAND / AUSTRALIA
|
A CIPHERED RELEASE OF MUSIC VIDEO : STRAY SHEEP CODE
|
SONY MUSIC LABELS / REISSUE RECORDS
|
KENSHI YONEZU "STRAY SHEEP"
|
SIX, Tokyo / HAKUHODO INC., Tokyo / HAKUHODO KETTLE INC., Tokyo
|
JAPAN
|
MICHELIN IMPOSSIBLE
|
KFC
|
KENTUCKY FRIED CHICKEN
|
OGILVY AUSTRALIA, Sydney / OPR AGENCY, Sydney
|
AUSTRALIA
|
THE PUNISHING SIGNAL
|
MUMBAI POLICE
|
THE PUNISHING SIGNAL
|
FCB INDIA , Delhi
|
INDIA
|
AVATAR ROBOT CAFE
|
ORY LABORATORY
|
ORIHIME / ORIHIME-D
|
ADK CREATIVE ONE, Tokyo
|
JAPAN
|
CHECKUP CHAMPIONSHIP
|
HDY HOLDINGS, THE UNIVERSITY OF TOKYO, ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE & TECHNOLOGY
|
HEALTH IMPROVEMENT PROGRAM
|
HAKUHODO KETTLE INC., Tokyo / HAKUHODO INC., Tokyo
|
JAPAN
|
CURING HOMESICKNESS
|
SYDNEY CHILDREN'S HOSPITALS FOUNDATION
|
FUNDRAISING INITIATIVE
|
CHE PROXIMITY, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
Bronze Spike
|
NZAF - SPERM POSITIVE
|
NEW ZEALAND AIDS FOUNDATION
|
HIV PREVENTION
|
DDB NEW ZEALAND, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
KFC WEDDINGS
|
KFC
|
KENTUCKY FRIED CHICKEN
|
OGILVY AUSTRALIA, Sydney / OPR AGENCY, Sydney
|
AUSTRALIA
|
STAY HOME MILES EXCHANGE
|
THAI AIRWAYS
|
THAI AIRWAYS
|
WUNDERMAN THOMPSON BANGKOK
|
THAILAND
|
NZ SAYS '39'
|
TOURISM NEW ZEALAND
|
NEW ZEALAND TOURISM
|
SPECIAL GROUP, Auckland / SPECIAL GROUP, Sydney
|
NEW ZEALAND / AUSTRALIA
|
TIMES OUT & PROUD CLASSIFIEDS
|
THE TIMES OF INDIA
|
THE TIMES OF INDIA
|
FCB INDIA , Delhi
|
INDIA
|
GENERATION INTERVENTION
|
FOUR SEASONS
|
CONDOMS
|
CHE PROXIMITY, Melbourne
|
AUSTRALIA
|
WORLD'S MOST REPORTED TRAILER
|
TRIGGER HAPPY
|
THAPPAD
|
DENTSU WEBCHUTNEY, Mumbai
|
INDIA
|
AI MANGA ~TEZUKA2020~
|
KIOXIA CORPORATION
|
CORPORATION ADVERTISEMENT
|
WUNDERMAN THOMPSON TOKYO
|
JAPAN
|
MEDDLE IN THE NEW ZEALAND ELECTION
|
EVERY KIWI VOTE COUNTS
|
EVERY KIWI VOTE COUNTS
|
SPECIAL GROUP, Auckland
|
NEW ZEALAND
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Print & Publishing
|
Prize
|
Title
|
Brand
|
Product
|
Entrant / Idea Creation
|
Location
|
Gold Spike
|
LANGUAGE SANCTUARY – AD SPACE FOR PROTECTING ENDANGERED LANGUAGE
|
OKINAWA TIMES
|
70TH ANNIVERSARY CAMPAIGN
|
DENTSU INC., Tokyo
|
JAPAN
|
Silver Spike
|
MEETINGS. MOVIES, TALKING CAR
|
VOLKSWAGEN
|
VW GTI
|
DDB NEW ZEALAND, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
Bronze Spike
|
AGGRESSIVE GRANDCHILD, MAD COUSIN, RESTLESS NEPHEW
|
MCDONALD'S INDONESIA - PT REKSO NASIONAL FOOD
|
HAPPY MEAL
|
FLOCK, Jakarta
|
INDONESIA
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Radio & Audio
|
Award
|
Title
|
Brand
|
Product
|
Entrant / Idea Creation
|
Location
|
Gold Spike
|
FLOAT LIKE A DODO
|
DEFENCE FORCE RECRUITMENT
|
ONLINE AD
|
VMLY&R MELBOURNE
|
AUSTRALIA
|
Silver Spike
|
LAKE, SATELLIE, TRAINS
|
MCDONALD'S NEW ZEALAND
|
BIG MAC
|
DDB NEW ZEALAND, Auckland
|
NEW ZEALAND
|
POP POWER PUMP, HIP HOP SPIN CLASS, GERMAN JOG TECHNO
|
BAIADA - LILYDALE/STEGGLES
|
TURKEY
|
M&C SAATCHI, Sydney
|
AUSTRALIA
|
Bronze Spike
|
POP POWER PUMP, HIP HOP SPIN CLASS, GERMAN JOG TECHNO
|
BAIADA - LILYDALE/STEGGLES
|
TURKEY
|
M&C SAATCHI, Sydney
|
AUSTRALIA
|
GERMAN JOG TECHNO
|
BAIADA - LILYDALE/STEGGLES
|
TURKEY
|
M&C SAATCHI, Sydney
|
AUSTRALIA
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